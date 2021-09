Zebra Technologies koopt AI-softwarespecialist Antuit.ai

Zebra Technologies neemt Antuit.ai over en verstevigt hiermee zijn portfolio aan mobiele logistieke oplossingen en toepassingen. Vooral die oplossingen en toepassingen die het als SaaS-diensten via de cloud levert.

Zebra Technologies, vooral een specialist in het leveren van mobiele logistieke oplossingen en toepassingen als barcode scanners, barcode printers en andere mobiele devices en trackingsystemen voor pakketten, richt zich tegenwoordig ook meer op cloudgebaseerde diensten, vooral via SaaS.

Belangrijkste reden voor deze expansie is natuurlijk het creëren van meer omzet. Ook kan Zebra hierdoor straks gecombineerde oplossingen en toepassingen van hardware met cloudgebaseerde diensten gaan aanbieden.

Meer SaaS-diensten

De nu aangekondigde overname van Antuit.ai, waarvan de specifieke details ontbreken, moet aan deze uitbreiding naar meer cloudgebaseerde oplossingen en toepassingen gaan bijdragen. De AI-specialist levert AI-software waarmee klanten de vraag naar producten beter kunnen voorspellen. Dit is vooral handig voor retailers en fabrikanten van consumentengoederen die hiermee nauwlettend de vraag naar bepaalde producten kunnen voorspellen en zich daarop kunnen voorbereiden. Bijvoorbeeld door precies in te zien welke voorkeuren klanten hebben. Fabrikanten kunnen daardoor hun producten finetunen en in het juiste volume leveren.

Voorspellen en overige softwaretechnologie

Concreet gebruiken de tools van Antuit.ai op AI gebaseerde algoritmes voor het voorspellen van hoeveel producten klanten gaan kopen. Deze voorspellingen zouden, naar eigen zeggen, nauwkeuriger zijn dan andere tools en minder menselijke input vereisen.

Daarnaast krijgt Zebra Technologies met de overname nog andere interessante softwaretechnologie in handen. Voor retailers biedt Antuit.ai een tool waarmee zij kunnen bepalen welke invloed lagere prijzen van concurrenten hebben op de eigen omzet. Voor fabrikanten levert de specialist onder meer via software aanbevelingen hoe zij het beste opdrachten kunnen afhandelen wanneer de productiecapaciteit is bereikt.

Derde overname in drie jaar

De overname van Antuit.ai is al de derde die Zebra Technologies heeft gedaan voor het versterken van zijn SaaS-strategie. In 2019 werd al Profitect, een leverancier van een cloudplatform voor het verbeteren van de aanvoerketen van bedrijven, overgenomen. Vorig jaar was het de beurt aan Reflexis Systems, een specialist op het gebied van werknemersbeheer.

De overname van Antuit.ai moet dit jaar nog zijn beslag krijgen.