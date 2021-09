Microsoft introduceert Surface Laptop Studio en andere devices

Microsoft heeft een heel portfolio aan nieuwe Surface-devices gepresenteerd. Hierbij is de nu uitgebrachte Surface Laptop Studio één van de meest opvallende exemplaren.

Microsoft is druk bezig met het opwarmen van de markt voor de lancering van Windows 11 op 5 oktober. Onlangs presenteerde Microsoft hiervoor een aantal nieuwe eigen Surface laptops en de al eerder verwachte Surface Duo smartphone met opvouwbaar scherm.

Eén van de meest opvallende gepresenteerde laptops was de Surface Laptop Studio. De laptop lijkt op een normale notebook, maar kan het scherm zodanig uitklappen dat het hele toetsenbord wordt bedekt en alleen de trackpad zichtbaar blijft. Hierdoor kunnen eindgebruikers denken dat het eigenlijk een tablet is.

Functionaliteit Surface Laptop Studio

Niets is echter minder waar. Onder de motorkap is de Surface Laptop Studio een krachtige pc met een quad-core 11d generatie i5 of i7 Intel Core-H-series processor en -in hogere configuraties- een Nvidia RTX 3050 Ti GPU. Dit maakt de laptop zelfs geschikt voor het ontwikkelen van AI-modellen, bijvoorbeeld voor spraak en het herkennen van afbeeldingen.

Andere eigenschappen van de Surface-laptop zijn onder meer 16 of 32 GB aan RAM, standaard een Intel Iris X GPU, SSD-opslag tussen de 265 GB en 2 TB, een 14.4-inch scherm, een Thunderbolt 4- en Surface Connect-poorten. Ook kunnen eindgebruikers een stylo gebruiken. Afhankelijk van het model en functionaliteit kost de Surface Laptop Studio tussen de 1.364 en 2,728 euro.

Overige Surface laptops

Naast de Surface Laptop Studio werden ook een aantal andere nieuwe of geüpdatete modellen gepresenteerd. Dit waren de 13-inch Surface pro 8 laptop-tablet, de nieuwe Surface Go 3 en de ook nieuwe Surface Pro 7.

Surface Duo 2

Verder werd ook de lang verwachte Surface Duo 2 smartphone gepresenteerd. De al eerdere gelanceerde smartphone met een opvouwbaar scherm heeft nu een update gekregen met onder meer een Qualcomm’s Snapdragon 888 SoC en ondersteuning voor 5G. Wellicht wil Microsoft hiermee de interesse in smartphones met opvouwbare schermen opnieuw aanwakkeren. De op Android draaiende Duo 2 kost ongeveer 1.280 euro (1.500 dollar).