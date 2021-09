‘Nieuwe Microsoft Surface-devices worden eind september onthuld’

Microsoft heeft voor 22 september een event aangekondigd, om mogelijk nieuwe Surface-devices als de Surface Duo 2 en de Go 3 te presenteren. Ook komt er tijdens het event een nieuwe update over Windows 11.

Volgens de geruchten gaat het Microsoft-event op 22 september dieper in op verschillende nieuwe laptop- en speciale smartphonemodellen binnen de Surface-lijn van de techgigant. Experts kijken daarbij vooral uit naar de presentatie van de Microsoft Surface Duo 2, een nieuwe versie van zijn vorig jaar gepresenteerde opvouwbare smartphone Surface Duo. Dit laatste device beschikt over twee 5.6-inch schermen die onafhankelijk kunnen werken. Het is niet bekend hoeveel exemplaren de techgigant hiervan heeft verkocht.

Nieuwe versie Surface Duo

Afgelopen juli doken de eerste beelden op van opvolger Surface Duo 2. Dit device lijkt op zijn voorganger, maar heeft veel nieuwe functionaliteit onder de motorkap, aldus specialisten. Op het achterpaneel zijn drie camera’s zichtbaar. De specialisten leiden hieruit af dat deze versie meer sensors bevat. Daarnaast heeft de Surface Duo 2 een moderner ontwerp, beschikt het over een Qualcomm Snapdragon 888-processor, biedt de opvouwbare smartphone ondersteuning voor 5G en heeft het een NFC-chip.

Overige devices

Naast de Surface Duo 2, is Microsoft ook van plan de Surface Go 3 te presenteren. De Surface Go is een kruising tussen een tablet en een laptop. Experts weten nog niet welke specificaties deze laatste versie zal hebben, maar zij verwachten onder meer een upgrade van de processor, waarschijnlijk een Intel Pentium 6500Y of een Intel i3-processor. In het eerste geval zal het device over 4 GB aan RAM beschikken, in het laatste 8 GB aan RAM. Verder is er niets bekend over de andere functionaliteit

Verder wil Microsoft tijdens het te houden event nog een update van de Surface Pro 8 lanceren. Functionaliteit die voor dit device wordt verwacht is onder meer ook een processor-upgrade, minimaal 8 GB aan RAM en wellicht 5G-connectiviteit.

Windows 11

Of al deze devices Windows 11 kunnen draaien, is ook nog afwachten. Verwacht wordt dat ook bekend wordt gemaakt dat deze devices de nieuwe versie van Windows kunnen draaien, hoewel de technische specificaties van de Surface Go 3 misschien wat aan de lage kant zijn.

In ieder geval is 22 september een dag om in de agenda te zetten voor meer Microsoft-nieuws.