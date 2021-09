Dell Technologies breidt securityfunctionaliteit voor pc’s uit

Dell Technologies maakt het mogelijk om pc’s en laptops van medewerkers beter te beveiligen en tegelijkertijd de gebruikservaring zo goed mogelijk te houden. De techgigant heeft hiervoor nieuwe functionaliteit toegevoegd aan zijn ProSupport Suite for PC’s.

Met de toegevoegde functionaliteit aan de ProSupport Suite for PC’s-oplossing zijn IT-afdelingen straks in staat om de beste security te leveren aan het gehele pc-bestand op de werkvloer. Uiteindelijk moet dit de beste beveiliging voor deze endpoints opleveren, maar op een manier waarvan medewerkers de minste last hebben en uiteindelijk toch een moderne pc-ervaring krijgen.

Onder de motorkap is de nu toegevoegde securityfunctionaliteit gebaseerd op AI-technologie en het ‘always-on’-principe. Dit moet het beheer van de grote hoeveelheden pc’s binnen bedrijfsomgevingen makkelijker en ook meer aanpasbaar maken, volgens Dell Technologies. De functionaliteit voegt aan pc’s nieuwe veilige verificatiemogelijkheden en andere beveiligingsopties buiten het besturingssysteem toe.

Nieuwe functionaliteit

Onderdeel van de nieuwe functionaliteit is de introductie van tools voor het aanpassen van het IT-beheer voor pc’s. Deze functionaliteit omvat onder andere een verbeterd catalogbeheer en meer uitrolmogelijkheden. Zo kunnen IT-beheerders nu met de ProSupport Suite for PC-oplossing het Dell BIOS, de drivers, de firmware en de applicaties automatisch en op afstand beheren en updaten.

Een andere toevoeging is dat met de tool beheerders nu de gezondheidsstatus, de ervaring van de applicaties en de security scores vanuit één enkele omgeving in de gaten kunnen houden. Met het bijhouden van de security scores kunnen zij patronen of trends van de prestaties ontdekken en -wanneer nodig- actie ondernemen.

Verder biedt de laatste versie van ProSupport for PC’s van Dell Technologies beheerders de mogelijkheid op afstand met behulp van een zogenoemde rules engine specifieke workflows op te zetten voor het definiëren en orkestreren van probleemoplossing. Ook kunnen beheerders nu vooraf bepalen wie automatisch bepaalde updates krijgt en hoe deze worden beheerd.

Dell Trusted Devices-portfolio

Naast nieuwe functionaliteit voor zijn ProSupport for PC-oplossing, heeft Dell Technologies ook zijn Dell Trusted Devices-portfolio van enkele extra mogelijkheden voorzien. Nieuwe functionaliteit is onder meer geavanceerde secure component verificatie voor pc’s, verificatie van de Intel Management Engine (ME) en Dell Trusted Device Security Information and Event Management (SIEM)-integratie.

Tip: Webinar Cybersecurity: De risico’s, oplossingen en subsidies (voor middelgrote bedrijven)