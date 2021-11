‘Lenovo werkt aan ThinkBook Plus met extra scherm naast toetsenbord’

Lenovo schijnt te werken aan een dual screen 17″ ThinkBook Plus, waarbij een tweede display zich naast het toetsenboord van de laptop bevindt.

De afbeelding van het prototype werd gelekt door Evan Blass, een blogger die in het afgelopen decennium tientallen concepten van hardwarefabrikanten lekte – en het vrijwel altijd bij het goede eind heeft.

Van het lek leren we dat Lenovo naar alle waarschijnlijkheid interesse heeft in een verdere verbreding van het aanbod van dual screen laptops. Dergelijke modellen bevatten een tweede display, in of rondom de positie waar toetsenboorden van oudsher worden geplaatst.

Hoewel Lenovo een eerdere poging waagde met de Yoga Book, dient het tweede display van de Yoga Book als volledige vervanging van het toetsenboord. Toetsen worden digitaal weergegeven op het display, typen verloopt via touch. Het nieuwe lek wijst op een andere benadering. Het traditionele toetsenboord blijft intact en het tweede display dient als losstaande aanvulling. Intel leverde een soortgelijk ontwerp met de Honeycomb Glacier; ASUS met de ZenBook Pro Duo.

Mogelijke meerwaarde

De gelekte afbeelding spreekt boekdelen over mogelijke praktijktoepassingen. Verschijnt het prototype daadwerkelijk op de markt, dan is de kans groot dat het tweede display onder grafische professionals bruikbaar is voor het maken van gedetailleerde aanpassingen terwijl de weergave van het volledige project op de primaire display intact blijft.

Inzetbaarheid voor andere vakgebieden is zo ruim of beperkt als de uiteindelijke specificaties van het tweede display toestaan. Blijken de resolutie en beeldverhouding een volledige webpaginaweergave toe te staan, dan wint het ontwerp bijvoorbeeld terrein als compacte, tweede monitor voor onderweg.

Onzekerheid

Het lek is absoluut geen bevestiging van een aanstaande release. Hoewel Evan Blass – de blogger die de afbeelding wist te bemachtigen en delen – het zelden fout heeft gehad, is het niet duidelijk waar de afbeelding vandaan komt en in welke hoedanigheid het prototype wel of niet op de markt zal belanden.

Tip: Windows 11 is beschikbaar – wacht je af of update je handmatig?