‘Samsung Galaxy Z Fold 3 wordt aangekondigd in augustus’

Volgende maand houdt Samsung een digitaal evenement waar naar alle waarschijnlijkheid nieuwe smartphones en horloges worden aangekondigd, waaronder Samsung Galaxy Z Fold 3. Officieel is het nog niet, maar het gonst van de geruchten. Het event zou op 11 augustus plaatsvinden.

Korean Daily schrijft dat Samsung vijf nieuwe producten introduceert, waaronder de Galaxy Z Fold 3. De kans is zeer groot dat deze Koreaanse site het bij het rechte eind heeft. De Fold 2 werd september vorig jarig aangekondigd en het Unpacked-evenement van Samsung voor de eerste Fold was op 7 augustus 2019.

Samsung Galaxy Z Fold 3

De vouwbare smartphone van Samsung heeft als speciale mogelijkheid een selfiecamera onder het scherm. Plus ondersteuning voor de S-pen en ook nog een verbeterde camera aan de achterkant. Vooral die S-pen is een opmerkelijke toevoeging. Zeker gezien het feit dat er in geen enkel gerucht een Galaxy Note-vermelding is.

Het lijkt erop dat de Fold-reeks de plaats van Note zal gaan innemen. Zeker nu deze wordt voorzien van de S-pen, wat een van de grote unique selling points was bij de introductie van de Note-telefoons. Dat hoeft het echter niet te betekenen. Het kan ook een tekort aan chips zijn dat Samsung heeft gedwongen om de Note even op een lager pitje te zetten.

Gelekte informatie

De vaak betrouwbare bron Evan Blass heeft al diverse renders van de toestellen geplaatst. Hij lekt vaker content van grote telefoonmerken en zo ook voor Samsungs nieuwe Z Fold 3. Zo ontdekte hij onder andere dat de telefoon in de kleuren wit, zwart en groen uitkomt. De Z Flip 3 zou daarentegen in zwart, goud, groen en paars verschijnen. Hieronder volgen enkele voorbeelden hiervan.

Op het evenement worden ook nieuwe horloges en nieuwe oordopjes aangekondigd, als de geruchten kloppen.