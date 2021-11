Apple introduceert Business Essentials voor mkb’ers

Apple introduceert een bèta van Business Essentials voor het beheer en de setup van zakelijk gebruikte devices. De dienstverlening moet uiteindelijk breed beschikbaar worden, al is voorlopig de Verenigde Staten aan de beurt.

Met de komst van Business Essentials krijgen kleinere zakelijke eindgebruikers van Apple-devices, bedrijven tussen de 50 en 500 medewerkers, de mogelijkheid hun complete devicebeheer naar de techgigant te outsourcen via een abonnement.

Inhoud Business Essentials

Binnen het abonnement verzorgt Apple de complete setup, onboarding, backup van data, opslagruimte, security, updates, ondersteuning en reparatie van alle gebruikte devices. Het kan hierbij gaan om iPhones, iPads of MacBooks. Dit moet klanten ontlasten, vooral als zij over geen of slechts een kleine IT-afdeling beschikken.

De kosten liggen tussen de 2,99 dollar (2,61 euro) en 12,99 dollar (11,33 euro) per gebruiker per maand. Het is afhankelijk van hoeveel device per eindgebruiker een bedrijf wil beheren en hoeveel cloud storage het wil.

Daas-dienst

De techgigant levert hiermee een DaaS-dienst, zoals ook door concurrenten wordt aangeboden. Denk hierbij aan de DaaS-diensten van distributeurs en resellers, maar ook van fabrikanten als HP. Ook is de dienst min of meer gelijk aan de beheersoftwarediensten voor (mobiele) devices die techgiganten als Microsoft en VMware aanbieden.

Beschikbaarheid

De Apple-dienst is voorlopig alleen nog in de Verenigde Staten beschikbaar en wordt daar nu uitvoerig getest. Inmiddels is hiervoor al een gratis bèta beschikbaar. De definitieve release moet in het voorjaar van 2022 plaatsvinden. De techgigant geeft wel aan op termijn deze abonnementsdienst ook naar andere markten zal worden gebracht. Welke termijn dit is en naar welke markten, is nog onbekend.