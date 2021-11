Microsoft introduceert mini-pc met Snapdragon SoC

Microsoft brengt in de Verenigde Staten een nieuwe mini-pc op de markt; de ECS LIVA Mini Box QC710. Deze mini-pc is van de nieuwe Qualcomm Snapdragon 7c System on a Chip (SoC) voorzien en voor ontwikkelaars bedoeld.

De in de Amerikaanse Microsoft Store aangekondigde ECS LIVA Mini Box QC710 is een mini-pc die interessant is voor ontwikkelaars. Zij kunnen deze mini-pc als een testplatform gebruiken voor vooral Windows-applicaties die op de Snapdragon-processors van chipfabrikant Qualcomm moeten draaien.

De mini-pc, die nadrukkelijk wordt aangeprezen als hardware voor ontwikkelaars en niet voor consumenten, wordt gefabriceerd door de Taiwanese fabrikant ECS. De mini-pc moet ontwikkelaars onder meer een lagere energieconsumptie, betrouwbare Bluetooth en een betere high-speed wifi-connectiviteit gaan bieden.

Hardwarefunctionaliteit

Hiervoor beschikt het device over de Qualcomm Snapdragon 7c-SoC. Dit is een octa-core-chipset met twee Cortex-A76-cores en zes Cortex-A55-cores. Het systeem beschikt daarnaast over 4 GB aan Lpddr4-geheugen en 64 GB aan eMMC-opslag.

Overige componenten zijn een microSD-kaartslot en drie USB-poorten, waaronder een Type-C-variant voor de stroomtoevoer. Verder heeft de mini-pc een HDMI- en ethernetaansluiting. Als OS is Windows 10 Home 64-bit toegevoegd, maar de mini-pc kan ook op Windows 11 draaien.

Wanneer de ECS LIVA Mini Box QC710 eventueel in Nederland beschikbaar komt, is niet bekend.