Dynabook Satellite Pro-laptops krijgen AMD Ryzen 5- en 7-processors

Dynabook voorziet zijn zakelijke Satellite Pro C50-B laptops van nieuwe AMD-processors. Het gaat om de AMD Ryzen 5 5600U- en de Ryzen 7 5800U-processor.

De laptop krijgt tot 32GB aan DDR4-geheugen in twee configureerbare slots. De meegeleverde SSD-storagecapaciteit gaat tot 512 GB. De accuduur gaat volgens de fabrikant tot bijna 11 uur. Dit is afhankelijk van de gebruikte applicaties.

Verbindings- en securityfunctionaliteit

De meegeleverde verbindingsmogelijkheden bestaan onder meer uit een USB-C-poort voor opladen en samenwerken met andere devices, zoals externe beeldschermen. Andere poorten zijn onder meer een HDMI-poort, USB Type-A 3.1 en een MicroSD-kaartlezer. Connectiviteit is beschikbaar via Wifi 802.11 AC, Bluetooth 5.0 en een Gigabit-LAN-poort

Op het gebied van security beschikt de laptop over een op basis van firmware gebaseerde Trusted Platform Module (TPM) 2.0. Deze virtuele module zorgt ervoor dat gevoelige informatie versleuteld op het device wordt opgeslagen. Ook beschikt de Dynabook Satellite Pro C50-B laptop over wachtwoordfunctionaliteit die beschermt tegen ongeautoriseerde toegang tot de laptop.

Overige specificaties

De C50-B laptop heeft een gewicht van 1,9 kilo en is daardoor makkelijk overal mee naar toe te nemen. Het 15.6-inch scherm kan worden geleverd in een LCD FHD- of HD-variant. Naast het toetsenbord is ook een standaard numeric pad toegevoegd in de behuizing. Verder beschikt de laptop over een HD-webcam, stereospeakers en een ingebouwde microfoon.

De Dynabook Satellite Pro C50-B laptop is vanaf februari 2022 leverbaar. De prijs van de zakelijke laptop is nog niet bekend.