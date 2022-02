Logitech lanceert RightSight 2, AI voor auto framing in conferences

Logitech lanceert RightSight 2. RightSight 1 maakte het mogelijk om alle deelnemers of enkele deelnemers automatisch in het frame van Logitech camera’s te centreren. RightSight 2 breidt de functie uit door zowel alle deelnemers als enkele deelnemers tegelijkertijd in een picture-in-picture-frame te centreren.

RightSight 2 verschijnt allereerst als functie in de Rally Bar en Rally Bar Mini. De Rally Bar (Mini) is een enkel apparaat met alle benodigdheden voor videoconferences, waaronder software, camera’s en microfoons.

RightSight 2 is uitsluitend beschikbaar in de Rally Bar (Mini) omdat de technologie van meerdere camera’s en microfoons afhangt. De technologie stuurt een van de camera’s aan om een groep personen automatisch in het frame te centreren. De groep wordt gevolgd en in beeld gebracht, ook wanneer deelnemers bewegen. De tweede camera concentreert zich op de persoon die momenteel aan het woord is. Een van de camera’s staat groot in beeld. De feed van de tweede camera wordt verkleind om in het grote beeld te passen, ook wel bekend als ‘picture-in-picture’.

Hoe werkt auto framing?

Het volledige proces staat bekend als ‘auto framing’. De AI-technologie moet precies weten waar deelnemers zitten en naartoe bewegen. In elk ander geval zijn deelnemers niet automatisch in beeld te brengen. Vandaar is RightSight 2 afhankelijk van geluid en beeld. De technologie luistert naar het geluid van deelnemers om de afstand tussen de Rally Bar (Mini) en een deelnemer te berekenen. Audio wordt gecombineerd met visuele informatie, waarna RightSight 2 de locaties van deelnemers indrukwekkend nauwkeurig bepaalt.

Volledige markt kijkt naar auto framing

Auto-framing-technologie lijkt een prioriteit voor de meeste producenten van videoconferencing-apparatuur. Hoewel Logitech niets heeft bevestigd, verwachten we dat de organisatie de technologie met verloop van tijd in meerdere apparaten verwerkt. Voor nu is RightSight 2 gratis beschikbaar voor gebruikers van de Rally Bar en Rally Bar Mini.