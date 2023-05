Een conferencing camera, een laptop dock en een beheeroplossing voor flexplekken: de samenhang tussen de aankondigingen van Logitech van vandaag is niet direct duidelijk – maar schijn bedriegt.

De onderlinge logica tussen de diverse B2B oplossingen van Logitech is bij de respectieve introducties niet altijd even evident. Zo zagen we de afgelopen jaren met Bolt een nieuwe verbindingsmethode voor draadloze randapparatuur. Daarnaast kwamen er ‘for Business’ uitvoeringen van bestaande B2C producten. Daarbij was het onderscheid met die consumentenversie niet altijd helder. Verder was er nog een reeks oplossingen voor videovergaderen, waaronder draadloze oortjes met bijbehorende Logi Tune software, een in schier eindeloze beta verkerende Options+ voor de randapparatuur en Logi Sync voor beheer op afstand van de diverse producten. Een rode draad was af en toe lastig te ontwaren.

Met het verstrijken van de tijd en opeenvolgende nieuwe producten én diensten worden samenhang en de achterliggende strategie duidelijker. Wellicht deels door voortschrijdend inzicht bij Logitech, maar ook horen we tussen de regels door dat er wel degelijk sprake is van een visie voor de lange termijn. De aankondigingen van vandaag vullen gaten in het portfolio. Daarnaast brengen ze de diverse onderdelen van het inmiddels zeer uitgebreide ecosysteem verder samen.

Wat kondigt Logitech aan?

Voor we daar verder op ingaan, eerst het nieuws. Het Zwitserse techbedrijf annonceert vandaag namelijk twee producten en een dienst. De producten zijn respectievelijk de Logitech Rally Bar Huddle en de Logitech Dock Flex, de dienst is Logitech Desk Booking.

Logitech Rally Bar Huddle

De Rally Bar Huddle is een nog kleinere versie van het Rally camerasysteem dat al bestond uit de Rally camera, de Rally Bar en de Rally Bar Mini. De Rally Bar Huddle lijkt de opvolger te worden van de uit 2017 stammende Meetup Camera. Waar die compacte speakerbar-met-camera nog beschikte over een optische pan-tilt-zoom camera, verruilt de Rally Bar Huddle die techniek voor een sensor met hogere resolutie en eletronische PTZ. Deze is voorzien van een zeer zichtbaar contrasterende privacy shutter. Deze schuift voor de lens wanneer het apparaat niet actief is. Dit om zorgen over alom aanwezige camera’s weg te nemen.

De combinatie van een 4K sensor en een lens met 120 graden kijkhoek moet de Huddle geschikt maken voor kleine vergaderruimtes, met maximaal 6 aanwezigen. Daarbij beschikt het over dezelfde videofunctionaliteit als de Rally Bar Mini. Het gaat dan om zaken zoals AI Group View, Autoframing en – met een update na verschijnen – Grid View en AI Camera Zone. Die laatste functie maakt het mogelijk om het gebied te definiëren waarbinnen de camera mensen registreert en bijvoorbeeld dynamisch op ze inzoomt. Het moet voorkomen dat passanten achter glazen wanden of ingelijste hoofden abusievelijk centraal in beeld komen.

Het apparaat is voorzien van het voor de Rally producten typerende kabelmanagement. Dit moet voorkomen dat gebruikers per ongeluk kabels lostrekken. Logitech levert de camera met een in drie posities te gebruiken mount. Je kunt hem op een bureaublad, boven een beeldscherm en aan de muur kwijt.

Op audiogebied beschikt de Huddle over dezelfde 6 ingebouwde microfoons als de Rally Bar Mini. Deze hebben een bereik van circa 6 meter. Ook de AI ruisonderdrukking en echo cancelling van het duurdere model zijn aanwezig. Voor geluidsweergave beschikt het apparaat over een krachtige speaker – volgens de makers twee keer luider dan die van de Meetup.

De duurdere Rally Bar Mini kun je met twee beeldschermen koppelen. Uitbreiding met extra microfoons is mogelijk. Daarmee kan de Rally Bar Mini een grotere ruimte met meer aanwezigen bedienen. Het magnetische kleurrijke frontje, zorgt ervoor dat je het kunt aanpassen aan de omgeving. Logitech zelf gaat drie kleuren frontjes leveren, naast een variant die bestand is tegen agressieve reinigingsmiddelen aar kondigde ook aan samen te gaan werken met derde partijen, gespecialiseerd in kantoorinrichting.

De Rally Bar Huddle moet nog door de bekende partners – Microsoft en Zoom – gecertificeerd worden. Een proces waarvan Logitech verwacht dat het bij introductie in juli 2023 voltooid is.

Logitech Dock Flex

In september 2021 introduceerde Logitech zijn eerste docking oplossing, de Logi Dock.We waren er destijds niet enorm van onder de indruk. We snapten niet waarom het belangrijk was. Het was relatief duur en had een combinatie van features (luidsprekers, speakerphone, microfoon array, USB-C dock met power delivery) en een stevige prijs. Naar nu blijkt had Logitech tegelijkertijd nóg een dock in ontwikkeling, de nu aangekondigde Dock Flex.

Dit is een heel ander type oplossing, al zijn er ook overeenkomsten. De Dock Flex is bestemd als centrale hub voor flexwerkplekken. Daartoe is het voorzien van een ingebouwd 8-inch beeldscherm en een strikte scheiding tussen ‘user facing’ en ‘IT facing’ aansluitingen. Dat beeldscherm dient voor het tonen van de kalender van de gebruiker. Daarnaast is het mogelijk om een persoonlijk fotoalbum aan te maken. Ook kun je er videomeetings mee starten. Het apparaat is niet los te zien van de gelijktijdig aangekondigde app en de dienst voor flexplekbeheer.

Net als de Logi Dock is de Dock Flex in staat om een aangesloten laptop met maximaal 100 watt op te laden. Het apparaat heeft twee schermaansluitingen, een ethernetpoort en zowel voor- als achterop USB-poorten. Voor de gebruiker zijn er aan de voorkant drie toegankelijk (twee keer USB-C en een keer USB-A). De Dock Flex beschikt over vergelijkbaar kabelmanagement als de Rally Bar systemen. Dit betekent dat aangesloten kabels middels geleiders en trekontlasting veilig en stevig op hun plek moeten blijven. Anders dan de Logi Dock heeft de Dock Flex geen ingebouwde audio. Dat is logisch, de meeste flexwerkplekken lenen zich niet voor communicatiedoeleinden.

Logitech Desk Booking

De Dock Flex werkt daarnaast samen met een nieuw boekingssysteem van Logitech. Dat maakt binnenkort deel uit van de Logi Tune en Sync apps. Met de eerste kunnen gebruikers onder meer de bezetting per dag van de week zien en zo bepalen op welke dag ze een flexplek boeken. Ook kunnen ze collega’s erop attenderen dat ze fysiek aanwezig in het kantoor zullen zijn. Werkgevers kunnen plattegronden en routes naar flexplekken in de app opnemen.

Naast het eigen boekingssysteem van Logitech zal de Dock Flex ook integreren met de oplossingen van Microsoft (Teams) en Zoom (Workspace). Logitechs eigen systeem is platformagnostisch en bestemd voor bedrijven die meerdere systemen naast elkaar gebruiken en/of een BYOD beleid hebben.

Voor het beheer van het boekingssysteem en de flexwerkplekken breidt Logitech de Sync toepassing uit. Met deze deels gratis, deels betaalde suite kunnen IT-beheerders steeds meer Logitech apparatuur op afstand uitlezen en updaten. Via deze toepassing kunnen ze straks dus ook zien welke werkplekken wanneer zijn geboekt en door wie. Maar ook of de reservering is geactiveerd en voor hoe lang. Daarnaast kun je zeer granulair aangeven hoe plekken kunnen worden geboekt: voor hoe lang, hoe lang van tevoren. Bij gebruik van Logitech hardware als de Dock Flex kan via policies worden ingesteld welke poorten actief zijn voor welke soorten gebruikers.

Interessant aan de combinatie met Dock Flex is de authenticatie – dus goedkeuring van gebruik en activatie van de dock. Die vindt plaats op appniveau. Hiertoe leest het Dock de gemaakte boeking uit in de Logi Tune (of Zoom Workspace) installatie op het apparaat van de gebruiker. Is er een match, dan activeert de werkplek. Zo niet, dan blijven dock, scherm en eventuele andere randapparatuur inactief. Met deze combinatie krijgen beheerders meer inzicht in gebruik van werkplekken dan tot dusver met bestaande oplossingen mogelijk was, aldus Logitech.

De samenhang: meer inzicht, beter beheer – en meer aansluiting bij de post-Covid realiteit

Dat brengt ons terug bij de introductie: hoe houden deze product- en dienstintroducties verband met elkaar? Die vraag is bij de Rally Bar Huddle het eenvoudigst te beantwoorden. In hybride werkomgevingen waarin kleine teams verspreid over meerdere locaties werken, is meer behoefte aan meerdere, kleinschalige videoconferencing systemen dan aan grote systemen in vergaderruimtes. De Huddle is (nog) een stuk toegankelijker geprijsd dan de grotere Rally Bars. Logitech hoopt er dan ook meerdere per bedrijf te kunnen verkopen. Elke ruimte van enig formaat mag een Huddle aan de muur, zo lijkt het credo.

De Logi Dock Flex en Logitech Desk Booking laten ondertussen de rode lijn zien. De Tune applicatie, begonnen als gereedschap om headset en webcam te configureren, wordt de centrale plek waar de gebruiker alles omtrent de eigen werkplek regelt – inclusief reservering ervan. We hoorden zelfs zinspelen dat integratie hiervan met lokaaal configuratiepakket Options+ een stip op de horizon zou kunnen zijn. Aan de beheerskant krijgt Logi Sync vergelijkbare diepte.

Naast beheer op afstand van tal van afzonderlijke producten en het beheren van vergaderruimtes en bureaus, worden flexplekken een derde categorie waar IT-beheerders data en inzicht mee moeten kunnen vergaren. Met die data kunnen ze een onderbouwd verhaal vertellen aan de C-suite over nut en noodzaak van (aantallen) flexwerkplekken. Het brengt ook nauwkeurig in kaart of een werkplek is gereserveerd, of die reservering is benut en hoe lang die actief was.

Met Logitech Desk Booking in combinatie met de Dock Flex wordt inzichtelijk wanneer en hoeveel behoefte er is aan werkplekken. Ook zie je hier wanneer er piek- en dalmomenten zijn. Daarop kun je sturen. Daarbij kan er ook op het niveau van de individuele werknemer data worden verzameld, al benadrukt Logitech dat privacy centraal stond bij de ontwikkeling van Desk Booking. Het is zelfs mogelijk anoniem een reservering te plaatsen – al zou het ons niet verbazen dat die mogelijkheid met een policy vakkundig afgeserveerd kan worden. IT-beheerders (en managers) kunnen zien of de gereserveerde plek daadwerkelijk benut wordt, en werkgevers die willen voorkomen dat personeel te lang achter een scherm hangt in plaats van op pad naar klanten te gaan, kunnen zelfs instellen dat de flexplekken na een uur gebruik automatisch afsluiten.

Tegelijkertijd moeten de flexplekken die voorzien zijn van geschikte hardware – zoals de Dock Flex – inzichtelijk maken hoe de toestand van de aanwezige apparatuur is. Steeds meer Logitech apparatuur was al te beheren in Sync, en straks geldt dat dus voor de volledige werkplek. Dock, webcam, toetsenbord en muis, van alle kan beheer zien of deze functioneert of onderhoud behoeft. Die real time telemetrie kan vermoedelijk op belangstelling rekenen van beheerders die niet meer hoeven te wachten op een oproep dat een accu leeg is of een headset dienst weigert door een ontbrekende firmware update.

Voor eindgebruikers oftewel werknemers is het sociale aspect van Logitechs aangekondigde oplossing denkelijk aansprekend: naar kantoor gaan doen velen bij voorkeur als er wat gelijkgestemde collega’s aanwezig zijn. Beide kunnen ze via Tune snel inzichtelijk krijgen, om vervolgens een vergaderruimte of flexplek te boeken en daarvan collega’s op de hoogte te stellen. Of juist niet, natuurlijk. De mogelijkheid een rustig moment uit te zoeken, zal wellicht eerder door de meer introverte werknemer gewaardeerd worden.

Prijzen en beschikbaarheid

Loigitech Desk Booking komt beschikbaar in een gratis en een betaalde versie. Sowieso is deze toepassing tot juli 2024 volledig functioneel gratis. Dat is dan ook een open bèta periode. Daarna zal de gratis functionaliteit beperkt zijn tot het maken van reserveringen; notificaties, plattegronden, telemetrie en data worden premium features. Organisaties die kiezen voor Logitech hardware als de Dock Flex krijgen daarbij ook de volledig functionele Desk Booking toepassing, al was op moment van schrijven nog niet duidelijk of daar ook een kostenmodel aan verbonden was. Desk Booking kan per direct worden aangevraagd via het Sync-beheerportaal.

De Logi Dock Flex krijgt een adviesprijs van 849 euro en wordt verwacht in de herfst van 2023. De Rally Bar Huddle gaat 1999 euro kosten en zal te koop zijn vanaf juli 2023. De diverse AI functies als Grid View en Speaker View moeten in het najaar beschikbaar komen.

