Logitech lanceert zijn eerste mechanische toetsenbord voor Mac-apparaten. De MX Mechanical Mini for Mac wordt geleverd met Apple-toetsen en lichtere kleuren.

Zoals de naam weggeeft is de MX Mechanical Mini for Mac een kleinere, aangepaste versie van de MX Mechanical uit begin 2022. Naast het mechanische toetsenboord lanceerde Logitech verschillende Mac-accessoires, waaronder de ergonomische Lift for Mac-muis, MX Master 3S for Mac-muis en het K380 Mac bluetooth-toetsenboord.

In plaats van Alt- en Windows-toetsen bevat de MX Mechanical Mini for Mac een reeks macOS Command- en Option-toetsen. Het toetsenbord is beschikbaar in donkergrijs en lichtgrijs. Logitech streeft naar een “consistent ontwerp” door de lichte kleuren van Mac-computers te matchen.

MX Mechanical Mini for Mac

Het toetsenbord heeft geen snelkoppeling voor macOS Mission Control. De oorspronkelijke MX Mechanical bood verschillende instellingen voor toetsaanslagen, maar die instellingen ontbreken in de MX Mechanical Mini for Mac. Alle toetsen zijn hoog, net zoals de meeste andere mechanische toetsenboorden.

Daarnaast ondersteunen de Mac-accessoires alleen Bluetooth. Het is onmogelijk om de apparaten met een USB-dongel of andere aansluiting te verbinden. Een van de redenen hiervoor is dat het bedrijf nog steeds bezig is met de transitie naar USB Type C.

Net zoals het mechanische toetsenbord heeft het K380 Bluetooth Keyboard Mac-specifieke toetsen met een blauwe kleuroptie. De ergonomische Lift for Mac-muis en de MX Master 3S for Mac zijn daarentegen alleen beschikbaar in lichtgrijze. Het ontwerp van de muizen is vergelijkbaar met de bestaande modellen van Logitech.

Alle vier de producten zijn naar verwachting in oktober beschikbaar voor dezelfde prijs als de bestaande uitvoeringen.

