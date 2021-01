Logitech komt met Rally Bar en RoomMate voor videoconferenties

Logitech komt in het licht van de pandemie met nieuwe producten voor videoconferenties. Het gaat om de Rally Bar, Rally Bar Mini en RoomMate. Ze werken samen met Microsoft Teams en Zoom.

De bedoeling van de Logitech-producten is om de audio- en videokwaliteit te verbeteren in welke meetingroom dan ook. Het kan dan gaan om een grote boardroom op een kantoor, maar ook een klein thuiskantoortje. Het hangt van de ruimte af welk product het beste bij je past, schrijft ZDNet.

Logitech Rally Bar

Logitech Rally Bar Mini is gemaakt voor kleinere ruimtes en kost 2.999 dollar. Logitech Rally Bar is er voor middelgrote ruimtes en kost 3.999 dollar. Logitech RoomMate is er voor grote ruimtes en heeft een beginprijs van 999 dollar. Alle drie de producten hebben ondersteuning ingebouwd gekregen voor Microsoft Teams Rooms en Zoom Rooms.

Ze zijn niet goedkoop in aanschaf, maar hiervoor biedt Logitech wel een resolutie van 4K-kwaliteit. Rally Bar kan bovendien 5 keer optisch zoomen zonder dat de beeldkwaliteit daaronder lijdt. Logitech belooft een goede kwaliteit van geluid dankzij een ingebouwde microfoon die stemmen versterkt en ruis of achtergrondgeluid juist wegfiltert. Het is bovendien mogelijk om de camera automatisch op de juiste persoon te richten via Logitech RightSense. Zo heb je altijd de juiste kadering.

Logitech Swytch

Vorig jaar kwam Logitech met een andere tool voor videoconferenties, namelijk Swytch. Dit is een USB-kabel om je laptop aan te sluiten op welk videoconferentieplatform dan ook. Als er dus een Zoom- of juist Teams-systeem in de meeting room staat, dan zal de slimme USB-stick van Logitech er automatisch voor zorgen dat je je eigen laptop kunt gebruiken. Swytch consolideert HDMI en USB in één kabel.