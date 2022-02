Refurbished iPhones-verkoper Swappie haalt 108 miljoen euro op

Swappie heeft onlangs 108 miljoen euro opgehaald tijdens een investeringsronde. Met dit bedrag wil het bedrijf flink groeien in Europa en daarnaast het hele refurbished-concept breder uitdragen.

Swappie is een Finse leverancier en aanbieder van refurbished iPhones. Het bedrijf verzorgt het hele proces van het duurzaam gebruik van iPhones door gebruikte exemplaren in te kopen, te herstellen en deze weer in eigen winkels te verkopen. Doordat het bedrijf de gehele waardeketen nauwgezet kan controleren, garandeert Swappie dat de aangeboden toestellen van de hoogste kwaliteit zijn.

Uitbreiding Europese activiteiten

In de recente C-series investeringsronde heeft Swappie 108 miljoen euro opgehaald. Investeerders in deze ronde waren onder meer Verdane, Lifeline Ventures, Inventure, Reaktor Ventures en TESI actief.

Swappie wil het opgehaalde bedrag vooral inzetten voor het vergroten van zijn Europese footprint, om zo marktleider te worden. Hiervoor wil de refurbished-specialist uitbreiden naar 15 nieuwe markten, waaronder Italië en Duitsland. In Nederland is Swappie ook actief, maar alleen online.

Aandacht voor ‘circulaire smartphone-economie’

Naast het vergroten van de footprint wil Swappie met het nu binnengehaalde geld ook meer aandacht voor de ‘circulaire smartphone-economie’ in het algemeen genereren. Hiervoor wil het de toegankelijkheid tot refurbished-toestellen vergroten. Dit moet tot het vertrouwen van het publiek in refurbished smartphones laten toenemen.

Ook moet op deze manier de CO2-uitstoot die smartphones veroorzaken, volgens de leverancier en aanbieder dit jaar al 146 miljoen ton, worden teruggebracht. Refurbishing leidt vooral tot een afname van de CO2-uitstoot in de productie, verzending en het gebruik van smartphones. Door langer smartphones te gebruiken of deze een tweede leven te gunnen, kan deze uitstoot flink worden teruggedrongen.