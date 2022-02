Google maakt zoeken binnen Drive eenvoudiger

Google brengt zijn Search chips-functionaliteit naar Google Drive. Met deze functionaliteit is het makkelijker te zoeken naar specifieke bestanden in Drive.

De techgigant maakte onlangs bekend dat de Search chips-zoekfunctionaliteit is uitgebreid naar Google Drive. Deze functionaliteit was sinds eind vorig jaar al in bèta beschikbaar voor alle Google Workpace-gebruikers, inclusief G Suite Basic- en Business-gebruikers. Nu is de functionaliteit algemeen beschikbaar.

Verfijnen van zoekresultaten

Concreet zorgt Search chips ervoor dat zoekresultaten in Google Drive kunnen worden beperkt op basis van locatie, bestandstype, verwerkingsdatum, personen, taken en gedeelde labels. Deze zes selectiecritiria verschijnen onder het zoekveld nadat een zoekopdracht is uitgevoerd. Wanneer op deze criteria wordt geklikt, verschijnen de verfijnde zoekresultaten. Deze laatste zoekresultaten kunnen op hun beurt weer worden verfijnd in locaties binnen Drive.

Meer overzicht

De verfijnde zoekfunctionaliteit Search chips was al sinds 2020 beschikbaar in Gmail. In Drive waren beperkte zoekfilters tot nu toe nog alleen toegankelijk via dropdown-tabs in de search bar. Met Search chips worden de zoekresultaten duidelijker en beter te beheren, zo is de gedachte van de techgigant.