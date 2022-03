Huawei introduceert Smart Office met verbindingsconcept Super Device

Huawei heeft tijdens MWC 2022 een nieuw concept gelanceerd voor het beter met elkaar laten samenwerken van verschillende afzonderlijke devices in één omgeving. Hierdoor wordt een ‘Smart Office ’gecreëerd. De verschillende devices zijn met elkaar verbonden via het Super Device-concept.

De Smart Office-omgeving moet het volgens de Chinese techgigant makkelijker maken verschillende devices beter met elkaar te laten samenwerken, om een professionele werkomgeving te vormen. Dit komt vooral klanten ten goede die veel thuiswerken of niet over grootzakelijke communicatie-omgevingen beschikken.

Super Device-concept

Via het Super Device-concept kunnen klanten snel en goedkoop een professionele werkomgeving opzetten die niet onderdoet voor grootzakelijke werkomgevingen. De technologie maakt het mogelijk bepaalde functionaliteit en bronnen met elkaar te delen.

Het concept verbindt bijvoorbeeld een laptop aan een beeldscherm, zoekt contact met andere (mobiele) devices, sluit een printer aan of een mobiele speaker. Maar denk ook aan het verbinden van laptops of pc’s met tablets voor het delen van schermomgevingen.

Nieuwe producten

In het kader van de lancering van het concept, lanceerde de Chinese techgigant ook op MWC 2022 een aantal nieuwe producten. Zo werden onder meer de nieuwe laptops Huawei MateBook X Pro, Huawei MateBook E met OLED-scherm gepresenteerd en is de komst van de all-in-one pc Huawei MateStation X aangekondigd.

Daarnaast is de nieuwe Huawei MatePad-tablet geïntroduceerd, evenals de Huawei MatePad Ink e-reader. Geheel nieuw was de introductie van de eerste all-in-one laserprinter van de Chinese techgigant; de Huawei PixLab X1. Verder werd nog een portable speaker gepresenteerd.

We zijn in Barcelona voor de Mobile World Conference 2022. Lees het belangrijkste nieuws in dit overzicht.