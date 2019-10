Huawei introduceert nieuwe Massive MIMO-antenne voor 5G-uitrol

Huawei heeft een nieuwe 5G-antenne gelanceerd die de uitrol van 5G-netwerken moet versnellen. De Chinese techgigant mikt met deze introductie op het faciliteren van grootschalige netwerk-upgrades naar 5G in de eigen thuismarkt.

De nu geïntroduceerde antenne is, volgens Reuters, gebaseerd op Massive MIMO. Deze technologie maakt het mogelijk om meer dan één datasignaal via hetzelfde radiokanaal te verzenden en te ontvangen. Massive MIMO-antennes worden vaak met meerdere exemplaren, bijvoorbeeld op de zendmast op het opstelpunt, ingezet om apart te kunnen verzenden en ontvangen. Het voordeel van zo’n Massive MIMO-netwerk is dat het de capaciteit van draadloze verbindingen vermenigvuldigt, terwijl er geen extra spectrum nodig is.

Geschikt voor 5G-uitrol

Dit soort antennes zijn daarom geschikt voor de toekomstige uitrol van 5G. Deze supersnelle mobiele technologie brengt straks een stroom aan dataverkeer. Door Massive MIMO-technologie kunnen meerdere gebruikers en meerdere devices tegelijk worden bediend in een compact gebied met behoud van hoge snelheden en stabiele prestaties. Daardoor kan dus de uitrol van 5G worden versneld. Ook biedt de technologie meer mogelijkheden voor een betere indoor-dekking.

Dubbele bandbreedte en hoog zendvermogen

Huawei introduceerde de nieuwe derde generatie Massive MIMO-antenne tijdens een evenement in het Zwitserse Zurich. De antenne is volgens de fabrikant in staat om dubbele bandbreedte te bieden tot 400 MHz en een (zend)vermogen te leveren tot 320 Watt. Hiermee is het mogelijk om dekking te leveren in vooral de mid-band frequenties in het spectrum. In veel landen zijn deze frequenties aangemerkt voor gebruik voor 5G-diensten.

Andere eigenschappen van de nu gelanceerde antenne zijn onder meer dat het over zeven nanometer chipsets beschikt, minder weegt en energiezuiniger is. De antenne wordt in principe gebundeld met de bestaande Blade AAU-basisstations van Huawei. Dit zijn compacte ruimtebesparende basisstations die besparen op ruimte voor opstelpunten en tegelijkertijd operators het mogelijk maken om alle netwerken vanaf een enkele plek te draaien.

Groei van de Chinese markt

De techgigant heeft, naar eigen zeggen, dit jaar wereldwijd al 400.000 5G-basisstations verkocht. Naar verwachting zal dit nog toenemen tot maar liefst 600.000 exemplaren. In totaal hebben 56 operators nu 5G-netwerken uitgerold op basis van de Chinese apparatuur. Van deze 56 netwerken zijn er nu 40 daadwerkelijk actief.

Volgend jaar gaat de levering van de nu geïntroduceerde Massive MIMO-antennes nog alleen maar toenemen, zo verwacht de techgigant. Dit komt voornamelijk door de grote vraag vanuit de Chinese thuismarkt. Drie Chinese operators willen op korte termijn hun netwerken gaan upgraden naar 5G. Huawei gaat hiervoor twee tenders uitschrijven waarbij deze operators (5G) basisstations, inclusief dus de Massive MIMO-antennes, kunnen leasen. De techgigant wil hiermee de operators tegemoetkomen bij de financiële en logistieke uitdagingen die een massale 5G-uitrol met zich meebrengt.