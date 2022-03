OneDrive is vanaf nu beschikbaar voor Apple M1 SoC Macs

Microsoft lanceert een native-versie van OneDrive voor Macs met Apple M1 SoC’s.

OneDrive was uitsluitend beschikbaar op Apple M1 Macs via Rosetta 2, een tool voor de emulatie van Intel macOS apps. Emuleren is vanaf vandaag overbodig. Microsoft lanceerde een native-versie van OneDrive voor Macs met Apple M1 SoC’s.

De native app draait sneller en efficiënter dan de geëmuleerde versie. “OneDrive maakt vanaf nu volledig gebruik van de prestatievoordelen van Apple M1”, stelt Microsoft.

Folder Backup

Daarnaast introduceerde Microsoft een nieuwe functie in de public preview van OneDrive voor macOS: Folder Backup, ook wel bekend als Folder Move.

De functie maakt het mogelijk om de Desktop- en Documents-folders van macOS in een handomdraai te back-uppen. De Desktop- en Documents-folder worden automatisch gesynchroniseerd. Documenten zijn beschikbaar op elk ander device met een OneDrive-installatie.

Beheerders van macOS devices kunnen de automatische synchronisatie via de instellingen inschakelen. Bijvoorbeeld tijdens de configuratie van een nieuwe werkplek, waarna een medewerker altijd en overal met dezelfde Desktop- en Documents-folders werkt.

De beschikbaarheid van Folder Backup is beperkt. Slechts 10 procent van alle Microsoft insiders komen op dit moment in aanmerking. “De functie rolt in de aankomende weken voor alle insiders uit”, deelt de organisatie.

