Review: Microsoft Surface Hub

Hardware

We zien dat bij veel bedrijven het beamerscherm en het whiteboard worden vervangen door een groot scherm (large format display), maar Microsoft gaat een stukje verder met zijn Surface Hub. Dit is niet alleen een groot scherm maar heeft ook een ingebouwde computer waar een op maat gemaakte Windows 10-versie, Windows 10 Team, op draait.

Met de Surface Hub kan je een vergaderruimte niet alleen voorzien van een simpel scherm om bijvoorbeeld een powerpoint-presentatie op te geven. Je kan volgens Microsoft de hele manier van werken tijdens een vergadering efficiënter en effectiever maken.

Volgens Microsoft is de Surface Hub een uitbreiding op de moderne werkplek van vandaag de dag. Veel mensen hebben geen vast bureau meer en werken vaak thuis of op externe locaties. Met de Surface Hub kan je afstanden verkleinen en mensen effectiever laten samenwerken. Uiteindelijk zorgt de Surface Hub ervoor dat werknemers minder hoeven te reizen, doordat werknemers op verschillende locaties (of vestigingen) beter, eenvoudiger en efficiënter kunnen communiceren.

De Surface Hub richt zich op een aantal toepassingen die je eigenlijk in elke organisatie tegen kan komen. Zo kan je de Surface Hub gebruiken voor een audio/video-conferentie via Skype for Business, maar ook als projectiescherm of whiteboard. Daarnaast beschikt de Surface Hub over een ruim aanbod aan apps zodat het scherm ook door specifiek ontworpen apps kan worden gebruikt. Verder zijn de normale Windows 10-apps in de Windows Store ook beschikbaar op de Surface Hub.

De Surface Hub is in tegenstelling tot alle andere Windows 10-apparaten geen persoonlijk apparaat, het is een apparaat voor de organisatie en dat betekent dat je de Surface Hub niet kan personaliseren. Wel kan je inloggen op de Surface Hub om bij je persoonlijke OneDrive-bestanden te komen en gemaakte presentaties of whiteboard schetsen op te slaan, maar na elke sessie wordt de Surface Hub weer gewist voor de volgende sessie.

De Surface Hub kan ook worden toegevoegd aan het lokale netwerk van het bedrijf met een eigen gebruiker, zodat je hem bijvoorbeeld kan koppelen aan een vergaderruimte die je moet inboeken in een agenda. Hierdoor hoef je niet direct elke vergaderruimte te voorzien van een dergelijk apparaat.

Wij hebben de gelegenheid gekregen om het 84 inch model van de Surface Hub aan de tand te voelen, deze heeft een prijskaartje van 25.499 euro inclusief BTW. Voor bedrijven die dat iets te duur vinden is er nog een kleiner model, dat 55 inch meet en een prijskaartje heeft van 10.199 euro.