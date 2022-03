Microsoft lanceert de Surface Hub 2 Smart Camera, een AI-camera van 800 dollar (727 euro).

De Surface Hub 2 Smart Camera is vanaf vandaag verkrijgbaar bij Surface Hub-resellers. Dit is de eerste keer dat Microsoft een camera met AI aanstuurt. Licht wordt automatisch aangepast, zonder de bewerking van foto’s of opnamen. Ook focust de camera automatisch op meerdere objecten en personen, zelfs wanneer een van de objecten of personen beweegt.

Wat dat betreft loopt het nieuwe model voor op de HP Presence-camera’s die we eerder dit jaar leerden kennen. Moderne HP laptops worden uitgerust met een camera die automatisch op een enkel object focust. De Surface Hub 2 Smart Camera kan hetzelfde, maar onderscheidt zich door op meerdere personen en objecten te focussen. Bijvoorbeeld tijdens de livestream van een evenement, of een videoconference in een volle meeting room.

Surface Hub 2 Smart Camera

De camera is vanaf vandaag apart verkrijgbaar en kent in de Verenigde Staten een prijskaartje van 800 dollar. Vanaf 31 mei wordt de camera geïntegreerd in een nieuwe 85-inch versie van de Surface Hub 2s. Dit model gaat 22.000 dollar (20.000 euro) kosten.