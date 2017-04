Review: Dell XPS 13 2-in-1 convertible laptop (K7DWW)

Hardware

Tijdens de CES 2017 kondigt Dell haar XPS 13 2-in-1 convertible laptop aan. Op het eerste gezicht is deze optisch vrijwel identiek aan de populaire XPS 13 ultrabook laptop. Deze nieuwe 2-in-1 variant is geen vervanging van de populaire ultrabook, maar is een nuttige aanvulling op het assortiment en prijstechnisch is de convertible slechts een paar tientjes duurder; dus allemaal aan de convertible deze zomer?

De Dell XPS 13 is een optisch zeer fraai vormgegeven 2-in-1 laptop. De diepgrijze CNC-gefreesde aluminium behuizing met zwarte accenten geven de XPS een chique uitstraling en hiermee onderscheidt de Dell zich van de vele klonen die de markt vandaag de dag overspoelen. Het scharnier is afwijkend van de ‘normale’ XPS laptop en hiermee verraad de K7DWW dat het een convertible laptop betreft. De palmrest van de laptop is, net als de laptopvariant van echt koolstofvezel. Koolstofvezel verschilt in eerste plaats van ‘print’ in de stevigheid, maar ook optisch is het echte spul veel mooier. Je ziet afhankelijk van de lichtinval namelijk zowel horizontale en verticale weefstructuren. Prachtig, maar niet goedkoop. De behuizing meet 30,4 bij 19,9 centimeter en is op het dikste punt 13,7mm dik en op het dunste punt 8 mm. Hiermee behoort de Dell tot een van de meest compacte ultraportable convertibles die momenteel verkrijgbaar zijn. Het gewicht is met 1,24 kg niet echt een vedergewicht, maar desondanks is het geen straf om de XPS dagelijks mee op pad te nemen.

De Dell XPS 13 wordt geleverd in verschillende configuraties. Deze start met een Intel Core i5 processor, 4GB werkgeheugen, een 128GB SSD, een Full-HD scherm en Windows 10 Home Edition. De hoogst verkrijgbare configuratie is op basis van een Intel Core i7 processor, 8GB werkgeheugen, een 512GB PCIE SSD, QHD+ scherm en Windows 100 Home Edition. Prijzen variëren van 1.399 Euro tot 1.899 Euro voor de meest complete hardware configuratie. Alle configuraties worden standaard geleverd met 1 jaar on-site garantie en is naar wens uit te breiden naar vier jaar.

Ter test ontvangen wij de D7DWW, een 13-inch schermvariant met een Full-HD resolutie van 1920×1080 beeldpunten, een geïntegreerd Intel HD Graphics 615 grafisch subsysteem, een Intel Core i7-7Y75 processor, 8GB RAM, 256GB SSD en Windows 10 Home Edition. De adviesverkooprijs van het door ons geteste systeem is net geen zestienhonderd euro. Voor deze prijs wordt Microsoft Office (30 dagen trial licentie) en McAfee Live Safe (12 maanden) meegeleverd.

Zoals eerder vermeld kun je bij Dell kiezen voor een maximale garantie van vier jaar. Bij zakelijk en intensief gebruik lijkt ons dit een waardevolle mogelijkheid. Ook kan een aanvullende verzekering voor een jaar worden afgesloten. Deze dekt zelfs schade veroorzaakt door koffie, cola of champagne. Goed om te weten. Bovendien kun je uit verschillende Microsoft Office-licenties kiezen, een volwaardige licentie van McAfee antivirus software aanschaffen, een Dropbox Pro account en bijvoorbeeld een Adobe Creative Cloud licentie van achthonderd euro voor de duur van 12 maanden. Dell prijst ook Windows 10 Professional aan, maar de optie is (nog) niet aan te vinken. Optioneel levert Dell een TB16 Thunderbolt Dock en een PN556W actieve pen voor de XPS mee.

Op het gebied van connectiviteit heeft de XPS 13 voldoende in huis. Aan de linkerkant een USB-C poort / netadapter aansluiting en ondersteuning voor DisplayPort. Hiernaast een hoofdtelefoonaansluiting, een indicator voor de acculading en een speaker voor het linker geluidskanaal.

Aan de rechterkant heeft de XPS een Noble-beveiligingsslot, een USB-C poort voor netspanningsadapter en ondersteunt naast DisplayPort tevens Thunderbolt 3. Hiernaast heeft Dell een micro-SD kaartslot en een rechterspeaker in de behuizing opgenomen. Draadloos communiceert de Dell XPS via Bluetooth 4.2 en Wi-Fi 802.11ac. Als extra accessoire levert Dell bovendien een adapter mee van USB-C naar USB-A. Zodoende kunnen we onze normale USB randapparatuur en USB opslagmedia gewoon met de XPS 13 blijven gebruiken.