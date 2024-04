Het is World Backup Day, dus een goed moment om een storage-oplossing onder de loep te nemen. Samsung biedt met de T7 Shield een externe SSD met hardware-beveiliging en een behuizing die zelfs een val van 3 meter overleeft.

Samsung biedt de T7 Shield als robuustere variant van de Portable SSD T7. In tegenstelling tot deze variant is de Shield voorzien van een rubberen behuizing. Fysieke bescherming van data bevindt zich ook binnen de SSD zelf door hardware-matige AES-encryptie. In tegenstelling tot versleuteling via software levert de SSD hierdoor niet in op het gebied van prestaties.

Het gewicht is 98 gram, aanzienlijk minder licht dan de standaard T7 (58 gram). Daarnaast is de Shield met 88mm x 59mm x 13mm iets groter dan de reguliere versie door de toevoegde rubberen laag.

Snelheden zoals beloofd, USB-C- en USB-A-kabels meegeleverd

De belofte bij de T7 Shield is een read/write-snelheid van respectievelijk 1.050 en 1.000 MB/s. Samsung stipt aan dat dit 9,5 keer sneller is dan externe harde schijven en 1,9 keer zo snel als een interne SATA-SSD. In onze tests met CrystalDiskMark maakt Samsung deze beloftes in ieder geval waar:

In de verpakking van de T7 Shield zitten twee kabels: een USB-C-naar-USB-A-kabel en een volledige USB-C-optie. Op de SSD staan al drie bestanden, bedoeld voor ondersteuning van respectievelijk Windows-, Mac- en Android-systemen.

Software: twee opties

Bij het draaien van de Portable SSD Software 1.0 vraagt Samsung allereerst om aan de gebruiksvoorwaarden te voldoen. Vervolgens is er direct een wachtwoord te kiezen, hoewel deze security-optie tevens uit te schakelen is. Het ontbreekt aan verdere opties binnen de software, behalve dan zoeken naar een update ervoor. Of deze software ooit een update krijgt, valt te bezien. Er valt eigenlijk niet zoveel aan te updaten namelijk. Hoe dan ook kunnen de vooraf geïnstalleerde bestanden simpelweg van de SSD verwijderd worden, de wachtwoordfunctie blijft werken en de Portable SSD Software 1.0 komt altijd tevoorschijn als Security Mode aan staat en de T7 met een apparaat wordt verbonden.

Samsung biedt echter een andere oplossing: Samsung Magician. Deze tool heeft meer te bieden, waaronder een benchmark en diagnostische scan. Voor back-uppen is er Data Migration, dat het mogelijk maakt een volledige drive te klonen. Andere opties zijn Secure Erase en PSID Revert (dat alle versleutelde data vernietigt en encryptie opheft).

Samsung Magician

De datamigratie-mogelijkheid is een nuttige toevoeging, maar we hadden graag een net iets uitgebreidere optie gezien. Graag hadden we via Magician een gekozen drive automatisch kunnen laten back-uppen, maar dat moet de gebruiker handmatig doen.

Magician is een vrij overzichtelijk programma dat weinig aanpassingen vereist, maar daar is Samsung het niet mee eens. De tool is sinds het begin van 2023 vier keer geüpdatet, dat is wellicht een wat overdreven tempo voor een relatief eenvoudige oplossing.

Bescherming: veilig maar incompleet

Zoals gezegd is de encryptiemethode hardwarematig, een groot pluspunt ten opzichte van softwarematige alternatieven. De T7 Shield maakt gebruik van 256-bit AES-encryptie, dat miljarden jaren aan berekeningen vereist om te kraken. Als het wachtwoord onmogelijk te raden is, kun je ervan uitgaan dat je data veilig is.

Wie anders voor een HDD met meer opslag zou kiezen, kan deze extra securitylaag als een beweegreden voor de keuze van een T7 Shield hebben. Daarnaast kan deze ruggedized externe SSD een val van drie meter hoog overleven.

De Samsung T7 Shield heeft een IP-rating gekregen, te weten IP65. Dat houdt in dat het stofdicht is (de 6 in de rating) en is getest op waterdichtheid met behulp van waterstralen (de 5 in de rating). De T7 Shield heeft geen officiële rating voor volledige onderdompeling. Dan had er een 7 in plaats van een 5 moeten staan. Het is dus een ruggedized product met een kleine beperking. Let wel, dit betekent niet dat de schijf onderdompeling niet overleeft, maar dat hij niet getest is hierop. Het kan best zo zijn dat hij het wel overleeft. Toch is het geen goed idee om de Samsung T7 Shield in een bak water te gooien of laten vallen.

Momenteel is de Samsung Portable SSD T7 Shield beschikbaar bij meerdere e-tailers voor 107,90 euro (1TB). De 2TB-variant is voor net onder de 175 euro te koop. Voor iemand die veel op weg is, onderweg met (grote) bestanden werkt op zijn laptop en deze graag op een veilige manier back-upt, is een externe SSD zoals de Samsung T7 Shield zeker het overwegen waard. We hadden het alleen wel prettig gevonden als de software net wat meer functionaliteit had gehad. Gebruik je de back-upfunctionaliteit van Windows of van een ander programma, dan is dit uiteraard geen bezwaar.