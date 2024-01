Dell heeft zojuist een nieuw aanbod aan XPS-laptops onthuld. Het bedrijf legt de nadruk op een minimalistisch ontwerp en AI-hardware, waaronder de kersverse Copilot-knop op het toetsenbord.

Daar waar Dell in voorgaande jaren het design van de XPS 13 Plus op de schop nam, kiest men nu voor een vernieuwing van de gehele XPS-lijn. Nieuwe 14- en 16-inch-varianten vergezellen de bestaande XPS 13-uitvoering. Elke variant heeft een aluminium frame en een OLED-display met Gorilla Glass 3-bescherming.

Net als de XPS 13 Plus is er gekozen voor een onconventionele “touch area”, dat de gewoonlijke touchpad en knoppen vervangt met een platte variant.

Verbeteringen alom

De nieuwe laptops lijken een aantal veelgehoorde klachten op te lossen. Zo is de webcam voortaan 1080p in plaats van 720p en belooft Dell een betere accuduur. Ook zou ExpressCharge ervoor moeten zorgen dat 80 procent van de accu in een uur op te laden is.

Wie voor de 16-inch-uitvoering kiest, kan deze laptop uitrusten met verschillende Intel Core Ultra-chips en Nvidia-GPU’s. Wel is het maximum verbruik 80W, waardoor de grafische kaart niet het maximum van 115W aan kan tikken. Dell raadt dit model aan voor consumenten die veeleisende apps gebruiken of de nieuwste AI-software testen. Aangezien de nieuwste generatie Intel-chips nu ook specifieke AI-hardware aan boord heeft, is dat een enigszins realistisch scenario. Hoe dan ook valt er te kiezen uit een 1920×1200-resolutie of 3840×2400, dat in feite 16:10-varianten zijn van respectievelijk Full HD en 4K.

Lees ook: Intel Core Ultra: de belofte van de gepersonaliseerde AI-pc

De XPS 14 kan met maximaal een RTX 4050 worden uitgerust en zou geschikt moeten zijn voor het bewerken van video’s op hoge resolutie. Die mogelijke resoluties zijn 1920×1200 en 3200×2000. Zowel de XPS 16 als XPS 14 ontvangen Nvidia Studio-ondersteuning, zodat ze voor dergelijke taken goed geschikt zijn met betere stabiliteit dan de conventionele GeForce-drivers.

Ondertussen draait de XPS 13 enkel op Intels eigen Arc-GPU, die bij de Core Ultra-reeks in een SoC samen met de CPU en NPU (Neural Processing Unit) verpakt zit. Qua resoluties zijn er drie mogelijkheden: 1920×1200, 2560×1600 en 2880×1800.

AI, AI, AI

Net als bij andere fabrikanten is AI-acceleratie tegenwoordig prominent in de marketing aanwezig. Bij Dell betekent het dat er voortaan een specifieke Copilot-knop op het toetsenbord zit, waarmee direct AI-assistentie op te roepen is. Voorbeelden van toepassingen hiervan bood Dell al eerder. Bij de aankondiging van de nieuwe XPS-laptops haalt het bedrijf Adobe Lightroom aan, dat automatisch de juiste hardware kiest om een workload te draaien: CPU, GPU of NPU. Laatstgenoemde is vooral geschikt om zo efficiënt mogelijk berekeningen te doen, terwijl een krachtige GPU (zoals de RTX 4070 die in een XPS 16 kan zitten) het zwaardere werk kan verrichten. Denk hierbij aan het genereren van AI-afbeeldingen in Photoshop via Generative Fill.

Van de XPS-laptops zijn vooralsnog alleen de Noord-Amerikaanse prijzen bekend. De XPS 13 is vanaf 1.299 dollar beschikbaar, terwijl de XPS 14 minimaal 1.699 dollar kost en de XPS 16 begint bij 1.899 dollar.

Luister ook naar onze nieuwe Techzine Talks-aflevering, waarin we vooruitkijken naar het AI-gerichte Windows 12 dat vermoelijk in 2024 lanceert: