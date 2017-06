Review: HP Elitebook x360 1030 G2

Hardware

Vreemd genoeg zijn er niet veel laptops die we op de redactie ontvangen waarvan we maar moeilijk afscheid kunnen nemen. De nieuwe x360 laptop-lijn van HP heeft deze eigenschap wel. Voor deze review ontvangen we deze maal de HP Elitebook x360 1030 G2. Een ultra portable convertible met een chique-zakelijk en welhaast elitair voorkomen. En o, wat gaan wij deze Elitebook x360 straks missen.

Het moet gezegd worden; HP heeft tegenwoordig een flinke collectie laptops in haar assortiment waaruit je als klant mag kiezen. Zelfs bij de premium x360-lijn van de fabrikant is de keuze niet gering en we snappen dat het overaanbod de keuze er niet makkelijker op maakt. Zelfs wij hebben ondertussen moeite om alle opties, mogelijkheden, voordelen en nadelen van elkaar te scheiden. Ook voor ons voelt het alsof we weer een klein kind zijn in een ijssalon die plotseling de keuze heeft uit wel 100 smaken. Een ware marteling. Kiezen we de mooiste kleur, of gaan we toch maar voor ‘veilig’ en kiezen we voor vanille.

Design Elitebook x360

De HP Elitebook x360 toont zo op het eerste gezicht veel overeenkomsten met de HP Spectre x360. Nu is de Spectre lijn meer gericht op consumentengebruik, de Elitebook x360 meer op het zakelijke segment. Qua look en feel kunnen we niet zeggen dat we een voorkeur hebben voor de een of de ander. Beide machines hebben een prachtige dunne, met CNC-techniek vervaardigde behuizing en zijn hoogwaardig afgewerkt.

Wanneer we de HP Elitebook x360 nader inspecteren valt het pas op dat deze een fractie hoekiger is en minder rondingen heeft in zijn design dan bij de Spectre het geval is. Het toetsenbord heeft zwarte toetsen in plaats van trendy-zilvergrijs. De ‘looks’ zijn zakelijker. De ‘feel’ is gelijk. Verder is de HP Elitebook x360 een fractie dikker dan de Spectre. Dit is niet verwonderlijk, want de Elitebook x360 heeft meer features en connectiemogelijkheden dan de Spectre x360.

Toch is er meer onderling verschil dan dat op het eerste oog zichtbaar is. De HP Elitebook x360 is primair gericht op zakelijk gebruik en dat uit zich niet alleen in de standaard voorinstallatie van Windows 10 Pro editie, maar bijvoorbeeld ook in de garantietermijn van drie jaar, keuze uit diverse optionele ‘care packs’ en een HP Long Life Battery garantie.

Hardware configuratie

De HP Elitebook x360 1030 G2 is leverbaar in twee configuraties. Een met en een zonder een ingebouwde LTE/HSPA+ 4G interface. Verder zijn beide versies op het gebied van processorkracht, opslag en meegeleverde software identiek. Wij ontvangen de versie met ingebouwde LTE/HSPA+ 4G interface. Af fabriek levert HP de Elitebook x360 uit met Windows 10 Pro. Verder levert de fabrikant een breed pakket aan software voor security management en applicaties mee, waaronder een paar proefpakketten zoals Microsoft Office. De HP Elitebook x360 is voorzien van een Intel Core i5-7200U processor met HD Graphics 620. De kloksnelheid is 2,5 GHz tot 3,1 GHz (in Turbo-Boost). Het werkgeheugen bedraagt 8 GB en de opslagcapaciteit van de SSD is 256 GB.

Connectiviteit

Op gebied van connectiviteit heeft de Elitebook 1030 G2 meer dan genoeg in huis. Wanneer we de linkerzijde van de Elitebook inspecteren vinden we naast de powerswitch een USB 3.1 poort die tevens geschikt is als oplaadpoort, vervolgens een hoofdtelefoonaansluiting, twee druktoetsen voor het volume, een slot voor een SIM-kaart en een slot voor een smart card.

Over het gebruik van de SIM-kaart dienen we wel een opmerking te maken. De Elitebook is uitsluitend geschikt voor het gebruik van micro-SIM kaartjes. De Elitebook is niet geschikt voor de grote, oude SIM kaarten. Ook de nieuwe Nano-SIM kaarten die we kennen van o.a. de iPhone 6, passen niet in de Elitebook. Hiervoor heb je een adapter nodig, of je moet bij je provider een ander formaat simkaart bestellen.

Rechts vinden we een aansluiting voor de voedingsadapter, een USB-3.1 poort, een HDMI-aansluiting, een bevestigingspunt voor een Kensington Lock, een USB-C poort voorzien van Thunderbolt 3 en een slot voor een micro-SD geheugenkaart. Helaas niet voor de veel in digitale camera’s gebruikte SD-geheugenkaart.

Helaas wordt de HP Elitebook x360 niet af fabriek geleverd met een USB-C naar RJ45 adapter. Deze is ook niet tijdens de bestelling mee te nemen. Wel kan er een USB-C naar VGA adapter en een actieve pen voor het touchscreen worden besteld.