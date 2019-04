Review OnePlus 6T – zeer strakke toptelefoon

In oktober 2018 werd de OnePlus 6T onthuld, het nieuwe toptoestel van het Chinese bedrijf OnePlus. Net als zijn voorgangers, beschikt ook dit toestel over een goede batterij, een sterke processor en flink wat high-end specificaties. Maar haalt dit toestel de steeds hoger liggende lat?

In de loop van 2013 was daar ineens OnePlus. Het bedrijf bracht een high-end smartphone voor relatief lage prijs uit. Door wat slimme marketing en een relatief beperkte oplage, wist het bedrijf meteen een hype te bouwen rondom zijn toestel. De afgelopen vijf jaar bracht het steevast een goede telefoon uit, elk jaar weer met een amusant staaltje marketing.

Met de OnePlus 6T is dat niet anders. Dit jaar verzamelde het bedrijf een recordaantal mensen die tegelijk een smartphonedoos mochten openen. Jawel, het is een Guinness World Record en staat genoteerd in de digitale eremuur van de bierfabrikant. Maar alle marketing en stunts ten spijt, het gaat natuurlijk om de OnePlus 6T. In deze recensie bekijken we niet alleen de specificaties, maar gaan we ook in op de prestaties en de zakelijke toepassingen van het apparaat.