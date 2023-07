Meest recente versie van de Samsung Galaxy XCover-lijn is de duurste tot nu toe. Weet de Galaxy XCover 6 Pro de minpunten van vorige generaties weg te poetsen? En zo ja, is dat de meerprijs waard? Wij hebben het toestel grondig getest.

De titel van onze review van de Samsung Galaxy XCover 5 geeft aan hoe we tot nu toe over de hele ruggedized lijn smartphones in de Galaxy-stal dachten. Je kon er als ondernemer prima mee uit de voeten voor een specifieke taak, maar als pure smartphone was het niet altijd erg prettig om een XCover te gebruiken. Daarnaast voerde Samsung twee separate lijnen binnen het XCover-portfolio, in ieder geval in de vorige generatie. Er was de al eerder genoemde XCover 5 (en daarvoor de XCover 4), maar er was ook nog de XCover Pro.

Het eerste model was relatief goedkoop, maar dat was ook te merken aan de componenten. Het tweede model had aanmerkelijk betere specs, maar ook een prijskaartje dat daarbij hoorde. Dit terwijl ook de XCover Pro ons niet kon overtuigen in het dagelijkse gebruik. Waar je de XCover 5 voor minder dan 300 euro op de kop kon tikken, zat de XCover Pro boven de 500 euro. Met de XCover 6 Pro heeft Samsung ervoor gekozen om de twee lijnen te fuseren. Niet alleen qua naamgeving, maar ook op het gebied van specificaties.

Wij hebben de Samsung Galaxy XCover 6 Pro een tijdje gebruikt als primaire smartphone, om eens te kijken of het een goede zet is geweest van Samsung om de twee lijnen samen te voegen. Het toestel heeft een adviesprijs meegekregen van Samsung van 609 euro, inclusief BTW. Dat is 100 euro meer dan de XCover Pro enkele jaren geleden. Wat krijg je voor die investering? Wij zochten het uit.

Grote jongen

Als je de Samsung Galaxy XCover 6 Pro uit de doos haalt, valt meteen op dat het een vrij groot toestel is. Het heeft een scherm met een diagonaal van niet minder dan 6,6 inch. Dat is hetzelfde formaat als een Samsung Galaxy S23+, om je een idee te geven. Wij vonden het relatief kleine formaat (5,3 inch) van de Galaxy XCover 5 wel prettig eerlijk gezegd. Zeker als je er de hele dag mee rond moet lopen, bijvoorbeeld in de bediening. Aan de andere kant opent een groter scherm weer andere deuren. Het is wat eenvoudiger om door lijstjes heen te gaan waar je zaken aan moet vinken bijvoorbeeld. Ook als je hem met handschoenen aan moet bedienen, is een groter toestel waarschijnlijk prettiger.

De Galaxy XCover 6 Pro mag dan groot zijn, hij ligt niet slecht in de hand. Het is zeker geen lomp groot toestel. Zo is hij nog geen centimeter dik. Het gewicht is met 235 gram ook binnen de perken gehouden. Uiteraard heeft Samsung wel de nodige stootranden aangebracht, maar die zijn relatief onopvallend. Het scherm ligt uiteraard wel echt ‘in’ de behuizing. Bij de meeste niet-ruggedized toestellen is het display vaak onderdeel van de zijkant. Dat wil zeggen, het display loopt dan een klein beetje de bocht om. Dat kan niet bij een toestel zoals dit, want dan zou het nooit een val van enige hoogte kunnen doorstaan.

Een toestel zoals de Samsung Galaxy XCover 6 Pro moet eerst en vooral tegen een stootje kunnen. Dit betekent echter niet dat hij vaak hoeft te vallen natuurlijk. Vandaar ook dat zowel de randen als de achterkant van het toestel zijn voorzien van profiel. Dit zorgt ervoor dat je hem stevig in de hand kan houden, ook als je handen wellicht wat vies of nat zijn.

Configureerbare knoppen voor snelle acties

In de randen van de Samsung Galaxy XCover 6 Pro zien we de nodige knoppen zitten. Naast de aan/uit-knop (met ingebouwde vingerafdruklezer) en de volumeknoppen, zitten er ook bovenop en links nog twee knoppen. De knop aan de linkerkant is de XCover-toets, die bovenop heeft geen speciale aanduiding.

De functionaliteit van de twee knoppen is identiek. Je kunt ze configureren voor Push-To-Talk (PTT), bijvoorbeeld voor Walkie Talkie van Microsoft Teams, maar ook om andere acties te starten. Denk aan het in- en uitschakelen van de zaklamp, maar ook het snel openen van een applicatie. In de cameramodus kun je ze allebei gebruiken om een foto te maken. De aan/uit-knop kan tot slot ook meerdere functies vervullen. Door deze knop twee keer achter elkaar in te drukken kun je de camera-app openen, of om het even welke app snel openen. De shortcuts die deze knoppen bieden zijn erg handig in situaties waarin je vooral zo snel en efficiënt mogelijk een toepassing wilt opstarten.

Op het gebied van PTT heeft Samsung nog iets anders gedaan op de Galaxy XCover 6 Pro. Het heeft het speakervolume naar eigen zeggen opgeschroefd. Dit heeft het gedaan om alles zo goed mogelijk verstaanbaar te maken bij het gebruik van spraakapplicaties, bijvoorbeeld voor PTT. Je moet deze feature wel zelf inschakelen overigens. Standaard staat hij niet ingeschakeld.

Certificeringen

Kijken we naar de certificeringen, dan zien we vanzelfsprekend een IP-rating. Het gaat hier om IP68. Dat zal volstaan voor de gebruiksdoelen waarvoor de Galaxy XCover 6 Pro is ontwikkeld. Verder voldoet het toestel aan de MIL-STD 810H-standaarden. Deze verzameling tests is gezamenlijk ontwikkeld door de verschillende militaire onderdelen van de Verenigde Staten: Landmacht, Luchtmacht en de Marine. De eerste versie stamt uit 1962, terwijl de meest recente in 2019 het levenslicht zag. Dit zijn onder andere tests rondom schokbestendigheid, temperatuur, vocht en stof. Wil je hier meer over weten, lees dan het artikel waarnaar we hieronder linken eens rustig door. We hebben het namelijk vorig jaar uitgezocht.

120Hz scherm

De Samsung Galaxy XCover 6 Pro is op het eerste gezicht een behoorlijk elegante ruggedized telefoon. Het is weer een stap vooruit op dit gebied ten opzichte van de voorgangers. Intern mogen we gezien de Pro-toevoeging ook weer de nodige vooruitgang verwachten. Ten opzichte van de goedkope Galaxy XCover 5 van een jaar of drie geleden zeker, maar ook ten opzichte van de vorige Galaxy XCover Pro.

Samsung heeft een LCD-paneel in de Galaxy XCover 6 Pro gestopt. Meer specifiek gaat het hier om een PLS-paneel. Deze technologie komt grotendeels overeen met IPS, maar is door Samsung zelf ontwikkeld. Het scherm heeft een resolutie van 2408×1080 pixels. Ook niet onbelangrijk is dat dit een paneel is met een verversingsfrequentie van 120 Hz. Zeker als je van een toestel komt waar dit nog 60 Hz is, merk je dat echt heel goed. Het zorgt voor een veel soepeler gebruikservaring.

De claim van Samsung is dat PLS een tien procent hogere helderheid biedt dan IPS. Dat is op een toestel dat je vooral buiten gebruikt zoals de XCover 6 Pro mooi meegenomen. Of het ook echt zo is, weten we niet. Dat kunnen we lastig controleren. Wat we wel weten, is dat we tijdens onze testperiode geen enkele keer het idee hadden dat we een hogere helderheid nodig hadden. Het is een prima paneeltje voor de dagelijkse praktijk.

Verder claimt Samsung nog dat het paneel een speciale behandeling heeft gekregen, waardoor het beter zou reageren op natte vingers en op het gebruik met handschoenen aan. Dat hebben we kort getest en vergeleken met een Google Pixel 7 Pro. Wij konden niet meteen verschillen vinden tussen de twee panelen op dit punt. Wat je hiervan in de praktijk gaat merken, is dus nog maar de vraag. Let wel, het scherm reageert doorgaans prima op aanrakingen in vochtige omstandigheden en ook met (dunne) handschoenen kun je er over het algemeen mee overweg.

Gaming-chip, Wifi 6E en Dual-SIM

Onder de motorkap zit een Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G SoC. Een op een 6nm-procédé gebakken chip die acht kernen heeft: vier keer Cortex-A78 en vier keer Cortex-A55. Hiermee stapt Samsung ook op dit toestel af van eigen Exynos-chips, die nog wel in de Galaxy XCover 5 en Galaxy XCover Pro zaten. De vier op maximaal 2,4 GHz geklokte kernen en vier op 1,9 GHz geklokte kernen van de Snapdragon-chip in de Galaxy XCover 6 Pro zullen relatief gezien ongetwijfeld zuiniger zijn dan die in de Exynos-chips. Die staan namelijk bekend als nogal gulzig als het gaat om energieverbruik.

Opvallend is wel dat de Snapdragon 778G 5G in principe een SoC is waarmee het mogelijk is om mobiele games aan 120 Hz te kunnen spelen op telefoons. Nu is het natuurlijk nooit erg om een relatief krachtige chip in een toestel te hebben, maar de combinatie van de XCover 6 Pro en gaming is ons niet helemaal duidelijk. Wellicht was dit om andere redenen de beste match met de XCover 6 Pro. Hoe het ook zij, deze SoC zorgt voor een soepele bediening, iets wat we over de combinaties in de voorlopers van dit toestel niet konden zeggen. Onderaan de streep een goede keuze van Samsung dus.

Verder zien we dat er is voorzien in 6 GB werkgeheugen en een opslagcapaciteit van 128 GB. Dat volstaat prima voor een toestel in dit segment. Samsung heeft ook niet beknibbeld op de wifi in de Galaxy XCover 6 Pro. We zien dat hij voorzien is van de modernste variant, Wifi 6E. Dat is altijd mooi meegenomen. Er zijn inmiddels ook al heel veel access points beschikbaar die het ondersteunen. Wifi 6E, met de extra 6GHz-frequentie, heeft dus ook in de praktijk al meerwaarde. Wil je precies weten hoe Wifi 6E in elkaar zit, dan verwijzen we je naar ons zeer uitgebreide en grondige artikel hierover van enkele jaren geleden.

Op het gebied van draadloze communicatie is het verder nog goed om te vermelden dat de Samsung Galaxy XCover 6 Pro ruimte biedt voor twee simkaarten. Daarnaast is het mogelijk om een microSD-kaartje te plaatsen, om de standaard opslagcapaciteit uit te breiden. Mocht je een dergelijk kaartje willen plaatsen, dan gaat dit niet ten koste van het tweede simkaartje. Dat zag en zie je nog weleens, dat je moet kiezen tussen een tweede simkaartje of een microSD-kaartje. Samsung geeft je de mogelijkheid om het allemaal te doen.

Verwisselbare accu

Flexibiliteit speelt van oudsher een belangrijke rol binnen het XCover-portfolio van Samsung. Dat is op de XCover 6 Pro niet anders. We zagen al dat Samsung uitbreidingsmogelijkheden biedt voor de opslag, een zeldzaamheid in de markt tegenwoordig. Samsung houdt voor dit toestel echter ook vast aan de verwisselbare accu. Dat is met name in omgevingen waarin je een toestel continu gebruikt en waarin je dus het risico loopt het einde van de dag niet te halen, een belangrijke feature. Je kunt dan namelijk gewoon een nieuwe, volle accu plaatsen en meteen weer door.

Je kunt een Samsung Galaxy XCover 6 Pro uiteraard wel gewoon opladen via de Type-C-aansluiting onderop. Draadloos opladen is niet beschikbaar. Dat is op zich logisch, want niet heel zinvol op een werkpaard zoals dit. Draadloos laden vereist vaak een tamelijk nauwkeurige plaatsing van het toestel op de draadloze lader. Daar wil je in werkomgevingen geen tijd aan kwijt zijn. De accu in de XCover 6 Pro lijkt identiek aan die in de XCover Pro. Dat wil zeggen, hij heeft een capaciteit van 4050 mAh. Acculaders voor de accu in de XCover Pro werken daarnaast ook voor de accu in de XCover 6 Pro. Zeker als je overstapt van de XCover Pro naar de XCover Pro 6 is dat mooi meegenomen. Je kunt dan je oude accessoires blijven gebruiken.

De Galaxy XCover 6 Pro laadt aan maximaal 15W. Dat is hetzelfde laadvermogen als de Galaxy XCover Pro had. Heel snel is dat tegenwoordig niet meer. De nieuwste S23-toestellen bieden al de mogelijkheid om aan 45W te laden. De draadloze laders voor die lijn die Samsung zelf uitbrengt bieden een laadvermogen van 15W. Wat ons betreft had de XCover 6 Pro wel iets sneller mogen laden. Aan de andere kant is er natuurlijk die verwisselbare accu. Je kunt je dus afvragen in hoeverre dit een probleem is in de praktijk.

Accessoires

Nu we het toch over accessoires hebben, kunnen we ook niet om de koperen contactpuntjes heen die onderop zitten. Deze zogeheten Pogo Pins kun je, naast de Type-C-aansluiting, gebruiken om de Samsung Galaxy XCover 6 Pro mee op te laden. Daar heb je uiteraard wel een geschikt dock of een geschikte houder voor nodig. Een voordeel van het gebruik van deze Pogo Pins ten opzichte van de Type-C-aansluiting, is dat er geen vuil in kan ophopen. Dat is zeker in wat minder schone omgevingen, waar dit toestel onder andere voor bedoeld is, zonder meer handig. Er kan in die omgevingen eenvoudig allerlei troep in de Type-C-aansluiting terechtkomen.

Wil je volledig voorkomen dat er troep in de USB-aansluiting terechtkomt, dan kun je de Galaxy XCover 6 Pro ook in een speciaal daarvoor ontworpen case/skin plaatsen. Een voorbeeld hiervan vind je hier. Het hierbij om een zogeheten IntelliSkin. Deze verbind je via de Type-C-aansluiting met de XCover 6 Pro. Onderop deze skin zijn echter alleen maar koperen contactpuntjes te zien. Niet alleen voor opladen, maar ook voor het overzetten van data. Uiteraard komt ook deze case met een heel assortiment aan compatibele accessories.

Als het gaat om accessoires is het tot slot ook nog goed om te vermelden dat de Galaxy XCover 6 Pro ondersteuning biedt voor DeX. Hiermee kun je het toestel op een monitor aansluiten en op een groot scherm aan de slag gaan. Je kunt randapparatuur zoals toetsenborden en muizen aansluiten. Het idee is dat je dan met een enkel toestel twee apparaten kan vervangen. Een echt volwaardige laptop/desktop creëer je hier niet mee, maar je kunt er behoorlijk mee vooruit, in onze ervaring. Wij hebben er weleens een dag prima op kunnen werken toen we door een kabelbreuk geen internet meer hadden op het thuiskantoor en we het via de telefoon en dus 5G op moesten vangen.

Camera

Samsung heeft de camera op de Galaxy XCover 6 Pro een update gegeven ten opzichte van de twee voorlopers. Hij heeft net zoals de Galaxy XCover Pro twee sensoren en lenzen, eentje meer dan de Galaxy XCover 5. De hoofdcamera van deze nieuwste generatie heeft een 50MP-sensor, tegenover 25MP en 16MP op respectievelijk de XCover Pro en XCover 5. De tweede (ultrawide) camera lijkt dezelfde te zijn als op de XCover Pro. Deze heeft een 8MP-sensor.

Het mag duidelijk zijn dat het op een toestel zoals de Galaxy XCover 6 Pro niet draait om de beste cameraprestaties. Het is echter wel prettig als je er functionele foto’s mee kunt maken tijdens het werk. Voor gebruikers voor wie de XCover 6 Pro naast de werktelefoon ook de privételefoon is, moet hij nog net iets meer kunnen. De camera op dit toestel is wat ons betreft ook voor dat tweede scenario geschikt. Bij daglicht schiet hij prima foto’s, al zijn de kleuren her en der wat oververzadigd. Dat laatste is geen verrassing voor een Samsung-toestel overigens. De scherpte is verder goed, ook in wat minder goed belichte omgevingen.

We hebben hieronder enkele foto’s opgenomen, zodat je zelf ook een oordeel kunt vellen:

Tot zo ver is het allemaal niet zo verrassend. Het is tegenwoordig vrij gangbaar om bij daglicht acceptabele foto’s te schieten. De ontwikkelingen op het gebied van sensoren en lenzen voor smartphones zijn heel hard gegaan. Je hoeft echt geen topmodel smartphone meer te hebben om mooie plaatjes te kunnen schieten. Daarbij is het voor het gebruiksdoel van de Galaxy XCover 6 Pro ook niet per se nodig dat de foto’s extreem goed zijn. Niemand verwacht prestaties die je met de Galaxy S23 Ultra kunt behalen.

Waar het bij daglicht over het algemeen allemaal prima bruikbaar is tegenwoordig, vallen goedkopere/oudere smartphonecamera’s vaak door de mand als het omgevingslicht afneemt. De Galaxy XCover 6 Pro doet het echter ook op dit punt gewoon goed. Hieronder zie je twee foto’s die we in het donker hebben genomen met deze smartphone.

Ter illustratie plaatsen we dezelfde foto’s hieronder nog een keer, maar dan gemaakt met de Google Pixel 7 Pro. De verzadiging is duidelijk anders (realistischer vooral), maar ze zijn verder niet enorm veel beter. Dit terwijl de Pixel 7 Pro bekendstaat als een toestel met een uitstekende camera. De foto’s van de Galaxy XCover 6 Pro zijn zonder meer bruikbaar te noemen.

Enterprise Edition

Zoals we gewend zijn van Samsung in dit segment is er een zogeheten Enterprise Edition beschikbaar van de Galaxy XCover 6 Pro. Dit houdt in dat een toestel vier jaar lang de meest recente beveiligingspatches krijgt. Er is inmiddels overigens ook al een update naar Android 13 uitgerold. Daarnaast geeft Samsung de garantie op het gebied van consistentie binnen de organisatie. Toestellen met dit label zijn twee jaar na lancering gegarandeerd nog aan te schaffen. Dus je kunt er gedurende die tijd zeker van zijn dat je kunt opschalen zonder dat je naar andere modellen hoeft te kijken.

Naast relatief lange ondersteuning krijg je met het Enterprise Edition-label gratis de mogelijkheid om Knox Suite een jaar lang te gebruiken. Knox Suite is een bundel van vier Knox-oplossingen: Knox Manage, Knox Platform for Enterprise, Knox Mobile Enrollment en Knox E-FOTA. Dit zijn de belangrijkste Knox-oplossingen, die je op deze manier eenvoudiger gezamenlijk af kunt nemen, is de gedachte.

Onze ervaringen

Onze ervaringen met de Samsung Galaxy XCover 6 Pro zijn over het algemeen positief. Het is Samsung gelukt om de minpunten van de vorige generaties weg te nemen. Vooral qua software was het niet altijd even goed. De interface haperde behoorlijk vaak. Daar is nu geen sprake meer van. De gezichtsherkenning werkt nog altijd niet goed, maar dat geldt eigenlijk voor deze feature op vrijwel alle smartphones, met uitzondering van de iPhones. Ten opzichte van de XCover 5 heb je nu gelukkig de beschikking over de vingerafdruklezer. En die werkt wel uitstekend. Heb je handschoenen aan, dan heb je hier wellicht niet zoveel aan, maar in andere situaties is dit een uitstekend alternatief.

De accuduur van de Samsung Galaxy XCover 6 Pro is acceptabel, maar niet heel goed. Dat is iets waar Samsung aan zou kunnen en wellicht moeten werken voor de volgende generatie. Het stopt dezelfde accu als die in de XCover Pro in een groter toestel met krachtigere hardware. Dan kun je verwachten dat er wat concessies gedaan zijn op het gebied van accuduur. Let wel, de accuduur is niet slecht, maar we zouden wel aanraden om er een paar extra accu’s bij te kopen als medewerkers de toestellen intensief moeten gebruiken. Wellicht is dat ook een reden dat Samsung hier geen grotere accu in heeft gestopt. Je kunt hem immers eenvoudig wisselen. Wat ons betreft zou dat geen enorm goede reden zijn overigens, maar dat terzijde.

Tot slot is er nog het formaat. Dit is een behoorlijk groot toestel. Daarmee is het niet voor alle omgevingen even geschikt, maar dat gold ook voor de veel kleinere Galaxy XCover 5. Voor sommige beroepen, waarbij er bij wijze van spreken maar een paar softwarebuttons op een scherm hoeven te staan, zal een kleiner toestel prettiger werken. Moet je echter een grote inventarislijst afvinken of iets dergelijks, dan is een groter scherm juist weer prettig.

Het zal dus afhangen van het specifieke gebruik of de Galaxy XCover 6 Pro te groot is of juist precies goed van formaat. Samsung heeft in ieder geval wel zijn best gedaan om ook dit grote model zo handzaam mogelijk te maken. Het is geen lomp groot toestel, maar voor een ruggedized toestel nog altijd vrij verfijnd. Daarnaast zijn de configureerbare knoppen mooi verspreid over het toestel geplaatst. Je kunt er dus altijd wel eentje bereiken.

Conclusie

We hebben voor deze conclusie ook onze conclusie van de review over de Samsung Galaxy XCover 5 er nog eens bij gepakt. Waar we toen zeiden dat het objectief gezien geen bijster goede smartphone was, is dat bij de Samsung Galaxy XCover 6 Pro niet langer het geval. Dit is voor algemeen gebruik objectief gezien ook gewoon een goed toestel. Alleen de accuduur had wel iets beter gemogen wat ons betreft.

Voor de doelgroep waar Samsung de Galaxy XCover 6 Pro op richt, zijn de volgende aspecten interessant:

Het is een ruggedized toestel dat dus tegen een stootje kan. Dit verlengt de levensduur en maakt de afschrijving van het toestel interessanter; Het is een volledig functionele en volwaardige smartphone, met de nodige slimmigheden op het gebied van de hardware die gericht zijn op gebruik in veeleisende omgevingen; Het toestel heeft een vervangbare accu. In zakelijke omgevingen waar je echt geen downtime wilt van je mobiele apparatuur is dit zonder meer een pluspunt; Het Enterprise Edition-label betekent dat je de Galaxy XCover lang in gebruik kunt houden. Je krijgt langer security-updates dan bij toestellen die niet van een dergelijk label zijn voorzien. Daarnaast kun je indien gewenst aan de slag met de Knox Suite.

Tegenover de positieve punten staat tot slot de prijs. De adviesprijs is met 609 euro, inclusief de BTW, hoger dan hij tot nu toe was voor een XCover-model. Vergeleken met de 509 euro voor de XCover Pro van enkele jaren geleden brengt die 100 euro extra redelijk wat veel voordelen met zich mee. We vinden deze meerprijs zeker te verantwoorden. Vergelijkingen met de Galaxy XCover 5 gaan behoorlijk mank, omdat dat echt een instapmodel was/is. Dat toestel wordt ook nog gewoon verkocht op de site van Samsung zelf, dus dat is ook nog altijd een optie.

Al met al is de Samsung Galaxy XCover 6 Pro een aanrader voor organisaties die op zoek zijn naar een ruggedized toestel dat ook goed mee kan als smartphone voor algemeen gebruik in werkomgevingen. Daarmee is het de eerste in deze lijn die we als zodanig beoordelen. De XCover-lijn is (eindelijk) volwassen geworden.