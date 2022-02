Epos Expand Vision 3T review – videoconferencing zonder zorgen

Epos wil zich meer en meer onderscheiden op de markt voor hybride werken. De Expand Vision 3T moet het inrichten van een Microsoft Teams-ruimte zo eenvoudig mogelijk maken. Wij keken er eens iets beter naar.

Je hebt nogal wat keuze als je een vergaderruimte in gaat richten. En die keuze wordt alleen maar groter. Steeds meer partijen zien wel brood in het op de markt brengen van producten die het hybride werken waar zoveel over te doen is, mogelijk moeten maken. Vorig jaar nog bespraken we een stevige videobar van Bose, de Videobar VB1 en daarvoor kwam er ook al eens een device van Poly langs, de Studio. En zo zijn er nog talloze andere apparaten op de markt.

De Bose en de Poly hierboven zijn voorbeelden van vergaderproducten die je aansluit op een pc of laptop. Dat wil zeggen, ze hebben een externe computer nodig waarop een applicatie draait die de VB1 en de Studio als webcam, luidspreker en microfoon gebruikt. De Epos Expand Vision 3T die we in dit artikel bespreken valt niet in die categorie. Dit is een collaboration bar die volledig zelfstandig werkt en draait op Android. Je hoeft hem alleen maar op het stroomnet en een netwerk aan te sluiten en hem te koppelen aan een Teams-account. Het is de eerste stap van Epos in de wereld van de videoconferencing. Tot nu toe stond het bedrijf toch vooral bekend om de headsets (onder andere bij de Formule 1) en andere audioproducten.

Om de Epos Expand Vision 3T te gebruiken, heb je dus een Teams-account nodig. Dit is namelijk een Teams Rooms-apparaat. Ben je als organisatie gestandaardiseerd op Zoom, Webex, Meet of welk ander platform behalve Teams dan ook, dan kun je nu in principe stoppen met lezen. Dan is dit apparaat niet geschikt. Voor een organisatie die wel Teams gebruikt (en dat zijn er behoorlijk veel), is de Epos Expand Vision 3T vanzelfsprekend wel een optie. Hij is met een adviesprijs van zo’n 1156 euro exclusief BTW niet overdreven duur, als je de markt voor dit soort producten een beetje volgt. De meeste producten van de gerenommeerde partijen in dit marktsegment zijn duurder in ieder geval. De Bose Videobar VB1, eveneens van een nieuwe partij in dit segment, zit ongeveer op dezelfde adviesprijs als het product van Epos.

Klein van stuk

De Epos Expand Vision 3T is niet groot en past zonder problemen bovenop ieder scherm in een vergaderruimte. Hij is zo’n 28 cm breed en weegt niet meer dan 550 gram. Je hoeft hem dus niet per se aan de muur te schroeven, of onder het scherm te zetten. Dat kan allebei wel gewoon overigens. De voet van de Expand Vision 3T is verstelbaar, dus je kunt hem als het ware een beetje omhoog richten.

Epos levert een kleine maar stevige muurbeugel mee om hem aan de muur te bevestigen. Het verstelbare gedeelte waarmee je het apparaat bij desktopgebruik kunt richten, fungeert als ‘klauw’ als je hem bovenop een scherm. Dit werkt hetzelfde zoals je dat wellicht kent van webcams. Je kunt hem dan ook naar wens kantelen. Tot slot zien we nog een aansluiting met schroefdraad onderop. Je kunt hem dus ook op een statief plaatsen.

Aansluitingen en knoppen

Het aantal aansluitingen en knoppen op de Expand Vision 3T heeft Epos bescheiden gehouden. Achterop zien we een HDMI-aansluiting, een USB-A- en een Type-C-aansluiting, een RJ45-netwerkaansluiting en een microSD-kaartslot. Verder zit er een aan/uit-knop, een aansluiting voor de voeding en een resetknop. Bovenop zitten tot slot nog twee knoppen waarmee je respectievelijk de audio en de video handmatig uit kunt schakelen.

De meeste aansluitingen en knoppen wijzen zichzelf. Op de USB-aansluitingen kun je randapparatuur aansluiten. Denk hierbij aan een losse speakerphone of ander audio-apparaat, maar bijvoorbeeld ook een muis of keyboard kun je hier aansluiten. Een Type-C-monitor kan ook aangesloten worden. Op de HDMI-aansluiting kun je vanzelfsprekend ook een scherm of monitor aansluiten. HDMI is voor het primaire scherm, Type-C/DisplayPort voor het tweede scherm. Op die manier kun je naast de meeting ook nog de nodige content op het tweede scherm krijgen.

De meest opvallende aansluiting is ook meteen de meest mysterieuze, namelijk microSD. Daarvan lezen we in de handleiding dat dit moet zorgen voor een uitbreiding van de opslag voor toekomstige features. Welke dat zijn, is op dit moment nog niet duidelijk. Het geeft wel aan dat de Expand Vision 3T geruime tijd op de markt moet blijven. Dat is altijd goed om te weten als je als organisatie investeert in een nieuw product of in een nieuwe vloot producten.

Tot slot van deze sectie nog even de verbindingsmogelijkheden. Naast een vaste netwerkverbinding kun je ook via wifi verbinding met een netwerk maken. Verder is er voorzien in Bluetooth. Hierop kun je randapparatuur zoals toetsenborden, muizen en headsets of andere audio-apparatuur aansluiten.

Expand 30T meegeleverd

Bij de aansluitingen hierboven hadden we het al even over het aansluiten van randapparatuur. Om de Epos Expand Vision 3T zoals wij die hebben ontvangen van Epos te kunnen gebruiken, heb je echter niet per se extra apparatuur nodig. Epos levert bij onze SKU een Expand 30T mee. Dit is een speakerphone die je via USB Type-C aansluit op de Expand Vision 3T. De combinatie van Expand Vision 3T en Expand 30T is bedoeld voor ruimtes tot 8 personen. De kabel van de speakerphone is met ruim 70 centimeter niet enorm lang. Epos levert echter een verlengkabel mee van 5 meter. Dat moet voldoende zijn om het type ruimte waarvoor deze set bedoeld is te kunnen bedienen.

Je kunt vanaf de speakerphone de gebruikelijke zaken doen met behulp van de knoppen die erop zitten. Een call aannemen/opstarten en stoppen, volume bedienen, mute in- of uitschakelen en een koppeling tussen de speakerphone en een Bluetooth-apparaat opzetten. Je kunt de Expand 30T namelijk ook stand-alone gebruiken. Dat wil zeggen, het is ook een speakerphone voor gebruik in combinatie met bijvoorbeeld een telefoon of een tablet. Er zit dus ook een accu in, die volgens opgaaf van Epos zo’n 18 uur spreektijd moet kunnen bieden.

Uiteraard zit er op dit Microsoft Teams-gecertificeerde apparaat een Teams-knop. Hiermee activeer en/of open je Teams vanaf de Expand 30T op het aangesloten apparaat. Daarnaast kun je er Cortana mee activeren. Tot slot zit er bij de Expand 30T ook nog een USB-dongle, voor een veilige en stabiele draadloze koppeling met een pc. Deze zit er los bij, maar kun je onderop bevestigen als je de Expand 30T meeneemt onderweg.

Afstandsbediening

Om het verhaal rondom de hardware van de Epos Expand Vision 3T helemaal af te maken, komen we tot slot aan bij de afstandsbediening. Hiermee kun je deze videoconferencing-oplossing in principe volledig bedienen. Alle knoppen daarvoor zitten erop. In- en uitschakelen, gesprekken aannemen en afsluiten, de PTZ-functies van de Expand Vision 3T bedienen en zelfs met behulp van een muisaanwijzer over het scherm navigeren. Het invoeren van tekst gaat met een afstandsbediening natuurlijk niet enorm soepel. Daarvoor zou je (tijdelijk) een toetsenbord aan kunnen sluiten. Aan de andere kant, heel veel tekst hoef je niet in te voeren om de Expand Vision 3T in gebruik te nemen. Dus echt nodig is dat niet wat ons betreft.

Er is overigens wel duidelijk nagedacht over deze afstandsbediening, stellen we vast. De mute-knop is namelijk zeer prominent aanwezig. Dat is vooral tijdens calls een van de belangrijkste knoppen, zo niet de belangrijkste. Deze is dus zeer goed vindbaar op de tast.

Sobere interface

Als je de Epos Expand Vision 3T opstart, dan verschijnt er een behoorlijk sobere maar wel duidelijk interface in beeld. Deze heeft gezien de Teams-connectie die paarse kleur van die Microsoft-dienst. Je verbindt het apparaat met het netwerk en voert de gevraagde Microsoft-accountgegevens, waarna je prominent je agenda in beeld krijgt. Met behulp van de afstandsbediening kun je hier eenvoudig ad-hoc calls opstarten, binnenkomende calls accepteren en deelnemen aan calls in de agenda. Al met al een uitermate functionele omgeving, waar iedereen hoogstwaarschijnlijk zijn weg in kan vinden.

Van het homescreen kun je naar de instellingen van je omgeving toe. De opvallendste in dat lijstje is wat ons betreft de mogelijkheid om een bug te kunnen melden aan Epos. Als je op die optie klikt, opent een emailscherm, waar je het issue kunt invoeren en ook meteen kunt verzenden. Verder kun je hier eenvoudig apparaten in de buurt toevoegen aan je installatie en kun je hier onder andere instellen instellen met welke naam je aan calls deelneemt en of de namen van deelnemers überhaupt zichtbaar moeten zijn.

Intelligent Framing en PTZ

De onderste optie in het instellingenmenu op het homescreen van de Epos Expand Vision 3T geeft je toegang tot de instellingen van het apparaat zelf. Naast basale zaken zoals taal, datum en tijd kun je hier ook wat Bluetooth-instellingen doorvoeren en zien welke apparatuur gekoppeld is. Je ziet hier overigens wel duidelijk dat er niet bijzonder veel talen beschikbaar zijn. Nederlands zat er op het moment dat wij het testten in ieder geval niet bij. Geen onoverkomelijk probleem wat ons betreft, maar wellicht toch goed om te weten.

De instellingen hebben verder niet zo enorm veel om het lijf. Of het moeten de Camera Controls zijn, oftewel de instellingen voor de 4K sensor met een lens die een groothoek heeft van 112 graden. Dat is behoorlijk fors en zeker voldoende voor het gebruiksdoel van de Epos Expand Vision 3T, vergaderruimtes tot acht personen. Deze camera levert ondanks de 4K-sensor een resolutie van 1080p aan 60fps. Dankzij de veel hogere resolutie van van de sensor ten opzichte van de output is er wel digitale zoom mogelijk zonder kwaliteitsverlies. Je kunt tot 4 keer digitaal inzoomen. Optische zoom, waarbij de lens daadwerkelijk beweegt om in en uit te zoomen, zit er niet op.

Naast zoomen behoren ook pannen en tilten tot de mogelijkheden. Dit kun je handmatig doen met de afstandsbediening tijdens een call, maar je kunt hem hier in de instellingen ook alvast goed zetten voor de omgeving waarin je de Epos Expand Vision 3T gaat gebruiken. Zowel pannen als tilten kan de lens ongeveer 20 graden.

Tot slot komen we bij een feature die we op steeds meer videoconferencingoplossingen aantreffen, het volgen van sprekers tijdens calls. Epos noemt dit op de Expand Vision 3T Intelligent framing. Met behulp van een dosis AI moet de camera er op deze manier voor zorgen dat sprekers beter binnenkomen bij de mensen aan de andere kant van de lijn. Er zit gelukkig wel een kleine vertraging op deze feature, dus hij volgt niet iedere snelle hoofdbeweging. Pas als het duidelijk is dat je echt ergens anders bent, volgt de camera je. Je kunt deze feature overigens alleen in de instellingen in- en uitschakelen. Tijdens een call is dat niet mogelijk.

In de praktijk

Na het uiteenzetten van de hardware en de software van de Epos Expand Vision 3T is het nu tijd voor het belangrijkste onderdeel. Hoe presteert dit apparaat in de praktijk? We hebben hem gedurende een behoorlijke tijd regelmatig gebruikt om hier iets zinnigs over te kunnen zeggen. Daarnaast hebben we ook naar het beheeraspect van dit product gekeken. Dat is mogelijk via het Teams Admin Center van je organisatie.

In gebruik is de Epos Expand Vision 3T een prettig apparaat om te gebruiken. De installatie is zo gebeurd en het geheel is erg gebruiksvriendelijk. De led-ring rondom de camera geeft duidelijk aan of het apparaat aanstaat en of de netwerkverbinding in orde is. Het deelnemen aan en het aannemen en opzetten van meetings gaat eveneens erg soepel. De Expand 30T speakerphone loopt eveneens als een zonnetje en heeft geen enkele keer dienst geweigerd of andere nukken vertoond.

De beeldkwaliteit die de 4K-sensor in combinatie met de lens levert, is uitstekend. De stevige groothoek van de lens zorgt er daarnaast ook voor dat je heel veel in het beeld kunt vatten, ook dichtbij. De Intelligent framing-functie werkt op zich prima, al leek hij in het begin van onze testperiode af en toe ook weleens een beetje het noorden kwijt. Dan duurde het wel erg lang vooraleer hij ons weer gevonden had. Na een update die de Epos Expand Vision 3T kreeg in de loop van onze test waren deze glitches overigens al vrijwel verdwenen. Dit geeft aan dat Epos continu bezig is om de prestaties van het apparaat verder te perfectioneren.

Bekabeld is beter

In het algemeen presteert de camera wel merkbaar beter via de bekabelde aansluiting dan via wifi, is onze ervaring. Het beeld is vloeiender via een bekabelde verbinding, ook voor de persoon aan de andere kant. Dit betekent niet dat de Expand Vision 3T niet te gebruiken is via wifi. Integendeel zelfs, het werkt allemaal uitstekend. Het is alleen net iets minder dan via een bekabelde verbinding. Wij zouden dan ook altijd adviseren om een kabel te trekken. Niet alleen in het geval van de Expand Vision 3T, maar in het algemeen bij dit soort apparaten waarbij video een belangrijke rol speelt.

Als we een dergelijke observatie melden bij een fabrikant, dan kunnen we het standaard antwoord al vooraf invullen. Het antwoord dat ook Epos gaf, namelijk dat dit aan onze wifi-verbinding kan liggen. Dat lijkt ons echter niet heel waarschijnlijk. Dat wil zeggen, als de locatie waarop wij de Expand Vision 3T getest hebben al niet geschikt is om het apparaat via wifi hetzelfde te laten presteren als via een kabel, dan lijkt het erop dat het gewoon niet mogelijk is om dit te bereiken. Wij testen het apparaat op een locatie waar we met een telefoon en met onze pc onze volledige verbindingssnelheid van 100 mbps halen, met een ping van 5ms. Heel veel beter ga je het niet krijgen.

Beheer via Teams Admin Center

Op het gebied van het beheer hebben we onze Teams Admin Center er eens bij gepakt. Daar staat de Epos Expand Vision 3T netjes onder het kopje ‘Teams Rooms devices‘. Heel veel spannende dingen kun je hier niet doen, behalve dan updates doen aan het apparaat. Standaard staat automatisch updaten uit overigens. Als je dat graag hebt, omdat je er zeker van wilt zijn dat je altijd de laatste updates wilt hebben, bijvoorbeeld vanuit het oogpunt van security, moet je dat dus hier inschakelen. Verder kun je de app die op de Expand Vision 3T hier ook updaten. Bij ons leek dat niet te lukken, tot we een handmatige herstart deden via het Teams Admin Center. Daarna kwam de update er wel doorheen.

Als je op je gebruikersnaam klikt, krijg je in Teams Admin Center ook nog allerlei inzichten in de Teams-calls die je hebt gehad. Zaken zoals duur, aantallen deelnemers inclusief hoe lang iedereen in de call aanwezig is geweest, maar uiteraard ook de kwaliteit van de verbinding van alle deelnemers, komen hier allemaal voorbij. Je kunt hier ook snel de status van je Epos Expand Vision 3T controleren op het gebied van updates en de algehele gezondheid van het apparaat. Loop je echt tegen grote problemen aan en je hebt externe hulp nodig, dan kun je op deze pagina ook de volledige logs van het apparaat downloaden.

Videoconferencing zonder zorgen

De Epos Expand Vision 3T is zeker in combinatie met de Expand 30T een overtuigend totaalpakket voor organisaties die gestandaardiseerd zijn op Microsoft Teams voor hun (hybride) vergaderingen. Zeker als je bedenkt dat dit de eerste stap van Epos is op deze markt, zijn we best onder de indruk. Als organisatie kies je met een Teams Rooms-apparaat voor zo weinig mogelijk gedoe. Je hoeft in principe geen additionele hardware in vergaderruimtes te hebben om vergaderingen te kunnen houden. Dat wil zeggen, je hebt hier geen mini-pc, laptop of ander systeem voor nodig om de videobar op aan te sluiten. Als je een tweede scherm wilt inzetten, dan heb je dat natuurlijk wel, maar het punt blijft dat de Epos Expand Vision 3T volledig stand-alone kan werken. Mits je een netwerkaansluiting hebt en een Microsoft Teams-licentie, maar dat spreekt voor zich.

Naast een volledig autonoom apparaat, is de Epos Expand Vision 3T ook een videoconferencingapparaat waar je verder vrijwel geen omkijken naar hoeft te hebben. Je kunt updates automatisch laten installeren. Dat moet je wel eerst instellen overigens, maar daarna heb je er geen omkijken meer naar. Het beheer vanuit het Teams Admin Center werkt zeker als je een vloot devices hebt verder ook erg prettig. Ook als je een mix van Teams Rooms op Android en Windows hebt bijvoorbeeld, kun je het allemaal vanuit een enkele omgeving beheren. Al met al is videoconferencing zonder omkijken of zorgen op zijn plaats wat ons betreft. Daar draagt de sobere, maar overzichtelijke interface ook zeker aan bij.

Op het gebied van prestaties zijn we qua beeld- en audiokwaliteit tevreden, al kunnen sommige zaken nog wel net een tikkie beter. De verbeteringen tijdens onze testperiode door middel van updates geven in ieder geval aan dat Epos dit niet als een eenmalige exercitie ziet. Men blijft eraan werken bij het bedrijf. Dat biedt goede vooruitzichten voor de toekomst van dit bedrijfsonderdeel.

De adviesprijs van 1156 euro exclusief BTW is wat ons betreft prima te verantwoorden op basis van onze ervaringen met de Epos Expand Vision 3T. Sowieso is dit de adviesprijs, als je er als organisatie wat meer af gaat nemen, dan heb je het waarschijnlijk al snel over andere stuksprijzen. Wij durven de Expand Vision 3T in ieder geval met een gerust hart aan te raden aan organisaties.