EPOS heeft onlangs de EPOS EXPAND Vision 5 videobar geïntroduceerd. Hiermee kunnen bedrijven beter samenwerken en optimale videovergaderingen houden.

De nu uitgebrachte EPOS EXPAND Vision 5 is volgens EPOS een geavanceerde videobar voor videovergaderingen in kleine ruimtes. De videobar beschikt onder meer over krachtige speakers, een 4K-camera met groothoeklens, microfoons met ruisonderdrukking en computerfunctionaliteit. De vergaderoplossing is onder andere geschikt voor Microsoft Teams Rooms op Android, RingCentral Rooms en Zoom Rooms.

EPOS EXPAND Vision 5

Met behulp van intelligente beeldkadering via EPOS AI-software kan het beeld worden aangepast, zodat alle deelnemers in een vergaderruimte zichtbaar zijn. Ook pikken de microfoons stemmen snel op, waardoor problemen door slechte akoestiek tot een minimum worden beperkt. Daarnaast is de oplossing eenvoudig te monteren.

EPOS EXPAND Control-tablet

Het gebruik van de EPOS EXPAND Vision 5-videobar is uit te breiden met de EPOS EXPAND Control-tablet. Dit is een speciale tablet die kan worden gebruikt als controller voor vergaderruimtes, het deelnemen aan vergaderingen, aapassen van instellingen en het delen van content. Ook kan de tablet worden gebruikt als interface voor het boeken van vergaderruimtes, het checken van beschikbaarheid en het inzien van de vergaderinformatie.

Beide devices zijn per direct beschikbaar.

Tip: Epos Expand Vision 3T review – videoconferencing zonder zorgen