Samsung biedt klanten een groot aanbod aan smartphones en bijbehorende apparatuur aan. We nemen de Galaxy S23 en S23 Ultra van de Koreaanse techgigant onder de loep. Daarnaast kijken we naar de integratie binnen het Samsung Galaxy-ecosysteem bij de Watch5 Pro en Buds2 Pro-oortjes. Hoe doorstaan ze een maand van gebruik?

Zoals bij elke nieuwe smartphone begint onze ervaring bij het doosje. Tegenwoordig is het belangrijk om te melden dat er geen oplader in velden of wegen te bekennen is. Samsung stelt dat het zoveel mogelijk de ophoping van e-waste wil tegengaan. Dit betekent echter wel dat er een aparte aankoop nodig is als je nog geen snelle USB-C-lader in huis hebt. Gelukkig wordt het allemaal een stuk positiever zodra we de S23’s hebben uitgepakt.

S23 Ultra: groot, sterk en divers

De eerste indruk van de S23 Ultra is dat deze sterk doet denken aan de eveneens erg hoekige S22 Ultra. Net als bij zijn voorganger is er een S-Pen-behuizing geïntegreerd en rolt het scherm geleidelijk af aan de zijkanten. Het gebrek aan visuele innovatie is niet per se een probleem. Wie immers op zoek is naar een nieuwe top-of-the-line telefoon, zal dit waarschijnlijk niet elk jaar doen. Het apparaat voelt gewichtig aan, maar kent een goede gewichtsverdeling in de hand. Zoals bij zowat elk vlaggenschip zorgen de camera’s ervoor dat de S23 Ultra niet plat ligt: een dikker hoesje zou dus van pas komen. Gezien de 6,8 inch-display zal het voor veel gebruikers moeilijk zijn om het met één hand te bedienen.

Het formaat kent zo zijn voordelen: er is ruimte voor een 5000 mAh-accu, de eerder genoemde S-Pen en een reusachtig scherm met bijna geen omranding. Het is een Galaxy Note in alles behalve de naamgeving, waardoor het voor een telefoon enorm geschikt is voor productiviteit. Dit brengt ons naar het dagelijks gebruik: een enkele oplaadsessie is meer dan genoeg voor een drukke dag. Een sterke verbetering ten opzichte van de S22 Ultra, of in ieder geval de Europese variant ervan. De S-Pen zal niet door iedereen nuttig geacht worden, maar de welbekende gestures kunnen acties op de telefoon aardig versnellen zodra je eenmaal bekend met de gebaren.

Vervolgens blijkt al gauw het voordeel van het grootste verschil dat de S23 Ultra biedt tegenover zijn voorganger: een ‘custom’ Snapdragon 8 Gen 2 SoC. Deze chip biedt meer efficiëntie en consistentere prestaties dan voorheen. Het zorgt er eindelijk voor dat wij als Europeanen niet te maken hebben met een inferieure versie ten opzichte van Amerika. Daar waren al eerder Galaxy Ultra’s die Snapdragons draaiden. Het eindresultaat is dat er meer dan genoeg headroom is om jaren mee te gaan met de meest uitdagende apps. Gelukkig maar, want Samsung belooft ondersteuning die vier jaar door zal lopen qua Android-updates. Daarbovenop komt nog een extra jaar aan security-updates. Momenteel lijkt het erop dat het eerder de beperkingen van applicaties en animaties te zijn die voor bottlenecks zorgen dan de prestaties van de SoC.

Zelfs met de 120 Hz aan en het scherm op de volledige resolutie blijft de Ultra relatief koel voor een smartphone tijdens uitdagende stresstests. Qua beeldschermopties kun je de batterijduur nog extra verlengen. Dit kan simpelweg door het terugschakelen naar 60 Hz beeldverversing en een lagere resolutie dan de standaard QHD+ (3088×1440 pixels). Uiteindelijk vragen wij ons af of dit wel een realistisch scenario is. Wie een vlaggenschip aanschaft, zal overwegend graag gebruik willen maken van de aangeboden features.

Wat verder opvalt, is dat het beeldscherm standaard een wel erg uitbundig contrast kent. Dit is te verwachten bij Samsung, dat schijnbaar graag laat zien wat de AMOLED-display in huis heeft. Al gauw vonden we de optie om deze kleuren naar “Natuurlijk” te zetten. De fabrieksinstellingen zijn op een ander gebied wel uitmuntend: de adaptieve helderheid. Het klinkt als een vrij alledaagse feature, maar in tegenstelling tot bijvoorbeeld de Google Pixel 7 is het scherm altijd goed te zien. Het helpt dat het maar liefst 1750 nits kan tonen, zelfs opgewassen tegen fel zonlicht. Een ander vaak onderschatte feature is de kwaliteit van de interne speakers. Deze zijn bijzonder duidelijk en hebben zelfs nog een beetje bas, iets dat zelden voorkomt op smartphones.

Dan is er nog het paradepaardje van de S23 Ultra: de camera. Hoewel het uit de fabriek niet per se imponeert, is de hardware in staat om ontzettend scherpe foto’s te nemen. Een 200 MP hoofdcamera wordt vergezeld door een 12 MP ultrawide en twee 10 MP telefoto-lenzen voor verschillende zoomstanden. Het zijn specificaties die ervoor zorgen dat er minder software-trucjes nodig zijn zoals bij vele goedkopere telefoons.

Voor desktop-achtig gebruik bieden beide S23-telefoons DeX. De optie voor 12 GB RAM en tot wel 1 TB opslag zorgen ervoor dat we bij de Ultra te maken hebben met een zeer capabele laptop-vervanger. Het kan qua snelheid zeker mee met veel laptops, laat staan de goedkoopste Chromebooks. Het is niet per se iets dat elke gebruiker zal willen doen, maar de optie is er.

Ten slotte kunnen we voor enterprise-klanten niet negeren dat Samsung veel moeite heeft gestopt in security. Samsung Knox maakt het makkelijk om DeX binnen een organisatie in te zetten en de S23 Ultra te laten voldoen aan security-eisen. Het biedt security op chip-niveau en zorgt ervoor dat bedrijfsgegevens geïsoleerd kunnen worden van het overige dataverkeer. Het is hoe dan ook een pluspunt binnen het Samsung-ecosysteem, dus men is niet gebonden aan het topmodel binnen de Samsung Galaxy-lijn.

S23: een ‘klassieke’ smartphone met veel vermogen

Als we vervolgens na een maand gebruik overstappen naar de reguliere S23, is het even wennen. De reductie in schermformaat van 6,8 inch naar 6,1 inch klinkt te overzien, maar komt over als een reusachtige stap. De formfactor draagt hier eveneens aan bij: immers is de S23 ronder en dunner dan de Ultra. De aluminium omranding oogt premium en de glazen achterkant voelt verfijnd, hoewel Samsung ervoor heeft gekozen om de veel goedkopere A54 en A34 er hetzelfde uit te laten zien. Uit reviews van die modellen maken we op dat deze plastic varianten een net iets minder precieze afwerking hebben. Toch moet je op foto’s je best doen om te weten of je naar een A-model of een S-model zit te kijken. Ten opzichte van de Ultra is de S23 zeer licht: 168 gram versus 234). Ook kunnen we weer met gemak gebruik maken van één hand waar nodig. Voor vlugge acties tijdens een wandeling is dit zeker gewenst.

De 5000 mAh uit de Ultra heeft plaatsgemaakt voor een 3900 mAh-accu, dat nog altijd 200 mAh meer is dan wat in de S22 zat. We hebben hier wederom te maken met de Snapdragon 8 Gen 2 (met Samsung-tweaks). Het zorgt voor dezelfde verpletterende prestaties als bij de Ultra. Afgezien van opslag en RAM is er weinig anders aan. Overigens bepaalt de formfactor het gebruik aanzienlijk. Deze telefoon voelt veel meer als een ‘klassieke’ smartphone dan de Ultra. Tegenwoordig zijn echter zelfs spotgoedkope smartphones uitgerust met reusachtige schermen. Wie dat soort formaat echt niet kan missen kan kiezen voor de S23+. Het scherm kan met 1750 nits op de S23 net zo fel zijn als de Ultra. Het kleinere broertje lijkt alleen aanmerkelijk minder subtiel te zijn als het gaat om adaptieve helderheid. De gewenste nits worden zeker behaald, maar soms zie je de transitie van licht naar dof wel erg snel gebeuren.

De accu is dus kleiner en dat is in het dagelijks gebruik te merken. Hoewel we nog steeds gemakkelijk de dag voltooien met resterende batterijduur, is dit percentage veelal kleiner dan bij de Ultra. Daarnaast wordt de S23 weleens ontzettend heet, zelfs als het ‘slechts’ om browsen gaat. We krijgen de indruk dat de Snapdragon toch gebaat is bij wat meer oppervlakte voor de hitteverdeling. Qua prestaties is er geen dip te merken.

De neerwaartse stap van Ultra naar reguliere S23 is toch op andere gebieden duidelijker. De camera’s zijn nog steeds indrukwekkend, maar zijn beperkt tot een 50 MP hoofdcamera, een 12 MP ultrawide en een 10 MP telefotolens. Daarnaast is de audio-hardware een tikkeltje zwak qua basgeluiden. Ze komen simpelweg over als wat je verwacht dat er bij een smartphone geleverd wordt. Met andere woorden: op twee fronten is te zien dat je niet de meest premium-klant bent van Samsung, ook al krijg je de vlaggenschip-chip.

Afgezien van de camera en de afwerking doet de vraag zich op: wat is nou echt de meerwaarde van de S23 ten opzichte van bijvoorbeeld een A54? Die telefoon is namelijk de helft van de prijs van een S23. Dat zit ‘m in een aantal features zoals de DeX-mogelijkheden, wireless charging en de geweldige Snapdragon-chip. De A54 bevat nog altijd een Samsung Exynos-SoC, waardoor het in sommige benchmarks zelfs niet opgewassen is tegen de nog goedkopere A34. Om die reden wordt de plaats van de reguliere S23 binnen het Samsung-aanbod duidelijk. Het is een compacte vlaggenschip met de prestaties van de Ultra zonder al te veel compromissen.

Buds2 Pro en Watch5 Pro: naadloos geïntegreerd, net wat beter met Samsung

Samsung heeft ervoor gekozen om ons ook te voorzien van de Buds2 Pro en Watch5 Pro voor deze recensie. Deze twee producten zijn al sinds medio 2022 op de markt. Ze zijn een voor de hand liggende aanvulling voor elke Samsung S23, S23+ of S23 Ultra. Standaard zijn de smartwatch en smartphones uitgerust met een berg Samsung-apps, waar je afhankelijk van je voorkeuren misschien juist wel of niet op zit te wachten. Android blijft een speelbal van verschillende partijen, maar het is duidelijk dat Samsung je graag binnen de eigen apps wil houden. Voor nagenoeg elke feature is er wel een alternatief, die op elk apparaat te installeren zijn.

Allereerst de Buds2 Pro. Deze draadloze oortjes weten zich razendsnel te verbinden met de S23 en klinken gelijk indrukwekkend. Voor zulke kleine audio-apparaatjes is de sound stage mooi breed en valt er weinig te klagen over de standaard instellingen. Wie toch naar een wat ander geluid op zoek is, kan in de software duiken en kiezen voor een aantal aanpassingen. Afgezien van de bekende versterkingen van bas of treble zijn er eveneens noise-cancelling opties. Met noise cancelling aan is het opmerkelijk hoe weinig er te horen is van de buitenwereld. Dit is met name te merken als het gaat om diepere geluiden. Er is ook een optie die het geluid van buitenaf juist wel toelaat en daarnaast eentje die het zelfs versterkt. Overigens valt Samsung te prijzen op de functionaliteit die het tracht te bieden voor slechthorenden. Een recente update dient het niveau van geluidsversterking te verbeteren.

Een bijna onoplosbaar probleem voor dergelijke oortjes is om te voldoen aan de eigenaardigheden van elke oorschelp die op de aardkloot te vinden is. Uit persoonlijke ervaring zitten de Buds2 Pro vrij stevig, hoewel er af en toe een kleine draai nodig is om te voorkomen dat ze eruit vallen. Wat wel stoort is het feit dat dit bijna altijd de touch-controls activeert. Een korte druk op de oortjes, een aantal achter elkaar of het wat langer indrukken: het zou allemaal voor snelle besturing moeten zorgen. Dat doet het in de meeste gevallen ook wel om bijvoorbeeld een liedje te pauzeren of de telefoon op te nemen. Toch zal het voor sommigen beter zijn om de touch-opties uit te zetten. Immers is het erg storend als ze niet helemaal goed zitten en je constant perongeluk je audio pauzeert.

Dan resteert de Watch5 Pro, de smartwatch gemaakt voor Galaxy-telefoons. Natuurlijk werken ze met elk Android-apparaat, maar de nauwe integratie van Samsung-apps maakt het een logische match voor de S23 en S23 Ultra. Deze kan stevig om de pols gehouden worden en kan vervolgens allerlei zaken meten. Denk aan hartslagen, jogging-routes en andere buitenactiviteiten. De Pro onderscheidt zich van de gewone Watch5 met een aantal uiterlijke kenmerken en extra opties zoals Turn-by-Turn Directions. Echter is het nut van een smartwatch sterk afhankelijk van je gewoontes. Wie de meetbaarheid van activiteiten belangrijk vindt, kan al aardig wat te weten komen met een doodgewone smartphone. Echter biedt de Watch5 Pro net dat stukje extra toegang tot apps zonder dat je gelijk je telefoon erbij nodig hebt. Tijdens het testen van de S23 Ultra was dit vrij nuttig. Dit omdat die versie dermate groot is dat je die telefoon niet graag in een bomvolle trein erbij pakt. Ook biedt met name de Samsung Health-app veel motivatie, ondanks het feit dat het wel erg snel met een notificatie op de proppen komt. Nee, een kort toiletbezoek verdient niet meteen een “Ga zo door!”-berichtje omdat je 1 minuut in beweging bent geweest. Dit is gelukkig gewoon uit te zetten.

De accuduur van deze twee accessoires is in beide gevallen sterk. Niemand zit te wachten op drie apparaten die allemaal aan de USB-C-oplader moeten, en dat hoeft gelukkig ook niet. De Watch5 Pro laadt op met een compacte wireless charging-dock. Dit verloopt niet heel snel, maar is meestal maar eenmaal per twee dagen nodig bij redelijk uitvoerig gebruik. De Buds2 Pro hebben meer dan genoeg aan interne accuduur voor normale muziek- of podcast-beluisteringen. Ze kunnen een keer of twee volledig opgeladen worden via het Buds2-doosje. Dit alles verloopt in de praktijk vrij soepel: de Watch5 Pro belandt af en toe op de dock, terwijl de Buds2 Pro soms aan de beurt zijn op de USB-C-lader nadat de telefoon op 100 procent zit.

Conclusie: het Samsung-ecosysteem toont zijn waarde

Dit alles samen zorgt voor een nadeloze ervaring. Samsung heeft duidelijk veel moeite gestopt in de integratie van alle hardware en software die zich bevinden op deze apparaten. Bixby-stembediening kan via de Watch5 Pro, de Buds2 Pro en de S23 luisteren. Echter is het nog niet in het Nederlands beschikbaar, maar Google Assistent is wat dat betreft nog een goede optie. Samsung’s One UI 5.1 biedt net wat meer mogelijkheden dan standaard Android, met Dolby Atmos-ondersteuning, veel customizability. Het maakt Samsung niet gelijk de evenknie van Apple op Android-gebied, maar zal ongetwijfeld voor meer loyaliteit zorgen door de nadeloze interactie met andere Samsung-apparatuur. Denk aan de Samsung Family Hub, beter bekend als een slimme koelkast. Wie de eigen woning tot een Samsung-festijn wil transformeren, krijgt van de Koreaanse gigant in ieder geval ruim baan.

Uiteindelijk zal het de telefoon zijn die het centrum van dit ecosysteem vormt. Het is wat dat betreft duidelijk dat de Buds2 Pro en Watch5 Pro ten alle tijde van nut kunnen zijn als toevoeging hieraan. We hebben de niet-Pro varianten niet kunnen testen, maar als we naar de specsheet kijken is het een kwestie van nice-to-have features die daar ontbreken. Denk aan 5.1/7.1 audio voor de Buds2 en een kleinere accu voor de Watch5.

De verhouding tussen de S23 en S23 Ultra is in ieder geval helder. Beide telefoons zijn uitermate krachtig en de verschillen qua formaat, accuduur en camera’s zorgen voor genoeg differentiatie om de Ultra te onderscheiden. Dan belanden we bij de kwestie van prijs. De prijs van de reguliere S23 is van acties afhankelijk, maar kan voor een kleine 800 euro bemachtigd worden. We gaan met zo’n vijf tientjes voorbij dat bedrag als 256 GB in plaats van 128 GB gewenst is. Die 256 GB is de kleinste capaciteit voor de S23 Ultra, die in die uitvoering bijna 1100 euro kost. Een losse S23 Ultra met 1 TB opslag is eerder 1800 euro.

Zijn ze dat waard? Dat zal natuurlijk per persoon enorm verschillen. Als we met name de gewone S23 vergelijken met het aanbod van Samsung dat eronder zit, kost de A54 minder dan de helft. Dat is echter een tikkeltje misleidend. Hoewel de S23 en S23 Ultra zeker geen prijsvechters zijn, mogen we zeker stellen dat de hoge snelheid keer op keer merkbaar is. Dan hebben we het niet alleen over stresstests, maar van alles: het automatisch draaien van het scherm, het switchen en laden van apps, het maken van een foto, et cetera. Dankzij de langdurige ondersteuning die Samsung belooft, kunnen Galaxy-klanten rekenen op jarenlang goede prestaties, een degelijke accuduur en een gelikte gebruikerservaring.