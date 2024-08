Review: Samsung Galaxy Z Fold 6 — stilstand is achteruitgang

De nieuwe lijn aan Samsung-foldables is bijzonder conservatief. Maar daar waar de Z Flip 6 een camera-upgrade krijgt, moet de Z Fold 6 het doen met uiterlijke wijzigingen en —u raadt het al— AI-features.

Eigenlijk was er weinig mis met de Galaxy Z Fold 5. Samsung combineerde verfijnde hardware met (doorgaans) volwassen software om de gestage progressie van de Fold-lijn te vervolgen. Het deed qua uiterlijk sterk denken aan de S23-lijn (zonder Ultra), met glimmende aluminium randen. De Galaxy Z Fold 6 heeft echter grotere ambities: het doffe aluminium is een nadrukkelijke verwijzing naar het titanium van de S24 Ultra, waardoor de foldable is voorzien van een wat meer “premium” afwerking. Er is daarnaast 14g verdwenen om tot een totaalgewicht van 239 gram te komen. Ook is het dieet van dit toestel terug te zien in de dikte, of eigenlijk het gebrek daaraan. Het is slechts 12,1mm dik in opgevouwen vorm tegenover de 13,4mm van de Z Fold 5.

De overeenkomsten met de Ultra-achterneef van de Galaxy Z Fold 6 blijven niet bij het uiterlijk. De interne showrunner is de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Het is een SoC van het topsegment die op verzoek van Samsung een lichte “for Galaxy”-boost aan de klokfrequentie bevat. Het begin is goed: welke pluspunten van de door ons hoog aangeschreven S24 Ultra zijn er nog meer?

Galaxy AI met extra’s

Net als bij elke andere premium Samsung-telefoon anno 2024 is Galaxy AI van de partij. Tegelijkertijd met de lancering van de Flip 6 en Fold 6 is daar “sketch-to-image” aan toegevoegd, dat schetsen omtovert tot AI-beelden. Er zit wat censuur op, maar dit is vrij inconsistent. Het is niet de bedoeling dat je onfortuinlijke aanpassingen aan gezichten verricht, maar een hoedje of zonnebril mag wel.

We hebben de andere componenten van Galaxy AI al meermaals besproken. De van Google afkomstige Circle to Search en Generative Edit zijn nuttige toevoegingen. Eerstgenoemde is uiterst intuïtief: een enkele klik onderaan het scherm en een grove omcirkeling levert al gauw zoekresultaten voor je gekozen afbeelding of tekst op met een hoge accuratesse. Dit kan om kledingstukken gaan, maar ook alles van specifieke gebouwen tot kunstwerken of keukenapparatuur.

Sommige AI-mogelijkheden, zoals de transcriptie-functie in de stemrecorder-app, lijden aan een bredere Samsung OneUI-ziekte. Het is namelijk zo dat het talloze eigen varianten heeft van apps die al bestaan. Dit is wel alleen een probleem als je overstapt van of naar een niet-Samsung-telefoon. Het specifieke AI-aanbod van Samsung is in ieder geval regelmatig competent genoeg, maar soms ook slechter dan de implementaties van anderen. Zo zijn transcripties consisten accurater op een nieuwere Google Pixel dan op Samsung-smartphones. Ook krijg je betere samenvattingen als je het door ChatGPT of Claude laat afhandelen. Het voordeel voor de Galaxy-gebruiker is dat deze AI-tools wel allemaal binnen handbereik zijn. En vooralsnog zijn ze gratis, hoewel Samsung in het midden laat of dat na het einde van 2025 zo blijft. Je kunt ze ook gewoon negeren als ze je niet zinnen. Wat blijft dan over?

Scherm (ietsje) groter

Een teleurstellende conclusie is dat het allergrootste pluspunt van de S24 Ultra ontbreekt bij de Z Fold 6. Het betreft de antireflectieve coating, een feature die wellicht minder imposant klinkt dan het is. De realiteit is dat je het scherm van de Ultra consequent kraakhelder kunt aanschouwen. Zelfs direct studiolicht wordt grotendeels afgeweerd door deze coating, iets dat een erg positief effect heeft op het dagelijks gebruik. Zou het de immer beruchte vouw van de Z Fold zelfs onzichtbaar kunnen maken?

Niets is minder waar. Afgezien van de scherpere hoeken oogt het grote interne scherm van de Z Fold 6 precies hetzelfde als de 5. Weliswaar is de maximale helderheid van 1.750 nits naar 2.600 gegaan, maar nog steeds zorgt elke reflectie voor problemen. Je wordt er continu aan herinnerd dat de uitgeklapte Z Fold 6 geen volbloed-tablet is. Je vergeet de vouw na een tijdje als de belichting naar wens is, dat wel.

De Samsung Galaxy Z Fold 6 is een geweldig staaltje mechanisch ingenieurschap. Dat was de 5 ook, evenals de vier eerdere modellen. De kinderziektes zijn er goed en wel uit. Toch vragen we ons af waarom Samsung zich laat inhalen door concurrenten als het om innovatie gaat. In Nederland is de Vivo X Fold Pro bijvoorbeeld lastig te verkrijgen, maar dat neemt niet weg dat de vouw bij dat toestel veel minder zichtbaar is.

Zo zijn er wel meer kapers op de kust die de geringe hardware-innovatie bij Samsung blootleggen. De 0,1 inch aan extra ruimte op het cover-scherm brengt daar geen verandering in. Door de hardere omranding lijkt dit scherm wel symmetrischer dan bij de Z Fold 5, hoewel het probleem blijft bestaan dat deze voorkant van de Z Fold 6 krap aanvoelt voor het typen van berichten.

Camera’s hetzelfde

We kunnen kort zijn over de camera’s: die zijn nagenoeg hetzelfde. We konden zelf geen verschillen herkennen tussen de Z Fold 6-kiekjes versus die van de Z Fold 5. Hooguit zijn die verbeteringen er softwarematig; enkel de groothoeklens is vervangen door een exemplaar met betere prestaties bij weinig licht en dezelfde 12 megapixels. Tom’s Guide voerde een aanzienlijke fotowedstrijd uit tussen de Z Fold 5 en 6, met resultaten die veelal subjectieve veranderingen opleverden. Liever het hardere contrast in opvolgende Samsung-toestellen waar het merk zich traditiegetrouw aan vasthoudt? Dan kan de Galaxy Z Fold 5 zomaar de voorkeur genieten.

Hoe dan ook is het camerasysteem allesbehalve een prioriteit geweest dit jaar, en dat is jammer. Opnieuw is het de vergelijking met de (veel goedkopere) S24 Ultra waarin het probleem duidelijk wordt: die camera’s zijn significant beter. Het is vrijwel zeker dat deze tekortkoming het resultaat is van een ruimtetekort binnen het dichtbevolkte Z Fold 6-chassis, maar voor de eindgebruiker maakt het excuus niet uit.

Bellen en accuduur

Net als bij de Galaxy Z Flip 6 is de belkwaliteit uitmuntend. Evenals is de accuduur vergelijkbaar tussen de toestellen: goed, maar niet genoeg om ‘m niet ’s nachts op te hoeven laden. Je haalt er met redelijk gemak een volle dag aan gebruik mee, iets dat best knap is door het dunne chassis en de 4.400 mAh die het reusachtige interne AMOLED-scherm dat op 120Hz draait, moeten rechthouden. Het draaien van meerdere applicaties tegelijk is erg aanlokkelijk met zo’n grote display. Een ietwat onorthodoxe combinatie van Google Maps, YouTube en een game, vreet voorspelbaar genoeg enorm veel stroom en brengt de Snapdragon 8 Gen 3 tot oncomfortabel hoge temperaturen. Bij normaal gebruik is hitte geen enkel probleem.

De Z Fold 5… …en de Z Fold 6.

Conclusie: rommelen in de marge

Bijna alle verbeteringen aan de Samsung Galaxy Z Fold 6 zijn inmiddels in kaart gebracht. Het is wel nog vermeldenswaardig dat de duurzaamheid beter in orde is dan voorheen. Zo is de Fold 6 voorzien van een IP48-rating. Hierdoor is het beschermd tegen materiaal van meer dan een millimeter dik en het kan zelfs een forse plens in het water overleven. Toch zal fijn zand, dat zich niet houdt aan een minimum van een millimeter dikte, nog steeds de vijand van de foldable blijven. Gebruikers moeten zich ten zeerste afvragen of het strandbezoek niet zonder de Z Fold 6 kan. Een ander groot pluspunt qua duurzaamheid is de verlengde ondersteuning voor updates: zeven jaar versus de vijf jaar voor de Z Fold 5.

Dat zijn mooie uitbreidingen van het al aantrekkelijke Galaxy Z Fold-aanbod. Nummer 6 is echter maar in beperkte mate een stap vooruit. De Z Fold 5 heeft eveneens toegang tot delen van de Galaxy AI-suite, dus ook daar is de toegevoegde waarde van de Z Fold 6 minimaal. De dunnere, lichtere Fold 6 oogt duurder. Dat is-ie ook: de beginprijs voor het model met 12GB aan RAM en 256GB opslag is 1.999 euro, 100 euro meer dan voor diens voorganger gold. Wie 256GB opslag verlangt, komt uit op 2.119 euro; voor 1TB rekent Samsung 2.359 euro.

Dat zijn fikse prijzen voor een niche, high-end product. Gelukkig maar dat er niets echt mis is met het toestel, maar het is zonde dat de verbeteringen zo minimaal zijn. Eerlijk gezegd was het niet een lichte afslanking die nodig was, ook al lijkt Samsung te denken dat dat nóg drastischer moet. Er zijn namelijk hardnekkige geruchten van een Galaxy Z Fold 6 Slim, die mogelijk slechts een halve millimeter dunner zou zijn. Wat precies het punt is van een verdere verdunning van 12,1 naar 11,6mm, ontgaat ons.

Gezien de hooguit acceptabele accuduur zou dat een dubieuze stap zijn, en eigenlijk de verkeerde kant op. Door de al hoge prijsklasse zouden we liever een Samsung-foldable zien die écht voor de top-specs gaat, dus inclusief een beter camerasysteem, antireflectieve coating en dan maar een nog verbluffender prijskaartje indien nodig. Alleen dan is de aantrekkingskracht van een doodgewone Galaxy S24 Ultra afgenomen, dat ronduit goedkoop overkomt ten opzichte van de exorbitante, weinig veranderde Z Fold 6.

