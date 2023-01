Asus kondigt twee laptops aan met 3D OLED displays. Gebruikers hebben geen bril nodig om 3D-effecten te zien. De fabrikant demonstreert de modellen op de CES 2023 in Las Vegas.

Brilloze 3D-technologie werd eerder toegepast in laptops en televisies, maar de implementatie in OLED displays is voor Asus een primeur. De ProArt Studiobook 16 3D OLED (H7604) en Vivobook Pro 16 3D OLED (K6604) hebben hoge refresh rates en de nieuwste processoren.

Beide laptops bevatten Spatial Vision. Asus positioneert de technologie als een krachtige tool voor creatieve professionals die op zoek zijn naar een nieuwe manier van werken. De modellen worden in het tweede kwartaal van dit jaar beschikbaar.

3D Studiobook en Vivobook

Beide laptops hebben een 16-inch 3200×2000 OLED display met een refresh rate van 120Hz. Het OLED display is bedekt met optische hars, een glazen paneel en een zogeheten ‘lenticular lens layer’. De lenticular lens layer zorgt voor 3D-effecten zonder 3D-bril.

Beide modellen bevatten een high-end 13th Gen Intel Core CPU. De i9-13980HX bestaat uit 8 performance cores (tot 5,6 GHz) en 16 efficiency cores (tot 4GHz). Asus koos de Nvidia GeForce RTX 4070 als GPU.

De laptops leveren een TDP van maximaal 150W. De Studiobook heeft maximaal 32GB DDR5 RAM (uit te breiden naar 64GB) en twee 4TB PCIe 4.0 SSD’s. De Vivobook heeft maximaal 16GB DDR5 RAM (ook uit te breiden naar 64GB) en een 1TB PCIe 4.0 SSD.

CES 2023

De Consumer Electronics Show (CES) vindt dit jaar van 5 tot en met 8 januari plaats in Las Vegas. Tijdens het evenement presenteren duizenden bedrijven nieuwe en aankomende producten. Techzine doet verslag. Op deze pagina vind je een overzicht van belangrijk nieuws.

