Met het Fit-portfolio wil EnGenius nog meer keuze bieden aan organisaties die op zoek zijn naar een centraal te beheren netwerk.

Enige tijd geleden publiceerden we een uitgebreide review van EnGenius Cloud. We waren behoorlijk te spreken over de mogelijkheden die je hier standaard bij krijgt. Ook voegden de Pro-features behoorlijk wat nuttige extra functionaliteit toe. Niet iedere organisatie is echter op zoek naar datgene wat EnGenius Cloud te bieden heeft. Er is bijvoorbeeld ook nog altijd markt voor en vraag naar on-prem-systemen. Verder hebben met name kleine bedrijven weinig of geen IT-kennis in huis om een netwerk in te richten, maar dit niet willen beleggen bij externe partijen.

Om in de behoefte van veelal kleinere en middelgrote organisaties te voorzien, heeft EnGenius naast EnGenius Cloud sinds kort ook EnGenius Fit in het aanbod. Dit is een aparte groep producten die ook weer is onderverdeeld in twee smaken. Er is de FitController- en de FitXpress-variant. De eerste maakt zoals de naam al doet vermoeden gebruik van een on-prem controller, zoals je die wellicht ook kent van andere partijen in de markt. EnGenius levert FitXpress daarentegen juist weer via de cloud, met als doel om het zelf inrichten van een netwerk zo eenvoudig mogelijk te maken. Tot slot is het ook nog mogelijk om de EnGenius Fit-producten volledig standalone te gebruiken, dus niet beheerd via cloud of controller. Je kunt dan gewoon rechtstreeks inloggen op een switch of access points en deze configureren.

FitController en FitXpress

De verschillen tussen EnGenius FitController en FitXpress zitten vooral in de doelgroepen. FitXpress is gericht op kleine bedrijven die in het algemeen niet bepaald tech savvy zijn en ook geen IT-afdeling hebben. Denk hierbij onder andere aan de DGA die dit – en andere zaken – zelf moet regelen bij zijn bedrijf en er eigenlijk geen kennis van heeft. EnGenius heeft het qua formaat zelf over single-site kantoren met maximaal 20 medewerkers. Binnen FitXpress is het mogelijk om maximaal 8 separate netwerken op te zetten en tot 30 devices te beheren. EnGenius FitXpress biedt op dit moment alleen access points en switches, geen gateways. Er komt wel een gateway aan, horen we van onze contactpersonen bij EnGenius. Het is nog niet duidelijk wanneer deze er precies is.

EnGenius FitController daarentegen is gericht op de IT-professional. Denk hierbij aan IT-directeuren en netwerkengineers. Deze kunnen aanwezig zijn binnen de organisaties zelf, maar uiteraard ook bij MSP’s of SI’s die deze organisaties bedienen. In totaal kun je maximaal 50 separate netwerken opzetten binnen FitController. Iedere FitController kan maximaal 100 devices beheren. Wederom gaat het hier alleen om access points en switches, geen gateways. Voor zover wij nu weten, staat er voor FitController geen gateway op de planning.

Voor beide oplossingen geldt dat het aantal apparaten dat beheerd kan worden wellicht niet enorm hoog lijkt. Dat wil zeggen, 30 apparaten voor FitXpress en 100 voor FitController lijken er misschien niet zoveel. Kijk je echter naar de doelgroep, maar – veel belangrijker nog – naar hoeveel devices een enkel access point of een enkele switch kan bedienen, dan kun je zelfs met 30 apparaten al een behoorlijk groot netwerk inrichten. Tientallen endpoint devices per access point is vrij normaal. Dan kom je met 30 apparaten al snel op vele honderden endpoint devices. Voor 100 apparaten kan dat gemakkelijk richting de 1000 gaan.

EnGenius Fit: assortiment in het kort

Kijken we naar het EnGenius Fit-aanbod, dan bestaat dat op dit moment uit twee accesspoints: EWS357-FIT en EWS377-FIT. Dit zijn beide moderne access points, want Wi-Fi 6-modellen. Het assortiment switches is wat uitgebreider. We tellen er in totaal vijf. Opvallend is dat dit allemaal gigabitswitches zijn met PoE (vier van de vijf met PoE+). Dit is opvallend, omdat het EWS377-FIT access point een 2,5Gbps-poort heeft. Het ligt voor de hand dat het assortiment switches dus nog uitgebreid wordt.

Op dit moment is het niet mogelijk om EnGenius FitController te benaderen vanuit de cloud, dat is alleen mogelijk bij EnGenius FitXpress. Dat wil zeggen, FitController is een on-premises oplossing zonder toegang van buitenaf. Uiteraard kun je die natuurlijk wel zelf opzetten via een VPN-verbinding, maar er is geen off-the-shelf oplossing voor bij EnGenius. Die komt er hoogstwaarschijnlijk wel, maken we op uit de FAQ’s op de website van EnGenius. Dat wil zeggen, er komt een koppeling tussen FitController en de FitXpress-cloud.

EnGenius FitController: enige kennis is noodzakelijk

We gaven het hierboven al aan: EnGenius FitController is niet specifiek gericht op gebruikers zonder enige kennis. Het is zonder meer gericht op eenvoud en gemak, maar het is geen plug and play. Enige kennis van zaken is vereist. Je moet het IP-adres van de controller zien te achterhalen, want dat moet je in een browservenster invoeren. Daarnaast moet je ook het poortnummer (8080) erachter typen, anders geeft je browser aan dat het IP-adres niet bereikbaar is. Allemaal niet heel ingewikkeld, maar wel iets om rekening mee te houden.

Kijken we naar het in gebruik nemen van de producten, dan moet je die eerst koppelen aan de controller. Daar draait immers de software op waarmee je het beheer kan doen. Dit werkt anders dan we gewend zijn bij de omgevingen van andere aanbieders. Daar detecteert de software producten in het netwerk die kunnen worden beheerd vanuit de controllersoftware. Het enige wat je dan hoeft te doen, is op ‘Adopt’ klikken en de producten worden toegevoegd. Daarnaast krijgen ze ook meteen de juiste instellingen (SSID, specifieke switchinstellingen) van het netwerk.

Bij EnGenius FitController detecteert de controller de producten eveneens. Maar je moet die via ‘System>Inventory’ zelf zien te achterhalen. Daarna moet je op de afzonderlijke pagina’s voor switches en access points nogmaals op ‘Inventory’ klikken om de producten daadwerkelijk aan je netwerk toe te voegen. En daarna moet je volgens de handleiding nog op ‘Pairing’ klikken om een veilige verbinding op te zetten. Wat ons betreft mag hier wel een stap of twee tussenuit. Als we EnGenius vragen naar de plannen hieromtrent, geven onze contactpersonen aan dat er gewerkt wordt om de laatste stap (het pairen) automatisch plaats te laten vinden. Dat is alvast een stap in de goede richting.

EnGenius FitXpress: een kind kan de was doen

Waar je voor EnGenius FitController enige kennis moet hebben van netwerken om ermee aan de slag te gaan, is dat bij EnGenius FitXpress niet het geval. Het enige wat je moet doen is de app downloaden uit de Play Store of the App Store en een account aanmaken. De app begeleid je vervolgens door het aansluitproces. Dat stelt op zichzelf ook weinig voor. Het toevoegen van een access point of switch doe je middels het scannen van een QR-code achterop het device. Je geeft vervolgens het netwerk een naam en kunt aan de slag.

Een klein verbeterpuntje hier wat ons betreft dat je niet meteen meerdere producten toe kan voegen. Dat wil zeggen, nadat je een product hebt toegevoegd heb je niet de mogelijkheid om meteen nog een product toe te voegen. Je kunt alleen maar op ‘Manage device’ tikken, waarna je naar de overzichtspagina van de app gaat. Het zou handig zijn als daar ook nog een ‘Add more devices’-optie aan toegevoegd zou worden. We hebben dit ook bij EnGenius neergelegd en hebben te horen gekregen dat hieraan gewerkt wordt. Het zal dus in de toekomst mogelijk worden.

Om duidelijk te maken hoe eenvoudig EnGenius FitXpress werkt, hebben we het toevoegen van een device hieronder stap-voor-stap met screenshots inzichtelijk gemaakt. We gaan er hierbij vanuit dat je al een account hebt aangemaakt. EnGenius FitXpress werkt wezenlijk anders dan FitController, dat min of meer de interface heeft die je kent van EnGenius Cloud.

1: Inloggen

2: Eerste device toevoegen

3: Device voorbereiden en toevoegen

Stap 4: Device scannen en registreren:

Verder is de EnGenius FitXpress-app lekker opgeruimd en overzichtelijk. In het dashboard zie je meteen of er problemen zijn. Via de menubalk onderin kom je snel bij je beheerde apparaten en bij de aangesloten clients. Ook niet onbelangrijk is de snelkoppeling in die balk naar je wifi-netwerken. EnGenius heeft die alvast een naam gegeven. Je kunt uiteraard ook zelf een naam verzinnen.

Hou er wel rekening mee dat de twee voorgeconfigureerde netwerken af-fabriek niet versleuteld zijn. Het is handig en slim om dat zo snel mogelijk na het toevoegen van een access point te doen. Dat is wat ons betreft stap 5 bij het toevoegen van het eerste access point. Na het eerste access point hoef je dit niet meer te doen. Volgende apparaten krijgen automatisch de ingestelde versleuteling.

EnGenius zou hier ook nog eens over na kunnen denken. Of het wellicht ook mogelijk is om de access points te versturen met versleutelde netwerken.

Stap voor stap begeleiding

Het in gebruik nemen van EnGenius FitController kan wat ons betreft dus iets eenvoudiger. Dit lijkt EnGenius zelf ook te beseffen, want de handleidingen zijn erg goed en gedetailleerd. Deze zitten er overigens niet op papier bij, maar je hoeft ze ook niet zelf te zoeken op de website van EnGenius. Bij ieder product zit een kaartje in de doos met een QR-code voor de quick start handleiding. De andere QR-code is voor de mobiele app, maar die moet je alleen gebruiken als je met FitXpress aan de slag gaat.

Binnen de quick start handleiding leidt EnGenius je door de verschillende gebruiksscenario’s heen: FitXpress, FitController of stand-alone. Hier staat bij de afzonderlijke smaken ook heel duidelijk aangegeven hoe je producten toevoegt aan de omgeving. Dat zorgt er in ieder geval voor dat je niet zelf hoeft te zoeken. Het is er duidelijk op gericht om de drempel zo laag mogelijk te maken. Dit terwijl EnGenius zich met FitController dus wel degelijk richt op mensen met enige kennis. Ook die kun je helpen met een duidelijke handleiding.

Voor FitXpress is een handleiding eigenlijk niet echt nodig. Toch is de toevoeging aan de handleiding hiervan ook handig. Al was het maar om je de links naar de app op de Play Store of de App Store te geven. Daarnaast geeft het ook duidelijk aan dat FitController en FitXpress beide beschikbaar zijn voor de EnGenius Fit-hardware. Het is een volledige oplossing voor kleine en middelgrote bedrijven.

Zero-touch en veilig

Wij denken dat de IT-professional bij een kleinere MSP of SI uitstekend uit de voeten kan met FitController. Je kunt voor het verschepen van de producten naar klanten alles al inrichten. Dat wil zeggen, je kunt de producten koppelen met de controller en alvast de volledige configuratie doen. Het enige wat de klant dan uiteindelijk nog moet doen is de boel ophangen en aansluiten. Daarvoor heb je in principe geen kennis nodig van netwerken. Ook als je als beheerder binnen een organisatie verantwoordelijk bent voor de netwerkinrichting kun je op deze manier te werk gaan.

Het feit dat FitController een on-premises oplossing, betekent verder ook dat het inherent veilig is. Klanten (van MSP’s) voor wie dit een belangrijk thema is, weten met FitController zeker dat er in principe niemand van buitenaf bij de beheeromgeving kan komen. Alle data blijft ook binnen de muren van de organisatie. Interessant op dit punt is dat EnGenius het mogelijk maakt om 2FA in te stellen. Dat is zelfs de eerste suggestie die je krijgt als je de controllersoftware voor het eerst opent.

Als ondernemer zonder relevante IT-kennis is EnGenius FitXpress de betere optie van de twee Fit-oplossingen. Hiermee heb je een zero-touch ervaring en ook een manier om een netwerk in letterlijk enkele minuten in gebruik te nemen. Inclusief inloggen bij FitXpress is het vier keer klikken en je eerste device is toegevoegd. Het feit dat EnGenius ook alvast een gastennetwerk heeft voorgeconfigureerd is qua veiligheid erg handig. Een dergelijk netwerk is altijd afgescheiden van het interne netwerk. Dat wil zeggen, gebruikers kunnen alleen maar verbinding met het internet maken, niet met systemen binnen het bedrijfsnetwerk.

Hoe zit het met multi-tenancy?

Een van de zaken die wij ons nog wel afvragen met betrekking tot EnGenius FitController en FitXpress, is hoe het zit met multi-tenancy. Op dit moment kun je meerdere gebruikers in laten loggen, die dan allemaal hun eigen omgeving zien. Op dat punt is er dus sprake van multi-tenancy.

Als MSP of grotere organisatie kunnen we ons voorstellen dat je vanuit een enkele FitController-beheeromgeving ook meerdere fysiek gescheiden netwerken wilt kunnen beheren. Die mogelijkheid hebben we vooralsnog niet kunnen ontdekken. Op zich niet zo gek, omdat er op dit moment nog geen mogelijkheid is voor remote management van FitController. Dat lijkt ons echter wel een voorwaarde voor MSP’s om dit ook echt goed uit te kunnen rollen. Ook de IT-beheerder van een organisatie met meerdere vestigingen (en meerdere controllers) zal dit graag zien. De koppeling met de cloud kan dit probleem oplossen. Die is er echter nog niet.

Op dit moment kun je de FitController-software overigens wel in een VM installeren, in de cloud of on-premises bij een klant. In zo’n geval kun je veel grotere netwerken beheren, ook op afstand. Maar dat levert ook weer de nodige extra complexiteit op. En dat wil EnGenius Fit nu juist voorkomen.

Voor EnGenius FitXpress is multi-tenancy zoals hierboven beschreven niet zo heel relevant. De bedoeling van FitXpress is immers dat een kleine ondernemer zelf het netwerk kan installeren en onderhouden. Dan is het niet zo relevant of dit door een MSP op afstand gedaan kan worden. Dat is het gebruiksdoel niet. Wel goed om te vermelden is dat je meerdere accounts kunt koppelen aan FitXpress. Deze kunnen dan bijvoorbeeld gekoppeld worden aan verschillende netwerken en/of aan verschillende gebruikersrechten.

Conclusie

Met FitController en FitXpress completeert EnGenius het aanbod aan centraal beheerde netwerkomgevingen, waar partners en MSP’s uiteraard ook van profiteren. FitController is een goede optie voor middelgrote organisaties die hun netwerkbeheer on-premises willen houden, maar dan zonder al het gedoe dat daar doorgaans bij komt kijken. Het is voor iemand met enige IT-kennis eenvoudig te installeren en te beheren. Zeker als er een koppeling komt met de cloud die ervoor zorgt dat het ook mogelijk wordt om van buitenaf toegang te krijgen tot de on-premises controller, kun je hier als organisatie (en als MSP) goed mee vooruit.

FitXpress is interessant voor kleinere organisaties die geen noemenswaardige IT-kennis hebben en ook geen tijd hebben om zich hierin te verdiepen. EnGenius heeft dit zo eenvoudig mogelijk gehouden zonder te beknibbelen op prestaties en relevante features. Het op het eerste gezicht wat lage totale aantal te beheren producten zal in de praktijk voldoende zijn voor de kleine bedrijven waarvoor deze oplossing bedoeld is.

Overkoepelend is EnGenius Fit vooral interessant omdat het beide smaken in een enkel aanbod biedt. Het bedrijf dekt hiermee in een klap een gat in het portfolio af en kan hiermee concurreren met alle andere netwerkleveranciers die producten op de markt brengen voor kleine en middelgrote organisaties. Het kan dus zeker geen kwaad om deze oplossing op de shortlist te zetten.