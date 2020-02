Review: Microsoft Surface Pro 7 2-in-1 Business pc

Microsoft heeft zijn Surface-productlijn aangevuld met nieuwe modellen. De redactie van Techzine ontvangt de nieuwe Surface Pro 7 2-in-1 business pc. Dit is een verre nakomeling van de iconische Surface RT waarmee Microsoft in 2012 met een gestrekt been de tablet markt heeft veroverd. Microsoft heeft deze nieuwe Surface Pro 7 ontworpen op basis van drie belangrijke pijlers; mooi en functioneel design, hoog gebruikscomfort en een maximale security. Tijd voor een kritisch blik op deze nieuwste Surface telg.

In de 21e eeuw werd de tablet-pc geïntroduceerd. Nee, het was niet Apple die met zijn iPad de eerste tablet-pc in de markt heeft gezet. Hoewel er al diverse fabrikanten waren die een eigen PDA, tablet of slate hadden ontwikkeld zijn deze door verschillende factoren nooit echt aangeslagen. In 2001 introduceerde Microsoft zijn specificaties voor pen-enabled personal computers en zijn Windows XP tablet PC Edition. Hierna kwamen vele op Windows gebaseerde tabletsystemen die door compatibiliteit en functionaliteit uiterst interessant bleken voor de bedrijfswereld. Hiermee zette Microsoft wederom een belangrijke standaard neer. Op tablet gebied heeft Microsoft, ondanks dat ze de hardware op dat moment nog niet leverden, hier toch echt een ‘first’ achter zijn naam staan.

Hoewel Microsoft in 2001 duidelijke richtlijnen heeft opgesteld voor pen gestuurde computersystemen, draait software het best wanneer de techniek ook in eigen beheer wordt ontwikkeld. In het derde kwartaal van 2012 maakt softwaregigant Microsoft hierom de eerste stappen als fabrikant van pen gestuurde pc’s. Zo laat Microsoft de wereld met zijn prachtige Microsoft Surface productlijn zien hoe de fabrikant uit Redmond de rol van de pc ziet in het bestaande IT-landschap. Hoe dit is ontvangen behoeft inmiddels geen betoog meer. Anno 2020 is Microsoft niet meer weg te denken als fabrikant van zowel software als hardware.