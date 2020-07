Review: Microsoft Surface Go 2, hybride tablet voor onderweg

De Microsoft Surface Go 2 is een betaalbare Windows tablet die ideaal is voor onderweg. Het apparaat is licht, optioneel voorzien van 4G-ondersteuning en met een paar accessoires in een volwaardige pc te veranderen. Techzine zoekt uit of deze 2-in-1 tablet de ideale werkpartner voor onderweg is.

Handzaam en compleet

Het ontwerp van de Surface Go 2 is in de basis erg fijn. Hij heeft relatief kleine schermranden die hem volgens Microsoft een 10,5-inch scherm in een 10-inch behuizing geven. Dat klinkt leuk en is een mooie upgrade tegenover de eerste Surface Go, maar vergeleken met andere moderne tablets is het niet bepaald bijzonder.

Wat tegenover andere tablets wel bijzonder is, is dat het ontwerp behoorlijk compleet is. De Surface Go 2 heeft een stevige kickstand die bijna plat kan en in elke hoek goed blijft staan. Ook qua aansluitingen is de Surface Go 2 voor een tablet goed bedeeld: hij heeft naast de USB-C poort een magnetische laadpoort, een 3,5-millimeter audiojack en een pogo-pin connector voor een optionele Type Cover. Onder de kickstand zit nog een microSD-geheugenkaartslot verstopt.

Zie je de Surface Go 2 als volwaardige computer, dan is het jammer dat hij geen USB-A poort heeft. Die heeft Microsoft weggelaten om ruimte te besparen. Het is natuurlijk wel mogelijk om aan de USB-C poort een hub te hangen met USB-A poorten en eventuele andere aansluitingen erin.

De Surface Go 2 heeft zowel voorop als achterop een camera. De voorcamera ondersteunt Windows Hello gezichtsherkenning, die er goed werkt. Kwalitatief is de camera ruim voldoende voor tijdens een videogesprek, wat waarschijnlijk is waar je hem het meeste voor zult gebruiken. De camera aan de achterkant stelt kwalitatief weinig voor; je moet hem dus niet gebruiken om echt foto’s mee te maken. Maar voor bijvoorbeeld het scannen van QR-codes of andere productiviteitstoepassingen is hij prima.

Aan beide kanten van het scherm van de Surface Go 2 zit een speakertje, welke samen aardig stereogeluid produceren. Voor een tablet is het geluid best goed en het is ruim voldoende voor bijvoorbeeld het kijken van een video of het afspelen van een audioclip in een presentatie.

Tablet met PC-allures

We hadden het al even over de kickstand achterop de Surface Go 2. Die is stevig en zorgt ervoor dat de tablet direct een stuk veelzijdiger is. Wil je hem als laptop gebruiken? Met de kickstand zet je het scherm moeiteloos onder een goede hoek om te werken. Microsoft heeft een Type Cover beschikbaar die het scherm beschermt en de tablet van heen toetsenbord voorziet. Die typt niet heel lekker, maar het is voldoende om bijvoorbeeld in de trein nog snel wat mails te beantwoorden. Voor serieuzer werk kun je de Surface Go 2 ook met een bluetooth toetsenbord en muis koppelen.

Je kunt de kickstand ook ook bijna plat leggen in ‘studiomodus’. Dan kun je er bijvoorbeeld met de (optionele) Surface Pen op tekenen of aantekeningen op maken. Daarvoor levert Microsoft een Whiteboard-applicatie mee, maar het is ook mogelijk om uitgebreidere tekenprogramma’s te installeren.

Natuurlijk kun je de Surface Go 2 ook in je hand houden als een klassieke tablet. Dan is hij opvallend licht en handzaam voor hoe uitgebreid hij is. Omdat de Surface Go 2 ook verkrijgbaar is met 4G-ondersteuning, is hij dan erg geschikt om bijvoorbeeld in de buitendienst te gebruiken.

Snelheid valt tegen

De Surface Go 2 is te configureren met een Intel Core M3 (8e generatie) of Intel Pentium 4425Y processor. Dat zijn natuurlijk geen erg krachtige platforms en daar wordt ook direct de beperking van een x86-systeem duidelijk. Het is in dit formaat en voor deze prijs eigenlijk niet mogelijk om een systeem met een krachtige chip en voldoende accucapaciteit uit te rusten.

Wij kregen van Microsoft de Surface Go 2 met Pentium 4425Y processor en 8GB werkgeheugen om te testen. Die is krachtig genoeg om simpele documenten te verwerken en te browsen, maar zelfs met dergelijk eenvoudig gebruik werkt hij niet heel snel. Een iPad of Android-tablet in deze klasse is gewoon duidelijk sneller. De Surface Go 2 zo uitgebreid als een computer, maar presteert ook als een betaalbare computer. Als je van plan bent de Surface Go 2 vooral als tablet te gebruiken is dat een duidelijk nadeel.

Windows 10 S-modus

De Surface Go wordt standaard geleverd met Windows 10 in S-modus. Dat is een uitgeklede versie van Windows 10, die sneller opstart en alleen met door Microsoft geverifieerde programma’s werkt. Dat maakt de Surface Go 2 veiliger, maar betekent ook dat sommige veelgebruikte programma’s er niet op werken. Google Chrome en Adobe Photoshop behoren bijvoorbeeld niet tot de mogelijkheden.

Het is wel mogelijk om te wisselen van Windows 10 in S-modus naar de volledige versie van Windows 10 op de Surface Go 2. Die overstap kun je eenvoudig maken via een programma in de Windows Store. Terug wisselen naar S-modus is mogelijk, maar moet via een recovery image waarmee ook alle gegevens verloren gaan. Overigens geldt dat voor alle apparaten die op Windows 10 in S-modus draaien, niet alleen voor de Surface Go 2. Het is fijn dat Microsoft die keuze biedt.

Prima batterij, aardig scherm

De accu van de Surface Go 2 houdt het volgens Microsoft 10 uur uit met eenvoudig kantoorwerk. Dat is wat ons betreft behoorlijk optimistisch geschat, maar een uur of 8 moet met een beetje moeite lukken. In ieder geval is de batterij wat ons betreft prima. Een verbetering tegenover zijn voorganger is dat de Surface Go 2 kan snelladen, waarmee hij binnen een uur 80 procent opgeladen kan worden. Overigens is daarvoor een Surface dock nodig; de meegeleverde lader is trager.

Tip: Review: Microsoft Surface Book 3, flexibel productiviteitsmonster

Het display van de Surface Go 2 is functioneel goed. Het is een scherm met een beeldverhouding van 3:2 en een resolutie van 1920 x 1280 pixels. Dat betekent dat het scherm langer is dan een standaard 16:9-scherm en daarom bij uitstek geschikt is voor productiviteitstaken zoals het lezen en bewerken van documenten en het lezen van websites. Split-screen multitasken gaat daarentegen weer wat minder goed.

Kwalitatief is het scherm redelijk. De kleurweergave is behoorlijk flets. Voor de meeste werkzaamheden geen probleem, maar als je de tablet wilt gebruiken voor multimediaconsumptie of om te tekenen jammer. De schermhelderheid is wel voldoende en ook de witbalans van het scherm is netjes.

Conclusie

De Microsoft Surface Go 2 is een erg veelzijdig apparaat, dat ideaal is voor iedereen die net wat meer nodig heeft dan een tablet maar geen volledige laptop of dure Surface nodig heeft. De Surface Go 2 is licht, handzaam en mobiel zoals je van een tablet gewend bent maar kan tegelijk dienst doen als een eenvoudige computer. De kickstand en de optionele Type Cover en Surface Pen helpen daaraan mee.

De 2-in1 tablet is met een vanafprijs van 509 euro relatief betaalbaar en eventueel ook verkrijgbaar met 4G-ondersteuning zodat je overal onderweg aan het werk kan. Windows 10 in S-modus is voor eenvoudig gebruik voldoende en maakt dit apparaat sneller en veiliger.

Toch heeft de Surface Go 2 ook duidelijke nadelen. Omdat de tablet x86-hardware gebruikt kan hij zich qua prestaties niet meten met traditionele tablets en hetzelfde geldt voor de schermkwaliteit. De Surface Go 2 is dus alleen de moeite waard als het gebruik van Windows software of de uitgebreide mogelijkheden van de tablet voor jou voldoende meerwaarde bieden.