Review: Philips B-line 346B1C, betaalbare en complete USB-C monitor

USB-C docking in monitoren is de toekomst, maar loopt vaak stevig in de papieren. Zeker als je ook graag een extra breed scherm wilt. De Philips B-line 346B1C springt in dat gat, en biedt voor krap vijfhonderd euro uitgebreide fuctionaliteit én een ultrabreed gebogen 34-inch scherm. Techzine kijkt in deze review of hij de moeite waard is.

Met één kabel volledig verbonden

Eerder schreven we al waarom USB-C op een monitor de heilige graal is. Met één kabel van je monitor naar je laptop is meteen alles aangesloten. Hoewel de Philips 346B1C relatief betaalbaar is voor een monitor met USB-C docking, is hij bijzonder compleet. De monitor ondersteunt USB 3.2 en is niet afhankelijk van Thunderbolt. Via de meegeleverde USB-C kabel sluit je hem aan op je laptop en kun je echt alles via het display laten verlopen. Ideaal voor flexwerkplekken met wat randapparatuur of een tweede scherm dat via een daisy chain aan deze 346B1C gekoppeld kan worden.

Naast een viertal USB-A poorten en een audiojack beschikt de monitor ook over een ethernetpoort, zodat zelfs stabiel en snel internet op kantoor via de monitor geleverd kan worden. De monitor kan maximaal 90W stroom leveren; net iets minder dan de maximale 100W die theoretisch via USB Power Delivery geleverd kan worden maar in de praktijk bijna altijd voldoende.

We vinden het jammer dat alle USB-poorten aan de zijkant zitten. Het is handig om daar een aantal poorten te hebben, maar vaste randapparatuur zoals een muis en toetsenbord hadden beter in de onderkant gekund. Geen ramp, wel jammer.

Los van de genoemde docking-poorten beschikt de monitor nog over een USB-B uplink, een dubbele HDMI-aansluiting en een DisplayPort. Een uitgebreide set aansluitingen, dus.

Ideaal voor niet-grafisch werk

De Philips B-line 346B1C beschikt over een gebogen 34-inch scherm met een beeldverhouding van 21:9 en een resolutie van 3440×1440 pixels. Dat maakt hem ideaal voor kantoorwerk waarbij de focus op productiviteit ligt. Het display is precies groot genoeg om twee vensters comfortabel naast elkaar te draaien. Die zullen over het algemeen van dezelfde bron komen, maar de monitor ondersteunt ook MultiView waarmee beelden van twee verschillende bronnen tegelijk weergegeven kunnen worden. Ook is het mogelijk om via de ingebouwde KVM-switch twee computers aan te sturen met de randapparatuur die aan het display gekoppeld is.

Houd je je vooral met grafisch werk bezig? Dan is de Philips 346B1C geen erg goede keuze. Philips claimt een kleurbereik van 119% sRBG en 90% AdobeRGB maar in onze metingen schopt hij het niet verder dan 99% sRGB en 84% AdobeRGB. De kleurechtheid van de monitor scoort met een gemiddelde Delta-E van 2,86 in de middenmoot, net als het contrast van ongeveer 1000:1. De maximale helderheid blijft net onder de 300nits steken, met een relatief grote afwijking in de hoeken.

Het zijn allemaal geen verkeerde scores, en het scherm ziet er in de praktijk best goed uit. Hij komt net een beetje flets en wat te warm over met de standaardafstelling en het is jammer dat de helderheid niet helemaal uniform is. Maar grote problemen zijn het niet en de kleuren zijn bovendien eenvoudig aan te passen. De beeldkwaliteit is dan ook ruim voldoende voor productiviteitstaken. Als je tussendoor soms wat grafisch werkt doet is dat ook geen enkel probleem. Maar voor serieuze beeldbewerking of grafisch ontwerp schiet de monitor net tekort.

Hoewel deze monitor geenszins op gamen is gericht, ondersteunt hij Adaptive-Synch technologie tot een maximale verversingssnelheid van 100Hz. Wanneer de volledige USB-hub functionaliteit gebruikt wordt ligt de maximale verversingssnelheid overigens op 60Hz; de bandbreedte om 100Hz beelden, 90W stroom en USB-signaal tegelijk te versturen ontbreekt. Ook de responstijd van 5 ms is niet ideaal. Maar nogmaals: dit is zeker geen gamemonitor. Het is fijn dat de verversingssnelheid desondanks hoog genoeg ligt om een incidentele gamesessie aan te kunnen.

Uitgebreid verstelbaar

De bouw van de Philips 346B1C is prima. Hij voelt stevig aan en de meegeleverde steun is uitgebreid verstelbaar. Hij heeft een draaivoet die 180 graden beiden kanten op kan roteren en is 18 centimeter in hoogte verstelbaar. Ook het kantelbereik is dik in orde. Wat deze monitor niet kan, is verticaal draaien. Voor een ultrawide scherm is dat echter logisch. Overigens is het ook mogelijk om de monitor via een standaard VESA 100-steun op te hangen.

Philips heeft nog een aantal handige functies in de behuizing gestopt. Onder het scherm zit een PowerSensor, die het display automatisch dimt en later uitschakelt als hij merkt dat er niemand voor zit. Zodra je gaat zitten komt het scherm weer tot leven. Daarnaast zit er een lichtsensor in het scherm die de helderheid regelt aan de hand van het omgevingslicht.

De PowerSensor zit prominent naast het logo

Er zijn twee 5W speakers in de monitor ingebouwd, maar die klinken niet erg goed. Het geluid staat dan ook standaard uit. Waarschijnlijk zal je toch eerder met een koptelefoon op werken als je al geluid nodig hebt. Bovendien is het geluid in monitoren bijna nooit goed, dus een probleem vinden we het matige geluid niet.

Conclusie

De Philips B-line 346B1C mag dan een van de meest betaalbare ultrawide monitoren met USB-C docking zijn, dat is eigenlijk maar op weinig vlakken aan de monitor te merken. De beeldkwaliteit is niet briljant, maar ook zeker niet slecht. Belangrijker is dat de monitor ontzettend compleet en fijn om mee te werken is. De docking functie werkt heerlijk en is met de toevoeging van een ethernetpoort uitgebreid te noemen. Bovendien heeft de monitor een aantal handige extra’s zoals de PowerSensor en KVM-switch.

Kleine nadelen zijn de plaatsing van de USB-A poorten en de niet zo uniforme helderheid. Als dat betekent dat je enkele honderden euro’s kunt besparen op deze monitor zolang je geen perfecte beeldkwaliteit nodig hebt, dan lijkt ons dat een prima compromis. De Philips 346B1C is dus een dikke aanrader.