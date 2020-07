Review: OnePlus 8 (Pro), flagship killer is eindelijk echt volwassen

Stap voor stap kroop liefhebbersmerk OnePlus de afgelopen jaren richting de top van de markt met zijn smartphones. Qua prijs, maar zeker ook met de kwaliteit van zijn smartphones. Met het duo OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro laat het merk zien dat het nu écht met de grote jongens kan meedoen en tegelijk het segment van de flagship killers niet vergeet. In deze review neemt Techzine de twee smartphones onder de loep.

Belangrijke specificaties

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro Scherm 6,55″ AMOLED, 1080×2400 pixels. 90Hz verversingssnelheid 6,78″ AMOLED, 1440×3168 pixels. 120Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G 5G Processor Qualcomm Snapdragon 865 (2,84GHz octacore) Qualcomm Snapdragon 865 (2,84GHz octacore) Geheugen 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte 8GB/12GB RAM, 128GB/256GB opslagruimte Accu 4300mAh, 30W snelladen 4510mAh, 30W snelladen, 30W draadloos laden Software Android 10 met OxygenOS 10 Android 10 met OxygenOS 10 Camera 48 megapixel hoofd, 16 megapixel ultrawide, 2 megapixel macro. 16 megapixel frontcamera 48 megapixel hoofd, 8 megapixel 3x zoom, 48 megapixel ultrawide, 5 megapixel color filter. 16 megapixel frontcamera

Ontwerp eindelijk echt waterdicht

OnePlus gaf zijn smartphones altijd beperkte waterdichtheid mee. De fabrikant hield het erop dat de smartphones verhoogde bescherming tegen water hadden en de toestellen doorstonden tests van verschillende internationale media goed. Officieel waren de smartphones van het bedrijf echter nooit waterdicht. Daar komt nu verandering in. De OnePlus 8 heeft nog steeds een officieuze bescherming tegen water; de OnePlus 8 Pro is officieel IP68-waterdicht. Dat wil zeggen dat het geen probleem is als hij ondergedompeld wordt. Het is trouwens nog steeds geen aanrader om dat bewust te doen: elektronica en water blijft een slechte combinatie en na slijtage zou het kunnen dat het toestel toch gaat lekken.

Los van de waterdichtheid zijn de OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro mooi ontworpen. Beiden zijn gemaakt van glas en metaal, hebben een gebogen scherm en een klein gaatje voor de selfiecamera in de linker bovenhoek van het scherm. De OnePlus 8 is de elegantere van de twee: hij is relatief licht en ligt goed in de hand. De camera steekt een beetje uit, maar storend is het niet. De OnePlus 8 Pro is duidelijk groter en zwaarder en heeft bovendien een camera die verder uitsteekt. Vooral dat laatste is vervelend: het zorgt ervoor dat de smartphone maar lastig plat op tafel kan liggen.

OnePlus heeft de biometrische beveiliging van deze smartphones erg goed voor elkaar. Zaken die echt goed beveiligd moeten worden – denk aan bankzaken of apps die je wilt afschermen – kun je met je vingerafdruk beveiligen. De vingerafdrukscanner zit onder het scherm en werkt goed en snel. Ontgrendelen kan met die vingerafdruk of de gezichtsherkenning, die razendsnel en fijn werkt. Hij werkt met de selfiecamera en kan zelfs getriggerd worden als iemand het toestel in de richting van je gezicht houdt. Het is dus niet super veilig en niet handig om te gebruiken als je met je smartphone bij gevoelige bedrijfsinformatie kunt, maar het werkt heerlijk en we vinden het fijn dat OnePlus de optie biedt.

Snelle en mooie schermen

Zowel de OnePlus 8 als de OnePlus 8 Pro beschikken over een groot AMOLED scherm met een hoge verversingssnelheid. Beide schermen zien er prachtig uit, maar er zijn wel de nodige verschillen.

De OnePlus 8 Pro heeft een 6,78-inch scherm met een resolutie van 1440×3168 pixels en een verversingssnelheid van 120Hz. Het toestel kan die hoge resolutie en hoge verversingssnelheid verwerken, waardoor het scherm technisch een van de beste op de markt is. In de praktijk is die voorsprong niet zo groot: het verschil tussen 90Hz en 120Hz is nauwelijks zichtbaar en voor de scherpte maakt het niet heel veel uit of het beeld in FHD+ resolutie of QHD+ resolutie gerenderd wordt. Wel zinvol in de praktijk is de instelling ‘comfortabele toon’, waarmee de witbalans aangepast wordt aan het omgevingslicht. Die zorgt er wel voor dat de witbalans van het scherm altijd aan de warme kant is, maar maakt de weergave erg prettig.

De OnePlus 8 heeft die optie niet, en maakt gebruik van een kleiner 6,55″ scherm met een resolutie van 1080×2400 pixels en een verversingssnelheid van 90Hz. Die lagere verversingssnelheid maakt dus niet zoveel uit, maar de lagere resolutie wel. Omdat het gebruikte AMOLED-paneel een PenTile-pixelindeling heeft, ontstaat er bij deze resolutie wat kleurschifting op grote contrastranden. Het is niet heel storend, maar als je de OnePlus 8 naast de OnePlus 8 Pro legt is het verschil duidelijk zichtbaar. Tot slot kunnen we melden dat het scherm van de OnePlus 8 een iets betere kijkhoek maar een iets minder goede witbalans heeft dan dat van de OnePlus 8 Pro.

Heerlijke prestaties

De prestaties van de OnePlus 8 en 8 Pro zijn gelijk aan elkaar en ontzettend goed. De smartphones zijn voorzien van een Qualcomm Snapdragon 865-chipset: de beste SoC die op dit moment in de smartphonewereld verkrijgbaar is. Beide smartphones bestaan in twee varianten: een basisversie met 8GB RAM en 128GB opslagruimte en een topversie met 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Ook in de praktijk presteren beide smartphones uitstekend. De snelle hardware is gecombineerd met goed geoptimaliseerde software en de toestellen werken daardoor erg snel.

Qualcomm verplicht smartphonefabrikanten om de Snapdragon 865 te koppelen met een 5G-modem en dat heeft OnePlus dan ook netjes gedaan in beide toestellen. Je kunt met de smartphones dus gebruikmaken van de supersnelle netwerken die de komende jaren in Nederland aangelegd zullen worden.

Qua batterijcapaciteit scoren beide smartphones niet heel goed, maar in de praktijk houden ze het lang genoeg vol. De OnePlus 8 heeft een 4300mAh-accu, de OnePlus 8 Pro heeft een 4510mAh-accu. Ze scoren in de praktijk vergelijkbaar en komen beiden met gemak de dag door, ook met intensief gebruik. Beide smartphones ondersteunen Warp Charge met een laadvermogen van 30W, waardoor ze binnen het uur weer vol zitten. Toch heeft de OnePlus 8 Pro een voordeel tegenover de standaard OnePlus 8: hij kan ook draadloos opladen. Met de optionele OnePlus Wireless Charger kan dat ook met een laadvermogen van 30W, andere draadloze laders werken significant trager met het toestel.

Software dik in orde

OnePlus staat bekend om zijn goede software en stelt ook dit keer niet teleur. De OnePlus 8-serie draait op Oxygen OS 10 bovenop Android 10. De software van OnePlus heeft wat extra beheermogelijkheden en hier en daar een slimme functie, maar blijft dicht bij de standaardinterface van Android. Het ziet er strak uit en werkt erg fijn.

Helaas is OnePlus niet erg sterk op het gebied van zakelijke features. De OnePlus 8 serie is geen onderdeel van het Android Enterprise Recommended-programma en OnePlus heeft geen eigen zakelijke oplossing. Daar staat tegenover dat de ondersteuning van OnePlus-smartphones wel erg goed is. Toestellen worden dikwijls drie jaar ondersteund met Android upgrades en dat doen veel andere Android-fabrikanten minder goed. De OnePlus 8 en OnePlus 8 Pro worden dus wel veilig en up-to-date gehouden, wat voor iedereen die geen Enterprise Recommended-toestel nodig heeft erg fijn is.

Camera: de Pro bewijst zijn waarde

De camera’s zijn traditioneel niet het sterkste punt van OnePlus geweest. Dat is bij de OnePlus 8-serie eindelijk veranderd, maar je moet wel extra betalen voor de OnePlus 8 Pro om een echt goede camera te krijgen. De camera van de OnePlus 8 Pro loopt kwalitatief mijlenver voor op die van de OnePlus 8 en dat is waar de Pro zijn waarde bewijst.

De OnePlus 8 heeft een 48-megapixel hoofdcamera, een 16-megapixel groothoekcamera en een 2-megapixel macrocamera. Die laatste is een leuk idee, maar maakt kwalitatief zo slechte foto’s dat hij eigenlijk niet erg zinvol is. De groothoekcamera is een fijne toevoeging en maakt aardige foto’s. De hoofdcamera van de OnePlus 8 is voldoende, maar mist wat details in de foto’s die hij schiet en is geneigd om de kleuren te groen te maken. De smartphone heeft een nachtmodus en die presteert niet slecht, maar hoort ook niet bij de top van de markt.





Foto’s geschoten met de OnePlus 8

De OnePlus 8 Pro heeft ook een 48-megapixel hoofdcamera, maar met een grotere en betere sensor. De 48-megapixelsensor die in de OnePlus 8 achter de reguliere lens ligt, is in de Pro naar de groothoeklens verschoven. Daarnaast heeft de OnePlus 8 Pro nog een 8-megapixelcamera met 3x zoom en een 5-megapixel ‘kleurenfilter’ camera. Die laatste is behoorlijk zinloos en ook erg diep weggestopt in de instellingen. De groothoekcamera en de zoomcamera presteren natuurlijk allebei minder dan de hoofdcamera, maar maken mooie foto’s die qua kleuren behoorlijk consistent zijn met de hoofdcamera.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

Zoomcamera Foto’s geschoten met de verschillende camera’s van de OnePlus 8 Pro

De hoofdcamera van de OnePlus 8 Pro scoort ontzettend goed. Hij maakt detailrijke foto’s die eigenlijk onder alle omstandigheden goed zijn en mooie kleuren hebben. De beeldverwerkingsalgoritmes van het toestel vinden een mooie balans tussen voldoende scherpte en toch een natuurlijke look. De nachtmodus zorgt zelfs in het donker voor detailrijke foto’s die bovendien meestal spot-on zijn qua witbalans. Dat is zeker niet vanzelfsprekend voor een high-end smartphone en heeft OnePlus echt netjes gedaan. De OnePlus 8 Pro heeft kortom een van de beste camera’s in een smartphone op dit moment en dat is een grote stap vooruit voor OnePlus.





Foto’s geschoten met de OnePlus 8 Pro

Conclusie

OnePlus zet met de 8-serie een mooi duo van high-end smartphones neer. Voor de zakelijke markt mist het Enterprise Recommended-label van Google, maar als dat geen probleem is dan zijn beide smartphones erg de moeite waard.

De traditionele krachten van OnePlus zijn bij dit duo in stand gehouden. Ze zijn snel, hebben heerlijke software, zijn compleet en voor wat ze bieden relatief betaalbaar. De OnePlus 8 is met zijn prijs van 649 euro een van de goedkoopste smartphones met 5G-ondersteuning, een Snapdragon 865-chipset en een groot en vloeiend AMOLED-scherm. Het is een goede budgetoptie voor de traditionele OnePlus-fan, die weinig waarde hecht aan extra’s als draadloos laden en een geweldige camera.

Met de OnePlus 8 Pro zet OnePlus duidelijk een stap omhoog en levert het een van de beste smartphones van dit moment af. De smartphone is met zijn 899 euro niet goedkoop, maar nog steeds duidelijk goedkoper dan zijn concurrentie. Hij combineert bovengenoemde goede prestaties en fijne software met een van de beste smartphonecamera’s, een waterdicht ontwerp en supersnel draadloos opladen. Echte nadelen heeft de OnePlus 8 Pro eigenlijk niet zolang deelname aan het Android Enterprise Recommended programma niet noodzakelijk voor je is.

Score OnePlus 8

8 Mooi scherm

Super prestaties

Fijne software met goede ondersteuning Niet Android Enterprise Recommended

Camera presteert onder niveau

Geen waterdicht ontwerp, geen draadloos laden

Score OnePlus 8 Pro