Review: Sony Xperia 1 II, ideaal voor de creatieve professional?

Een 21:9 4K OLED-scherm met professionele kleurweergave, een razendsnelle chip en indrukwekkende multimedia-kwalificaties. De Sony Xperia 1 II is volgens Sony de ideale smartphone voor creatieve professionals. Techzine zoekt in deze review uit of die claim stand houdt.

Natuurlijk heeft de Sony Xperia 1 II – spreek uit Xperia 1 mark 2 – de basics van een high-end smartphone anno 2020 goed in orde. Hij heeft een Snapdragon 865-chipset, ondersteunt 5G, heeft een luxe en waterdicht ontwerp en een stevige accu die draadloos kan opladen. Tot zover is alles dik in orde, maar ook niet erg bijzonder.

De Xperia 1 II onderscheidt zich op het creatieve vlak. De camera’s zijn bijvoorbeeld uitgerust met techniek die zo uit de alpha-lijn van Sony komt en het scherm is op papier een van de meest indrukwekkende displays in een smartphone. Sony heeft de Xperia 1 II namelijk uitgerust met een 6,5 inch groot 21:9 OLED-scherm met 4K-resolutie en zonder gaten of inkepingen. Volgens Sony is de Xperia 1 II daarmee ideaal voor foto- en videografen, maar ook andere creatieve professionals hebben baat bij de features van de smartphone. In deze review vertelt Techzine er alles over.

Belangrijke specificaties

Prijs bij publicatie €1100 Scherm 6,5″ AMOLED, 1644×3840 pixels. 60Hz verversingssnelheid Netwerkondersteuning 5G Processor Qualcomm Snapdragon 865 (2,8GHz octacore) Geheugen 8GB RAM, 256GB opslagruimte Accu 4000mAh, 21W snelladen, 11W draadloos laden Software Android 10 met Sony UI Camera 12 megapixel hoofdcamera, 12 megapixel 3x zoomcamera, 12 megapixel groothoekcamera. 8 megapixel frontcamera

Traditioneel ontwerp

Sony pakt het met het ontwerp van de Xperia 1 II net wat anders aan dan de meeste smartphones tegenwoordig. Eigenlijk is de smartphone vrij vergelijkbaar met de Sony Xperia Z van weleer: een strak, hoekig en waterdicht doosje van metaal en glas. Het ziet er fraai uit en heeft een aantal functies die we niet vaak meer zien op een high-end smartphone, maar wél erg kunnen waarderen. Specifiek hebben we het dan over de 3,5 millimeter-jack en de fysieke cameraknop. Ook de stereospeakers zijn fijn en kwalitatief goed, maar geen unieke toevoeging in deze klasse.

Natuurlijk is de smartphone wel wat moderner gemaakt. Hij heeft bijvoorbeeld een 21:9-display en de schermranden zijn flink gekrompen. Opvallend is dat die randen zowel aan de boven- als onderkant aanwezig zijn. Dat betekent dat de screen-to-body ratio wat lager is dan bij de gemiddelde moderne smartphone, maar ook dat de Xperia 1 II geen notch of andere onderbrekingen in het scherm heeft. Eerlijk gezegd vinden we dat wel prettig.

Niet zo prettig is de biometrische beveiliging van het toestel. Gezichtsherkenning ontbreekt helemaal en is ook niet via de selfiecamera mogelijk. De vingerafdrukscanner van de smartphone zit aan de zijkant in de powerknop. Of je die plaatsing fijn vindt of juist niet is een persoonlijk ding, maar helaas werkt de vingerafdrukscanner van de Xperia 1 II behoorlijk slecht. We hebben tijdens onze testperiode dan ook vaker dan gewenst onze pincode moeten invoeren.

Veel pixels en realistische kleuren

De Sony Xperia 1 II is gebouwd rond een 6,5 inch groot AMOLED-scherm met 4K resolutie. Een unicum, want geen enkele andere smartphone heeft zoveel pixels op het moment. De resolutie van 1644×3840 pixels resulteert in een pixeldichtheid van 643 pixels per inch, vergeleken met zo’n 500 tot 550 ppi bij veel andere high-end smartphones.

Technisch indrukwekkend, maar in de praktijk een ongelukkige keuze. Het verschil met een quad HD-scherm is nauwelijks zichtbaar en de hoge resolutie betekent dat je genoegen moet nemen met een verversingssnelheid van 60Hz. Sony voert een softwarematig trucje uit om beelden er toch vloeiender uit te laten zien, maar zo vloeiend als op een echt 90Hz-scherm wordt het niet.

Het goede nieuws is dat het scherm verder wel erg goed is. De kleuren zijn wat koeler en daarmee realistischer dan op veel andere smartphones, die vaak wat te warm afgesteld staan. Bovendien ondersteunt het scherm een breed kleurenpallet, waaronder 100% van de DCI-P3 kleurruimte. Kleurverloop is extra vloeiend vanwege de 8bits kleuren met 2bits overgangen, wat voor een 10bits-achtige weergave moet zorgen.

Dat alles zorgt ervoor dat het scherm ideaal zou moeten zijn voor creatievelingen. Sony noemt bijvoorbeeld het gebruik van de smartphone als realistische extra monitor bij een videocamera, maar ook om grafische ontwerpen te laten zien of on the go te checken is het scherm ideaal. Daarbij moeten we wel een kanttekening plaatsen: smartphones als de Samsung Galaxy S20 Ultra en OnePlus 8 Pro ondersteunen ook die brede kleurruimte en doen qua kleurechtheid in ieder geval niet veel onder voor de Xperia 1 II. Het praktijkvoordeel is dus beperkt.

Snel en fijn in gebruik

Qua specificaties is de Xperia 1 II helemaal in orde. De smartphone is gebaseerd op een Snapdragon 865-chipset en heeft 8GB werkgeheugen. Je kunt tegenwoordig meer werkgeheugen krijgen in een smartphone, maar in de praktijk is het verschil nauwelijks merkbaar. Met zijn prestaties hoort de Xperia 1 II gewoon tot de top van de markt.

De accu van de smartphone scoort iets minder: die valt in de middenmoot. De 4000mAh-accu komt goed de dag door en scoort dus ruim voldoende, maar heel veel marge biedt ‘ie niet. Bijladen doe je met een vermogen van 27 watt; draadloos laden is mogelijk met een laadvermogen van maximaal 11 watt. Beiden geen slechte scores, maar zeker ook niet class leading.

Sony heeft zijn eigen schil over Android 10 geplaatst, maar wijkt daarbij niet heel sterk af van de standaard van Android. De schil is licht, grafisch netjes en fijn in gebruik. Wel levert Sony wat bloatware mee die helaas niet verwijderd kan worden. We kunnen ons heel goed voorstellen dat je geen behoefte hebt om Call of Duty te spelen op de smartphone, maar toch is de game aanwezig en kun je hem niet verwijderen. Nog een nadeel voor zakelijk gebruik: de Xperia 1 II valt helaas niet onder het Android Enterprise Recommended-programma.

Wel fijn voor de zakelijke gebruiker: Sony heeft multitasken makkelijker gemaakt in de Xperia 1 II. Dat heeft alles te maken met het langgerekte 21:9-scherm, dat ervoor zorgt dat er goed twee apps naast elkaar passen. Sony heeft de software zo aangepast dat de smartphone ook paren van applicaties kan onthouden en dat er voor het bovenste venster en het onderste venster een apart overzicht met recente applicaties beschikbaar is. Handig!

Camerasoftware voelt als beta

De camera’s van de Sony Xperia 1 II hebben toegang tot een drietal camera-applicaties: de gewone camera-app, CinemaPro en PhotoPro. Die laatste twee zijn toevoegingen van Sony die deze smartphone moeten omtoveren tot een professionele camera. Met CinemaPro kun je filmen met handmatige instellingen en verschillende kleurprofielen, waarbij je verschillende clips onder een project kunt hangen. PhotoPro maakt het mogelijk om uitgebreide handmatige instellingen te doen tijdens het maken van foto’s.

Dat klinkt allemaal goed, maar valt in de praktijk een beetje tegen. Het grootste in het oog springende gemis is het gebrek aan RAW-ondersteuning. Dat zou goed aansluiten op de handmatige instelmogelijkheden en Sony beweert zelfs dat het mogelijk is om in RAW te fotograferen, maar wie de kleine lettertjes leest zal zien dat dit met een update toegevoegd zal worden. Jammer, want de meeste high-end smartphones ondersteunen dit gewoon. Bij de CinemaPro-app missen we de mogelijkheid om de belichting automatisch aan te passen. Voor videoprofessionals is dat logisch en niet erg. Wie echter ‘gewoon’ een aantal extra mogelijkheden bij het schieten van een video wil, zal vaak met over- of onderbelichte shots achterblijven.







Foto’s geschoten met de Sony Xperia 1 II

Kwalitatief is de camera gelukkig goed. De 12-megapixel hoofdcamera heeft de grootste sensor met dual photo diodes, waardoor er per pixel meer informatie opgevangen wordt. Dat resulteert in foto’s met veel detail en mooie, verzadigde kleuren. Eigenlijk scoort de Xperia 1 II alleen in het donker minder dan de top van de markt. De nachtmodus is niet slecht, maar levert eerder vage of bewogen foto’s op dan veel concurrerende smartphones.

Groothoekcamera

Hoofdcamera

3x zoom De verschillende camera’s van de Sony Xperia 1 II

Naast de hoofdcamera zit nog een 12-megapixel groothoekcamera en een 12-megapixelcamera met 3x zoom. Hoewel die kwalitatief wat minder zijn dan de hoofdcamera, scoren ze nog steeds erg goed. Het valt vooral op dat de kleuren erg consistent zijn met die van de hoofdsensor, wat bij veel andere smartphones nog weleens misgaat. Daardoor vallen foto’s van de zoom- en groothoekcamera niet direct op als kwalitatief minder en dat is erg prettig.

Conclusie

Sony zet met de Xperia 1 II sterk in op multimedia en schermkwaliteit, en hoopt daarmee onder andere de creatieve professional aan te spreken. Dat lukt deels. Het scherm is kwalitatief goed, kleurecht, ononderbroken en bovendien van een prettig formaat om te multitasken. Dat laatste heeft Sony ook in de software goed doorgevoerd. Voor wie met foto- of videografie bezig is, is het fijn dat de Xperia 1 II een fysieke cameraknop en een uitgebreidere foto- en videoapplicatie heeft.

Aan de andere kant lijkt het allemaal nog niet helemaal af. Foto’s schieten in RAW kan bijvoorbeeld nog niet en de hoge schermresolutie brengt als nadeel met zich mee dat de verversingssnelheid blijft steken op 60Hz. Wie realistische kleuren en een scherpe weergave nodig heeft zal dat niet erg vinden, maar het komt de algehele gebruikservaring niet ten goede. En hoewel de kleurreproductie van de smartphone goed is, is die ook niet uniek.

Verder is de Sony Xperia 1 II met zijn traditionele ontwerp, aanwezige audiojack en goede prestaties een prettige smartphone. Daar staat wel tegenover dat hij met zijn 1100 euro erg prijzig is, een matige vingerafdrukscanner heeft en features als supersnelladen en software die Android Enterprise Recommended is moet missen.

Kortom: voor de juiste doelgroep is de Sony Xperia 1 II een prettige smartphone. De echte meerwaarde die hij voor de creatieveling biedt blijft echter beperkt en gezien zijn hoge prijs zijn er ook relatief veel dingen die niet goed gaan. De beste keuze zal het dus voor velen niet zijn.