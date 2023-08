Nieuwste generatie van de true wireless earbuds van Sony overtuigt op bijna alle fronten.

Sony kondigde recent de Sony WF-1000XM5 true wireless earbuds aan. Je kunt deze lijn zien als de true-wireless tegenhanger van de WH1000-lijn, die inmiddels ook bij de vijfde generatie is aangekomen. De WF-1000XM5 is voorzien van Active Noise Cancelation (ANC) en dus ook potentieel interessant voor de zakelijke gebruiker die veel op pad is. Als je onderweg een call of telefoongesprek moet doen, is het wel prettig dat je alles goed kunt verstaan. Ben je aan het werk in een relatief drukke omgeving, dan zorgt ANC voor de broodnodige rust.

We kregen van Sony een exemplaar opgestuurd van de WF-1000XM5 en hebben het een week of twee gebruikt als primair audioapparaat, zowel voor ontspanning als voor werk.

For the Music… not the video calls

Voor we onze ervaringen optekenen, is het goed om duidelijk aan te geven dat de Sony WF-1000XM5 earbuds in principe gericht zijn op consumenten. Dat is meteen duidelijk als je de nieuwe tagline leest: For the Music. Op zich is dat ook logisch, want Sony is altijd een producent van consumentenelektronica geweest. Toch kunnen we ons voorstellen dat er ook genoeg mensen zijn die bij voorkeur niet met meerdere exemplaren hoofdtelefoons, headsets of earbuds rond willen lopen. En dus liever een enkel apparaat hebben waarmee het allemaal kan. Vandaar dat we ook earbuds zoals deze testen in wat meer zakelijke omgevingen, en dan met name Zoom- en Teams-calls.

Er zijn overigens nog niet zo heel veel true-wireless earbuds die zich expliciet richten op de zakelijke markt. De Logitech Zone True Wireless en de Poly Voyager Free 60-lijn komen bij ons bovendrijven, maar dan houdt het wel een beetje op. Het zal dus ongetwijfeld sowieso wel regelmatig voorkomen dat zakelijke gesprekken of calls met earbuds gedaan worden die hier niet voor ontwikkeld zijn. Vandaar dat we dit toch ook altijd testen.

De Sony WF-1000XM5 is er in het zwart…

Kleiner en lichter: veel draagcomfort

Het allereerste wat opvalt als je de Sony WF-1000XM5 uit de volledig papieren/kartonnen verpakking pakt, is dat ze een flinke klap kleiner zijn dan de voorloper, de WF-1000XM4. 25 procent kleiner om precies te zijn en 20 procent lichter. Dat merk je heel erg goed. De Sony WF-1000XM4 earbuds klonken en klinken heel erg goed, maar zijn vrij groot en grof. Dat merk je in je oren, zeker na verloop van tijd. Bij de WF-1000XM5 is hier geen sprake meer van. We hebben ze meerdere dagen vrijwel de hele dag ingehad, zonder dat dit onprettig aanvoelde. Eigenlijk voel je ze bijna niet zitten, zeker als ze een tijdje in je oren zitten en je eraan gewend bent.

Het draagcomfort is van een zeer hoog niveau bij de Sony WF-1000XM5. Dat is een groot pluspunt wat ons betreft. Met name in-ears kunnen toch wat intrusief aanvoelen. Daar hadden we geen enkele last van. Het is uiteraard wel zaak om de juiste oordoptopjes te kiezen om dit te bewerkstelligen. Sony levert nu naast grote, medium en kleine oordoptopjes ook extra kleine mee. Dit biedt dus nog meer mogelijkheden om het optimale draagcomfort te bereiken.

Klein kritiekpuntje als het gaat om de hanteerbaarheid van de Sony WF-1000XM5 is dat de zijkanten van de earbuds erg glad zijn. Dat kan weleens een uitdaging opleveren als je ze uit de charging case wilt halen.

Noise-cancelling: hoog niveau

ANC is er vele soorten en maten. Soms is het erg goed, maar het kan ook dermate slecht uitgevoerd zijn dat je je afvraagt of het überhaupt wel ingeschakeld is. Dat laatste is sowieso niet het geval bij de Sony WF-1000XM5. Sony heeft sinds het in 2016 de ANC-markt betrad heel veel geïnvesteerd in dit onderdeel. De ANC-functionaliteit van zowel de WF-1000- als de WH-1000-lijn is dan ook van een hoog niveau. Dat is bij de WF-1000XM5 niet anders.

Sony geeft zelf aan dat het nog veel beter is dan bij de voorlopers. In de praktijk is dat voor ons niet zo eenvoudig vast te stellen. Het is een beetje als het verschil proeven tussen een fles wijn van 100 euro en eentje van 110 euro. Het is allebei erg goed. Zo goed als de ANC op de WH-1000-lijn is het niet, dat is niet mogelijk in een dergelijke kleine verpakking. Beter dan de ANC van de WF-1000XM5 hebben wij echter nog niet vaak meegemaakt op een setje true wireless earbuds.

…en in het wit.

Accuduur: zuinige earbuds

In het algemeen zijn er grote verschillen in accuduur tussen true wireless earbuds, is onze ervaring. De Sony WF-1000XM5 scoort op dit punt heel erg goed. Dat deed en doet de WF-1000XM4 ook al, maar het is Sony gelukt om grofweg dezelfde accuduur te bieden in een veel kleiner formaat. Dat is best knap. We konden de earbuds de hele dag inhouden, waarbij er videocalls, gewone telefoongesprekken, lange wandelingen met muziek of een audioboek voorbij kwamen.

Mochten de earbuds opgeladen moeten worden, dan kan dat in de laadcase. Deze heeft nog eens 16 uur accuduur aan boord voor de WF-1000XM5. Interessant is verder nog dat je deze case draadloos kunt opladen. Dat is nieuw, de voorloper had dit nog niet. In de markt is het overigens niet nieuw, Sony is er eigenlijk relatief laat mee. Maar goed, het zit er nu in ieder geval op.

Geluidskwaliteit: veel beter wordt het niet

Getuige de tagline ‘For the Music’ is er Sony veel aan gelegen om muziek goed te laten klinken op de WF-1000XM5. Dat is ook zeker gelukt. We gaan hier geen moeilijke verhandelingen houden over hoe het laag, het midden en het hoog klinken. Daarvoor verwijzen we jullie graag door naar collega’s van andere platformen.

We hebben het afgelopen decennium al wel behoorlijk wat audioproducten beluisterd en gereviewd, dus we kunnen er natuurlijk wel een oordeel over vellen. En we kunnen daar behoorlijk kort over zijn. De geluidskwaliteit van de Sony WF-1000XM5 is heel erg goed. We gebruiken voor allerlei doeleinden de nodige verschillende true wireless earbuds. Dit zijn de Sony WF-1000XM4, Logitech Zone True Wireless, Bose Sports Earbuds, Beats Studio Buds en de Poly Voyager Free 60+ UC. Geen van deze modellen komt ook maar in de buurt van de geluidskwaliteit van de Sony WF-1000XM5. Ook de WF-1000XM4 niet. Er zullen ongetwijfeld earbuds zijn die beter klinken, maar of dat nu per se nodig is om die op te zoeken als je de Sony WF-1000XM5 eenmaal gehoord hebt (zeker in combinatie met het hoge draagcomfort), vragen we ons af.

Gesprekskwaliteit: niet geschikt voor videocalls via pc

Een van de belangrijkste beloftes van Sony tijdens de introductie van de WF-1000XM5 is dat de gesprekskwaliteit weer sterk verbeterd zou zijn. Het is belangrijk om hier onderscheid te maken tussen gesprekskwaliteit bij telefoongesprekken via de telefoon en videocalls via de pc. Voor het eerste scenario is de Sony WF-1000XM5 zeer geschikt. Ook in zeer winderige omgevingen zijn we prima verstaanbaar voor onze gesprekspartners aan de andere kant van de lijn. De noise canceling werkt verder ook hier goed.

De gesprekskwaliteit bij Zoom- en Teams-calls op een Windows-pc is echter niet om over naar huis te schrijven. Dat is op zich niet erg, want daarvoor heeft Sony de WF-1000XM5 niet specifiek ontwikkeld. Toch krijgen we wel erg veel klachten als we de earbuds gebruiken. Er zitten piepjes in de weergave en er klinkt het verwijt dat we klinken als een robot. Dat hebben we nog niet eerder gehoord. De Zone True Wireless van Logitech en de Plantronics Voyager Free 60+ UC doen het op dit punt veel beter. Maar ook de Samsung Galaxy Buds2 Pro presteren beter. Voor de beste ervaring kun je overigens het beste een USB-dongel gebruiken en een goede headset, maar dat terzijde. Daar gaat het hier natuurlijk niet over.

In hoeverre de matige prestaties in dit scenario Sony te verwijten zijn, is lastig te beoordelen. Allereerst is er natuurlijk de eerdere opmerking dat het bedrijf ze hier ook helemaal niet voor ontwikkeld heeft. Daarnaast staat de Bluetooth-implementatie binnen Windows niet bepaald bekend om de excellente kwaliteit, om het voorzichtig uit te drukken. Het specifieke Windows-apparaat en de gebruikte adapter zal ongetwijfeld ook een rol spelen. Dus het kan best zijn dat de Sony WF-1000XM5. Toch had het wel iets beter gemogen, wat ons betreft. Bij de WF-1000XM4 was het ook al niet best, maar het is dus niet beter geworden.

Om deze sectie dan toch nog met een positieve noot te eindigen, Sony heeft de WF-1000XM5 vanaf het begin uitgerust met multipoint Bluetooth. Dat wil zeggen dat je hem met twee apparaten tegelijkertijd kunt verbinden. In ons geval dus onze telefoon en onze pc. Dat voegde Sony bij de WF-1000XM4 pas later toe. Ook op dit punt liep Sony wat achter bij een groot gedeelte van de markt.

Overig: Bediening, functies, app

Tot slot kijken we nog even naar de zaken die we hierboven bij de wat ons betreft belangrijkste onderdelen nog niet behandeld hebben.

Allereerst is daar de bediening. De earbuds in deze lijn van Sony hebben doorgaans een behoorlijk minimalistisch uiterlijk. Er zijn geen knoppen zichtbaar en je kunt ook verder geen grotere oppervlakken indrukken. Toch zijn er veel bedieningsmogelijkheden. Beide dopjes zijn namelijk voorzien van een capacitieve laag. Door middel van tikken en combinaties van tikken kun je oproepen aannemen of weigeren, muziek bedienen, ANC in- en uitschakelen en tijdelijk juist extra geluid de dopjes in laten komen.

Dat laatste is handig als je op een luchthaven of iets dergelijks even goed naar een aankondiging wilt luisteren. We hadden door het kleinere formaat bij de WF-1000XM5 wel meer moeite om niet per ongeluk een commando te geven als we de dopjes een klein beetje wilden verplaatsen in de oren. Verder ben je niet volledig vrij in hoe je de bediening indeelt. Sony werkt met presets. Het ene oor richt zich op afspeelbediening, het andere op de bediening van zaken zoals omgevingsgeluid. Je kunt deze van het ene oor naar het andere zetten, maar niet per tik aanpassen, door elkaar heen.

Tot slot is er nog de app, Headphones Connect. Dat is een voor dit type product behoorlijk uitgebreide app. Naast de algemene status kun je hier ook je oorvorm analyseren. Je kunt via de app de equalizer instellen, maar er is ook een functie die je door wat persoonlijke voorkeuren leidt, waarna de app een gepersonaliseerde equalizer voor je aanmaakt. Verder is hier onder andere uitgebreide hulp beschikbaar om de juiste oordoptopjes te kiezen. Uiteraard kun je er ook terecht om de firmware van de Sony WF-1000XM5 te updaten.

Conclusie: (bijna) perfecte true wireless earbuds

Er valt niet veel negatiefs te melden over de Sony WF-1000XM5 true wireless earbuds. Dit product benadert de perfecte set dopjes in deze categorie. Voor zakelijke gebruikers is er echter wel een achilleshiel, de prestaties in combinatie met een pc en videoconferencingsoftware. Daar doet hij het gewoon niet goed. Verder is de Sony WF-1000XM5 ook voor die gebruikers zonder twijfel een lust voor het oor.

Met een prijs van 320 euro (inclusief BTW) is de Sony WF-1000XM5 geen goedkoop setje. Als zakelijke gebruiker zouden we voor dat bedrag eerder naar de Poly Voyager Free 60+ UC kijken. Die klinkt weliswaar niet zo goed als deze Sony, maar doet het wel goed in zakelijke omgevingen (mede dankzij meegeleverde dongel). Gebruik je voor videocalls al een andere headset, dan is de Sony de veel betere keuze.