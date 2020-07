Hoe monitor je containers?

Containertechnologie wordt door velen gezien als een stap voorwaarts in applicatieontwikkeling. Het kan immers tot meer flexibiliteit en efficiëntie leiden. Naar verwachting zullen de voordelen ervoor zorgen dat enterprise organisaties containers steeds verder zullen omarmen. Door de massa-adoptie zal het beheren van cloud-gebaseerde applicaties echter ook complexer worden. Containermonitoring kan helpen.

Containers lijken de toekomst, maar er komen ook wat uitdagingen bij de technologie kijken. Zo wordt het door de schaal en complexiteit van containers lastiger om inzicht te krijgen in de status van de infrastructuur, en moeten ook de status en performance van containers en nodes in de gaten gehouden worden. Daarnaast resulteren containers mogelijk in significante blinde vlekken en neemt de behoefte aan het verzamelen van telemetriedata toe om de betrouwbaarheid en performance te garanderen.

Met een goede containermonitoringsoplossing breng je containerdata samen met infrastructuurdata, zodat alles in context geplaats wordt en mogelijke problemen geanalyseerd worden. Daarmee houd je het dynamische IT-landschap van je bedrijf onder controle. In onderstaande whitepaper gaat Splunk in op wat dit voor jouw bedrijf betekent.