Automatiseer workflows voor snelheid en een goede klantervaring

Voor organisaties is snelheid en het leveren van goede werknemers- en klantervaringen een topprioriteit. Aan de basis hiervan staan goede workflows. Daarom is het verstandig om de workflows te laten draaien op een platform dat ze ondersteunt en automatisering bevordert.

In een onderzoek geeft zelfs twee derde van de C-level managers aan dat een ‘enterprise-wide digital platform’ belangrijk is voor de toekomst van hun organisatie. De flexibiliteit van de cloud, gecombineerd met automatisering en integratie, zorgt ervoor dat hun bedrijf proactief en snel kan handelen. Bedrijven vertrouwen om juist te reageren op kansen in de markt ook steeds meer op een combinatie van technologie en mens.

Het heeft ertoe geleid dat we in een workflow-revolutie zijn beland, waar organisaties eigenlijk wel in mee moeten om relevant te blijven. Workflows staan staan aan de basis van bedrijfsinnovatie. Met het juiste platform kunnen managers ook de uitdagingen aan waar ze mee te maken krijgen, waaronder complexe vraagstukken in het nieuwe normaal.

