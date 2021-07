Beheer je videoaparatuur, nu virtuele meetings populairder zijn dan ooit

Videoconferencing is in een relatief korte periode zeer populair geworden. Het is ook de verwachting dat de meetingvorm veel gebruikt zal blijven worden, zelfs als we weer meer naar kantoor gaan. Verschillende werknemers geven namelijk de voorkeur aan hybride werken of zelfs volledig thuis werken. Die populariteit betekent ook dat het beheer en de monitoring serieus aangepakt moeten worden. De juiste aanpak zorgt ervoor dat alles netjes blijft werken en gebruikers zonder technologische problemen digitale afspraken doorlopen.

Idealiter is een beheer- en monitoringsplatform in te zetten voor verschillende devices (zoals webcams en speakers) van verschillende merken. Als de monitoring bijvoorbeeld automatisch verloopt, worden potentiële problemen vroegtijdig opgemerkt. Het vroeg erbij zijn betekent dat het snel aangepakt kan worden en er geen hele grote problemen ontstaan. Monitoring betekent dus in een gunstig geval dat de IT-afdeling hele waardevolle informatie krijgt, terwijl de gebruiker er weinig tot niets van merkt.

Ook wat betreft beheer kan een platform erg handig zijn. Onder beheer valt bijvoorbeeld het op afstand uitrollen van de nieuwste firmware. Een goede beheeroplossing regelt dat op afstand, zodat er geen individuele locaties bezocht hoeven te worden. De updates zijn ook ’s nachts te plannen, waardoor gebruikers er geen last van zullen hebben.

