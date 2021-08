Geef security en privacy van meetings prioriteit, voor veilige klantendata

Collaboration tools zijn voor veel bedrijven momenteel cruciaal voor het contact tussen werknemers en met zakelijke relaties. Voor de IT-afdeling betekent de populariteit dat een goed platform voor beheer en monitoring noodzakelijk is. Idealiter gaat hierbij veel aandacht uit naar security en privacy, want virtuele meetings verzamelen een hoop data.

Beheeroplossingen verzamelen om verschillende redenen informatie over de meeting. Het gaat bijvoorbeeld om de volledige namen van de deelnemers en het aantal deelnemers. Redenen voor het verzamelen van dergelijke informatie zijn onder meer gebruikersauthenticatie, het creëren van een gebruikersaccount en het mogelijk maken van analyses.

Met de juiste beheeroplossing zorg je ervoor dat alle data ook goed beveiligd is. Dat wil onder andere zeggen: sterke standaarden wat betreft encryptie, het volgen van security-protocollen en het laten verlopen van de communicatie via netwerkprotocollen. Door dergelijke zaken te garanderen kunnen, in combinatie met andere veiligheidsstappen, security en privacy naar een hoger niveau getild worden.

