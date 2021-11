Slim investeren in vergadertechnologie in de cloud

Organisaties investeren steeds meer in technologie voor samenwerking, mede om ‘work from anywhere’ en ‘hybride werken’ te ondersteunen. De stijgende investeringen in videovergaderen in de cloud moeten overeenkomen met goede videoapparaten. Als je de opties kent om de beste ervaring voor videovergaderruimtes te garanderen, dan worden de juiste investeringen gedaan.

Microsoft Teams is momenteel de technologie voor communicatie en samenwerking bij uitstek voor alle soorten organisaties. Met Microsoft Teams Rooms kunnen organisaties de rijke functionaliteit van Teams naar iedere vergaderruimte brengen. Hierdoor kunnen Teams-gebruikers verbinding maken binnen en buiten de organisatie.

Microsoft heeft in samenwerking met zijn partnerecosysteem strak geïntegreerde hardware- en software-oplossingen ontwikkeld, gecertificeerd om de prestatiebehoeften in vergaderruimtes van verschillende configuraties aan te pakken. Microsoft blijft in samenwerking met de partners het portfolio gecertificeerde apparaten uitbreiden, zodat Teams Rooms kan schalen om aan de behoeften van iedere organisatie te voldoen.

Er zijn twee soorten gecertificeerde Rooms-systemen beschikbaar voor Microsoft Teams: Rooms op Windows en Rooms op Android. Voor succesvolle implementaties die de juiste apparaten voor vergaderruimtes identificeren, is het noodzakelijk de functionele verschillen en gebruikersverschillen tussen de twee opties zorgvuldig te beoordelen. Via onderstaand formulier download je een document dat je helpt bij het inrichten van je meeting-landschap.