Investeer in webcams en headsets om productiviteit te verhogen

Werk is in de afgelopen jaren flink veranderd. Flexibele werkuren en minder locatie gebonden zijn de kenmerken van het nieuwe normaal. In dat proces zijn kenniswerkers nu flexibeler, kunnen ze beter tijd besparen en hebben ze een betere balans tussen werk en privé. Bedrijven profiteren ondertussen van operationele besparingen, ingebouwde bedrijfscontinuïteit en de toegang tot een wereldwijde talentpool.

Terwijl organisaties het kantoor opnieuw inrichten, moeten ze ook rekening houden met verstoringen en verplaatsingen. Dit heeft invloed op de manier waarop, wanneer en waar mensen werken, soms op de korte termijn. De juiste technologie maakt deze overgang eenvoudiger en helpt bedrijven bij het maximaliseren van productiviteit, flexibiliteit en schaalbaarheid.

Voor hybride werken zijn webcams en headsets nodig, om een hoogwaardige video- en audio-ervaring te realiseren. Deze tools moeten geoptimaliseerd zijn om op meerdere locaties te functioneren op basis van de rol, behoeften en locatie van de gebruiker. Kantoren krijgen meer ruimtes voor vergaderen en samenwerken; ruimtes die zijn ontworpen om personeel de kans te geven zich te verplaatsen. Werknemers op afstand hebben gebruiksvriendelijke, kwalitatieve tools nodig die voldoen aan bedrijfsveiligheid en nalevingsvereisten. Ook houden ze rekening met de uiteenlopende behoeften tijdens het reizen van huis naar kantoor, en vice versa.

