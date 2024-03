Logitech onthult vandaag de MX Brio, een uitbreiding van de MX Master-lijn. In navolging van muizen en toetsenborden in deze reeks biedt de hardwaremaker nu ook een webcam. Er zijn veel verbeteringen doorgevoerd, maar opvallend genoeg ontbreekt Windows Hello.

De MX Brio is de eerste MX-webcam, dat wijst op een doelgroep van geavanceerde gebruikers. Toch betreft dit enkel de mogelijkheid om achter de schermen te sleutelen aan het beeld. De nieuwe Brio slaagt er zelf al in om vooral in uitdagende lichtomgevingen aanzienlijk betere beeldresultaten op te leveren dan diens 4K-voorganger.

De beeldresolutie blijft overigens wel hetzelfde, met de keuze uit 4K/30Hz of 1080p/60Hz. De camera vereist een USB-C-verbinding met USB 3.0-snelheid om de beste beelden door te spelen naar de pc. Ten opzichte van de Brio 4K zijn de pixels 70 procent groter, waardoor de webcam beter licht vangt. De lichtprestaties zouden volgens Logitech zelfs twee keer beter zijn dan voorheen, terwijl ook de zichtbaarheid van gezichten tweemaal sterker zou moeten zijn.

Bij de presentatie van Logitech bleek al gauw dat vooral mensen met een donkerdere huidskleur een stuk beter te zien zijn dan met de 4K. In normale omstandigheden kan het verschil echter minimaal zijn, zeker omdat het beeld in een gecomprimeerde Teams- of Zoom-vakje verschijnt bij gespreksgenoten.

Betere hardware (geholpen door software)

Logitech plaatst de MX Brio op de markt in twee vormen: er is een ‘For Business’-versie en eentje gericht op consumenten. Afgezien van de geadviseerde software zijn er geen onderhuidse verschillen. In beide gevallen zijn er certificaties voor Teams, Zoom, Meet en ChromeOS.

Qua audio kiest Logitech voor twee Beamforming Mics, die samen met behulp van AI-noise cancelling de gebruikersstem kunnen isoleren. De eerder genoemde camera bestaat uit een lens met vijf elementen, gemaakt door Logitech zelf. Er is een snellere autofocus met een ‘closed-loop VCM’, een klein motortje dat razendsnel kan schakelen. De beelden worden verder aangevuld door AI-gezichtsherkenning, waardoor automatische witbalans, belichting, focus en HDR optimaal dienen te functioneren.

De hardware bevat daarnaast een Privacy Shutter die de camera mechanisch afsluit van de wereld. De bouwkwaliteit is volgens Logitech imposant; wijzelf concluderen dat het apparaat inderdaad stevig en solide aanvoelt. De webcam is te plakken achter elk beeldscherm met een microsuction pad, dat keer op keer plakkracht moet kunnen bieden. We verplaatsten de webcam regelmatig en met genoeg druk bleef deze doorgaans goed overeind.

Een nieuwe Brio-feature heet Show Mode, dat gebruikers het eigen bureaublad kan laten zien door de webcam naar beneden te tilten. Het beeld draait automatisch 180 graden om, zodat meekijkende gespreksgenoten bijvoorbeeld notities of schetsen op een bureaublad kunnen bekijken. Het is een enigszins niche mogelijkheid, maar werkt naar behoren.

Maar… Waarom heeft de MX Brio geen Windows Hello?

De apparatuur verschilt dus niet tussen de consumenten- en business-versie, maar de software wel. Enterprise-klanten kunnen Logitech Tune en Sync gebruiken om algemene settings in te stellen en remote management uit te voeren. Dit schaalt tot duizenden apparaten tegelijk. GHub en Logi Options+ kunnen tevens voor alle Brio’s de instellingen aanpassen, zoals de kijkhoek en andere camera-instellingen.

Op nagenoeg alle fronten is de MX Brio een verbetering ten opzichte van de Brio 4K. Aangezien de prijs met 229 euro aanzienlijk hoger is dan waar de Brio 4K nu voor te kopen is, mag dat ook wel. Echter schittert één feature in afwezigheid: Windows Hello. Frappant genoeg stelt Logitech dat we voor die functionaliteit maar de 4K moeten aanschaffen. Het levert een uiterst bizarre positionering op dat we voor praktisch alle features eigenlijk bij de MX Brio moeten zijn, maar voor het openen van Windows met het eigen gezicht nog naar het oude apparaat moeten teruggrijpen.

Hoe dan ook probeert Logitech de aanschaf van de MX Brio nog een stapje aantrekkelijker te maken. Door een partnership met Adobe Creative Cloud ontvangen gebruikers een maand gratis alle Adobe-apps op 2 maanden het Photography Plan van dit bedrijf. Dit zou anders 60 euro hebben gekost en geldt dus als een deal sweetener voor twijfelende klanten.

