Heeft je bedrijf een telefooncentrale in de cloud? Dan maken je medewerkers bijna meteen gebruik van die centrale, waar ze ook zijn. Bellen en gebeld worden gaat heel makkelijk en als het goed is, vinden je medewerkers snel hun weg. Maar er is nog veel meer mogelijk.

De wereld wordt digitaler en vraagt om snelle reacties. Dat maakt een flexibele oplossing de beste oplossing. Alleen dan heb je als bedrijf een oplossing die eenvoudig met alle nieuwe uitdagingen om kan gaan. Denk bijvoorbeeld aan veranderend klantgedrag. Waar vroeger klantenservicezaken volledig via de telefoon verliepen, is het nu steeds meer een mix van telefonie, mail, chat en social media. Het betekent dat je in drukke periodes meer telefonisten nodig hebt, maar in rustigere periodes juist minder.

Naast dat de telefooncentrale in de cloud ervoor zorgt dat je het aantal medewerkers dat de oplossing gebruikt makkelijk omhoog of omlaag bijstelt, stel je ook per medewerker in welke functies hij of zij gebruikt. Zo laat je op het scherm alleen de opties zien waar die specifieke persoon mee werkt.

Kosten besparen

Het voordeel van de modulaire opbouw van je telefooncentrale in de cloud is dat je alleen betaalt voor wat je gebruikt. Bij een fysieke telefooncentrale betaal je overal voor, zelfs als de telefooncentrale dagenlang stilligt of als het aantal gebruikers van 50 naar 5 gaat. Met een telefooncentrale in de cloud gebruik en betaal je alleen voor de opties die je bedrijf echt nodig heeft. Een groot voordeel, want het kost een stuk minder en geeft je meer inzicht in je verbruikte telefoonkosten.

Cloudtelefonie zorgt ook voor een kostenbesparing wanneer je verhuist. Alle informatie bevindt zich in de cloud. Dat betekent dat je overal waar internet is, toegang hebt tot die informatie.

In samenwerking met Odido bieden we een whitepaper aan over de voordelen van een flexibele telefooncentrale en waarom die flexibele telefooncentrale werkt. Via onderstaand formulier download je de whitepaper.