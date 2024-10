UiPath werkt nauw samen met Inflection AI en integreert Claude

Tijdens UiPath Forward + TechEd 2024 werkte UiPath nauw samen met Inflection AI – een bedrijf dat bekend staat om zijn intelligente LLM genaamd Pi – om het UiPath Platform te integreren met de Inflection for Enterprise-softwaretoolset. De bedoeling is om organisaties operationele efficiëntie en effectiviteit te laten bereiken met AI. Dit echter zonder afbreuk te doen aan het vertrouwen en de beveiligingsopties. Het bedrijf kondigde ook de integratie aan van Anthropic’s LLM Claude 3.5 Sonnet met UiPath en wees op onze agentic AI toekomst met nieuwe developer builder tools.

Zoals gezegd ontwikkelt Inflection AI LLM’s en heeft het onlangs een nieuw AI-systeem voor bedrijven aangekondigd. Deze is ontworpen om de toepassing en impact van AI in grote ondernemingen te versnellen. Door een samenwerking met Intel zegt Inflection van plan te zijn om UiPath beschikbaar te maken als optie voor Intel’s Tiber AI Cloud service, met behulp van Intel’s nieuwe Gaudi 3-processors.

Intel Tiber AI Cloud

Intel Tiber AI Cloud biedt verschillende computing opties om AI workloads in te zetten, waaronder containers, virtuele machines en dedicated systemen. Het bedrijf zegt dat het de toenemende nadruk op AI-implementaties op productieschaal weerspiegelt met meer betalende klanten en AI-partners, terwijl de community van ontwikkelaars en open source-partners groeit.

“UiPath heeft een groot klantenbestand in gereguleerde industrieën die willen transformeren met AI en tegelijkertijd de risico’s die gepaard gaan met publieke LLM’s drastisch willen verlagen”, zegt Graham Sheldon, CPO bij UiPath. “Onze gezamenlijke roadmap brengt Inflection AI-integratie binnen UiPath Autopilot en voorziet in ingebouwde integraties die de Inflection for Enterprise private cloud en appliance-oplossing ondersteunen. De samenwerking met Inflection AI zal een belangrijk private cloud-alternatief bieden voor agentic automation op maat van de industrieën met de strengste beveiligingseisen.”

UiPath heeft ook nieuws bekendgemaakt over zijn volgende fase van geavanceerde AI-oplossingen: agentic automation. Dit is een combinatie van AI, automatisering en orkestratie en belooft de kracht van agentic- en robotic-technologieën te benutten, de reikwijdte en impact van automatisering uit te breiden en inzichten om te zetten in actie om snel, veilig en met een hoge mate van vertrouwen tastbare resultaten te behalen.

“Terwijl we Inflection AI naar ondernemingen brengen, weten we dat klanten zowel on-premises als cloud-oplossingen nodig zullen hebben. Door onze samenwerking met Intel kunnen we UiPath-klanten de mogelijkheid bieden om al hun data op locatie te houden en tegelijkertijd de kracht van het Inflection AI-systeem en agentic automation naar hun organisatie te brengen”, zegt Ted Shelton, COO van Inflection AI.

Inflection AI’s emotionele Pi

Hoewel Inflection AI in zwaar weer verkeerde met zijn ex-CEO Mustafa Suleyman die naar Microsoft sprong om daar AI-hoofd te worden, heeft Pi lof verkregen. Het staat bekend als een soort ‘emotionele AI’-dienst met een vriendelijke omgang.

Zoals hier op Techzine is te lezen: “Enkele maanden geleden kocht Microsoft zo’n beetje de gehele inboedel van Inflection AI op. Dat gebeurde tijdens een zogeheten acqui-hire, waarbij er geen sprake is van een officiële overname, maar wel het belangrijkste personeel wordt weggekocht. Ook betaalde de techreus 620 miljoen dollar voor het in licentie nemen van de software en LLM’s van het bedrijf. Microsoft had verder 30 miljoen dollar over voor het bezweren van alle juridische consequenties die met de onofficiële overname waren gemoeid.”

Volgens Inflection AI was Pi oorspronkelijk bedoeld als persoonlijke AI, maar is het voor de huidige CEO Sean White en het team steeds duidelijker geworden dat mensen de meeste waarde vinden in het gebruik van Pi om hen te helpen in hun werk. In de miljarden gesprekken die gebruikers met Pi hebben gevoerd, heeft de development unit volgens White talloze carrièrevragen beantwoord, productiviteitstips gedeeld en de woordenschat uitgebreid met Pi’s woord van de dag. Dat is nu allemaal een stap dichter bij het UiPath-verhaal.

Antropische Claude

Als onderdeel van de nieuwsvoorziening van UiPath werden de aanwezigen ook op de hoogte gebracht van de integratie van Anthropic’s LLM Claude 3.5 Sonnet met UiPath. De bedoeling hiervan is om nieuwe AI-functies te leveren in drie belangrijke producten, waaronder UiPath Autopilot voor iedereen, Clipboard AI (een standalone applicatie die helpt bij het invoeren van gegevens en fungeert als een intelligente copy-paste assistent) en een nieuwe oplossing voor het samenvatten van medische dossiers.

UiPath Autopilot is een AI-begeleider die is ontworpen om dagelijkse werktaken te stroomlijnen. Het combineert Anthropic Claude 3.5 Sonnet, UiPath Document Understanding en UiPath Context Grounding om directe, accurate antwoorden te geven op zakelijke vragen door toegang te krijgen tot vertrouwde bedrijfskennis voor een uiteenlopende reeks gebruikssituaties en kan acties aansturen in verschillende systemen via UiPath-automatiseringen.

Het stelt gebruikers ook in staat om bestaande bedrijfsautomatiseringen te ontdekken, uit te voeren en te combineren om complexe taken te voltooien. UiPath Autopilot ‘automatiseert ook digitaal papier’ door informatie uit digitale documenten te halen en Clipboard AI-technologie te gebruiken om binnen bedrijfsapplicaties te plakken. Tot slot stelt het gebruikers (voorlopig) ook in staat om nieuwe automatiseringen te maken met behulp van API- en UI-automatisering om line of business-systemen bij te werken en meer werk onder menselijke supervisie te automatiseren.

“AI verandert en verbetert fundamenteel hoe bedrijven werken en hoe professionals beslissingen nemen. Het gaat er niet alleen om tijd te besparen op alledaagse taken – het gaat erom mensen vrij te maken om zinvoller werk te doen,” zegt Mike Krieger, Anthropic-CPO. “Claude levert nog meer waarde aan de klant door dagelijkse taken te stroomlijnen met Autopilot, het automatiseren van gegevensinvoer met Clipboard AI en het verbeteren van de analyse van medische dossiers in de gezondheidszorg – waardoor een snellere, nauwkeurigere en intelligentere automatisering van diverse bedrijfsprocessen mogelijk wordt.”

Actuele voorbeelden van implementaties in de gezondheidszorg en disaster recovery zien organisaties deze softwaretools gebruiken om bloeddonoren aan boord te nemen.

“Onze samenwerking met Anthropic benadrukt onze toewijding om onze klanten te helpen de beste LLM’s en gespecialiseerde AI te gebruiken binnen het UiPath Platform om complexe automatiseringen aan te pakken – waarbij nauwkeurige en betrouwbare resultaten bij elke stap worden gegarandeerd”, zegt Sheldon van UiPath. “Door Anthropic Claude 3.5 Sonnet in het UiPath Platform te integreren, kunnen onze gebruikers echte bedrijfsresultaten leveren met onze meest innovatieve ervaringen zoals Autopilot en Clipboard AI.”

Je volgende AI is agentisch

De rest van UiPath Forward + TechEd 2024 (en ook de centrale focus van de keynote van CEO en oprichter Daniel Dines) draaide om agentic AI, dat in het laatste deel van dit jaar snel naar voren is gekomen als de ‘must have’ (of op zijn minst ‘must talk about’) waar elke leverancier een deel van de landgrab op wil pakken. Net zoals 18 maanden geleden Retrieval Augmented Generated (RAG)-gerelateerde eigen datavalidatiesystemen dat waren, zijn AI-agents nagenoeg een verplichting voor een AI-oplossing waar je iets aan hebt.

UiPath definieert agentic AI als een amalgaam en combinatie van verschillende AI-technieken die worden samengebracht, zodat het een combinatie is van modellen en benaderingen die worden gebruikt om autonome agents te maken die gegevens analyseren, doelen stellen en actie ondernemen met minimale menselijke supervisie en bijna menselijke cognitie en continu leren.

Volgens de blog van UiPath “bereikt Agentic AI dit cognitieniveau door een combinatie van geavanceerde AI-technieken te gebruiken, waaronder LLM’s, algoritmen voor machinaal leren, deep learning en reinforcement learning. LLM’s, zoals die van OpenAI’s ChatGPT, Google Gemini en Meta Llama, worden bijvoorbeeld gebruikt om autonome systemen in staat te stellen natuurlijke taalcommando’s te begrijpen en erop te reageren. Algoritmen voor machinaal leren stellen deze systemen in staat om gegevens te analyseren en patronen te identificeren. Met behulp van versterkingsleertechnieken kunnen ze leren van hun acties en hun besluitvorming in de loop van de tijd verbeteren.”

Vervolgens, nadat we al deze concepten hebben omarmd, hebben we een manier nodig voor ontwikkelaars om agentic AI-functies te bouwen en dat proces zo gecompartimenteerd, efficiënt en geautomatiseerd mogelijk te maken (met abstracties en versnellers om het proces te versnellen) en UiPath heeft daar ook oog voor met producten die volgend jaar verschijnen. Hebben we het praten over robots en RPA achter ons gelaten? Gelukkig niet, UiPath lijkt nog steeds te weten waar zijn wortels liggen.