Pak knelpunten in analytics aan om het datapotentieel te benutten

Door gebruik te maken van data en analytics kunnen organisaties inspelen op kansen en groei realiseren. Data wordt door zijn potentieel dan ook het nieuwe goud genoemd. De besluiten die bedrijven nemen op basis van betrouwbare data leiden tot uitkomsten die het verschil maken. Hiervoor moeten wel wat knelpunten aangepakt worden.

Grote enterprise organisaties lopen tegen obstakels aan als het gaat om analytics. Denk aan silo’s die voorkomen dat afdelingen met elkaar kunnen samenwerken aan en/of gebruik kunnen maken van elkaars modellen. Daarnaast kan het deployen van modellen, zodat ze in productie kunnen worden toegepast, lastig zijn. Bedrijven willen analytics inzetten in applicaties, voor een verdere versimpelslag.

Idealiter profiteren zowel business analisten als data scientists van de juiste aanpak en oplossingen. Voor business analisten is het bijvoorbeeld handig als ze zelf taken als datavisualisatie, -cleansing and -preparation kunnen uitvoeren. Data scientists willen op hun beurt de tools, programmeertalen, frameworks en algoritmes waar hun voorkeur ligt gebruiken.

