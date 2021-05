3 stappen om het maximale uit analytics te halen

Bedrijven kiezen er vaak voor om met behulp van analytics-software waarde te halen uit data. Hierdoor krijgen ze ondersteuning bij het maken van de juiste beslissingen. Toch is het omzetten van inzichten in acties, de laatste stap van analytics, voor veel bedrijven nog een uitdagingen. Met de juiste aanpak bereik je het gewenste resultaat.

Bij analytics-projecten gaat er aandacht uit naar essentiële technologische onderdelen. Denk hierbij aan het het investeren in technologie voor data engineering en het bouwen van modellen. Door deze focus beschikken data-teams over de nodige tools en applicaties. Zij kunnen dankzij de tools ook mooie inzichten uit data creëren en aanleveren.

Deze investeringen zijn echter pas zinvol als op basis van de inzichten ook besluiten worden genomen. Daar gaat niet bij ieder bedrijf genoeg aandacht naar uit. Het aanleveren van data en inzichten aan de juiste werknemer zou ook een investeringsgebied moeten zijn. Alleen dan kan je als bedrijf stappen zetten en echte digitale transformatie realiseren met behulp van data.

Het is daarmee zaak op zoek te gaan naar een systematische, schaalbare manier voor het omzetten van analytics in acties. Met drie stappen is dit mogelijk en haal je het maximale uit analytics. Ben je benieuwd om welke stappen het gaat? Via onderstaande formulier download je een document dat erop ingaat.