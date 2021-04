De voordelen van lowcode voor financiële dienstverleners

De vraag naar applicatieontwikkeling groeit hard. De IT-afdeling kan zelfs vaak niet voldoen aan alle vragen. In bepaalde sectoren vormt dit een probleem. Financiële dienstverleners willen bijvoorbeeld graag innoveren, aangezien legacy systemen niet meer in staat zijn om aan de moderne behoeften en eisen te voldoen. Om toch de snelheid en agility van moderne applicaties te leveren, is er een nieuwe aanpak nodig. Lowcode kan de oplossing zijn.

Door lowcode kunnen applicaties sneller gebouwd worden. Het is, in vergelijking met traditionele ontwikkeling, extreem simpel. Van het integreren van meerdere systemen, het optimaliseren van processen tot het automatiseren van repetitieve taken: lowcode heeft het potentieel om meer operationele efficiëntie te realiseren en op termijn de kosten uit de investering (ROI) te halen.

Zo gebruikt een vermogensbeheerder in Afrika bijvoorbeeld lowcode voor zijn digitale transformatie-initiatieven. De transacties zijn sindsdien verdubbeld, terwijl fouten met 70 procent afnamen. Andere financiële dienstverleners halen vergelijkbare resultaten. Het is namelijk de verwachting dat het echt de toekomst heeft, vanwege de snelheid en agility die het financiële dienstverleners oplevert.

Ben je benieuwd hoe ook jouw bedrijf van lowcode profiteert? Via onderstaand formulier download je een pdf van Vuram, waarin er verder op wordt ingegaan.